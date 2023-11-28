Отравленная жена Буданова, взрывы и повреждения, отказ от мира. Главное на Украине на 13:00 28 ноября - 28.11.2023 Украина.ру
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Отравленная жена Буданова, взрывы и повреждения, отказ от мира. Главное на Украине на 13:00 28 ноября
Отравленная жена Буданова, взрывы и повреждения, отказ от мира. Главное на Украине на 13:00 28 ноября - 28.11.2023 Украина.ру
Отравленная жена Буданова, взрывы и повреждения, отказ от мира. Главное на Украине на 13:00 28 ноября
Украина.ру, 28.11.2023
2023-11-28T13:00
2023-11-28T13:01
хроники
эксклюзив
спецоперация
украина
всу
командование
взрыв
повреждения
мир
захарова
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Жену главы ГУР Украины отравили тяжелыми металлами. На Украине слышны взрывы, сообщают о повреждениях в разных регионах. Захарова обвинила Запад в отказе от мираЖену начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова отравили тяжелыми металлами. Об этом во вторник сообщило украинское издание "Бабель" со ссылкой на источник в украинской разведке."Жену руководителя Главного управления разведки Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами. Женщина находится в больнице", - говорится в материале.По информации источников в разведке, жену Буданова госпитализировали после длительного ухудшения состояния здоровья, сейчас она заканчивает курс лечения.По его информации, сейчас идет расследование по поводу вероятной попытки убийства жены Буданова.Ранее сам Буданов говорил, что его жена постоянно живет в его кабинете, хоть и не является сотрудником ГУР. Ряд СМИ в связи с этим пишут, что целью отравления мог быть сам глава украинской военной разведки.Позже издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в силовом блоке сообщило, что отравление выявили также у нескольких сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины."По жене Буданова (отравление - ред.) - правда. Она жаловалась на плохое самочувствие, поэтому сдали анализы, которые выявили отравление. Скорее всего, отравили через еду", - приводит слова источника издание.Также отравление тяжелыми металлами подтвердилось еще у нескольких сотрудников военной разведки."Поскольку жена Буданова небольшая, с маленьким весом, (симптомы отравления - ред.) проявились у нее быстрее. (Остальные сотрудники ГУР - ред.) они просто огромные, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся", - сообщили источники.Кирилл Буданов руководит Главным управлением разведки с 2020 года. Экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен предполагал, что глава ГУР представляет реальную угрозу для президента страны Владимира Зеленского, поскольку может возглавить заговор генералов.Взрывы и поврежденияВо вторник издание "Думская" сообщило о взрыве в Одесской области."В области слышны взрывы", - говорится в материале.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога.Агентство "Укринформ" информировало о сильном взрыве, прогремевшем в подконтрольном Киеву городе Запорожье."В Запорожье прозвучал сильный взрыв", - говорится в телеграм-канале издания.С 9.15 (по мск) в подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит сигнал воздушной тревоги.Позже назначенный украинскими властями секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что в городе был поврежден "один из инфраструктурных объектов".Запорожская область стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье.В свою очередь назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин рассказал о повреждениях в подконтрольном Киеву Херсоне."В городе повреждено здание одного из заводов", - сказал Прокудин в эфире всеукраинского телемарафона.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины.Боец украинского спецподразделения "Скала", попавший в плен в районе Новопрокоповки в Запорожской области, пожаловался на зверства ВСУ. Так, он рассказал журналистам, что за отказ выполнять приказ бойцов могут физически устранить."Есть, я слышал, такой подвал. Оттуда мало кто выходит живой… Именно здесь – в "Скале" (спецподразделение украинских боевиков)… отношение как к животным. Поймали двоих, которые ушли с позиций. Бросили в подвал. Что с ними дальше случилось – я не знаю",- рассказал пленный.Ранее, еще с прошлого года, украинские пленные и Минобороны РФ неоднократно рассказывали о существовании в ВСУ специальных заградительных отрядов, стоящих за передним краем и расстреливающих тех, кто осмеливается ослушаться приказа или попытается сдаться в плен.В роли "заградителей" выступают боевики националистических подразделений и наемники, а их жертвами становятся слабо обученные мобилизованные и даже кадровые военные ВСУ.Кроме того, плененный военный пожаловался на угрозы командиров украинских боевиков не проводить эвакуацию с поля боя за отказ бойцов идти в атаку.Также он отметил неэффективность кассетных боеприпасов НАТО в качестве огневой поддержки, большое количество БПЛА ВС РФ на линии соприкосновения и точную работу российских минометных расчетов.За последнее время моральных дух украинских войск на линии соприкосновения особенно низок, судя по комментариям пленных на различных участках фронта.Так, один пленный на Запорожском направлении рассказывал, что его командование было в курсе низкого духа и слабой подготовки его подразделения и тем не менее послало их в "пекло". Другой, сдавшийся на херсонском участке, говорил о "сотне трупов" солдат ВСУ, лежащих в месте высадки у Днепра, и о постоянном "перемалывании" участка российскими силами.Еще один, также взятый в плен после форсирования Днепра, говорил, что его с сослуживцами направили на передний край вообще без офицеров - "нас просто бросили, только утром только еле нашли нас - где мы прятались, на "выходы" отправляют нас, как пушечное мясо".Отказ от мираИменно Запад весной 2022 года запретил Киеву вести переговоры с Россией, поскольку путь к миру ему не нужен. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Весной 2022 года Киев запросил переговоры с РФ, на что Россия дала свое согласие и начала вести в ответ на просьбу эти переговоры. И именно Запад, именно Вашингтон, именно Лондон заблокировали, буквально запретили Киеву вести переговоры с нашей страной", - сказала Захарова в интервью RT.Она добавила, что это случилось из-за того, что западным странам не нужны были переговоры и путь к миру, они заявляли о необходимости дальнейшего ведения боевых действий.При этом на днях агентство Bloomberg сообщило, что все больше украинцев поддерживают идею о том, чтобы Украина пошла на территориальные уступки для заключения мира с Россией. Как заявил агентству один из ближайших помощников Зеленского, Украина разочарована тем, что некоторые союзники недооценили прочность российских оборонительных линий, что затормозило контрнаступление. По его словам, ожидания были слишком высоки.Рейтер со ссылкой на исполнительного директора Киевского международного института социологии Антона Грушецкого также пишет, что рейтинг всех ветвей власти Украины существенно снижается."Доверие к правительству и парламенту упало с 74% в 2022 году до 39% и с 58% до 21% соответственно", - говорится в материале.По словам Грушецкого, социологи надеялись на более благоприятные осенние результаты. Как считает директор института, на снижение показателей повлияли коррупционные скандалы и недовольство поставками западной военной помощи, которые считают недостаточными.Bloomberg поговорило с рядом украинских граждан и выяснило, что среди населения Украины растет разочарование, отчаяние и усталость в связи с неудачным контрнаступлением и отсутствием перспектив на скорое окончание конфликта.Как говорится в свежей статье, на Украине приходит осознание того, что конфликт, скорее всего, будет продолжаться. Блумберг добавляет, что, согласно опросам общественного мнения, в украинском обществе возникают трещины и снижается рейтинг одобрения Владимира Зеленского. Помимо этого, отмечается, что уже есть признаки колебания среди членов НАТО относительно помощи Киеву."Я чувствую отчаяние... По сравнению с прошлым годом, сейчас сложнее - этой войне нет конца, и иногда я просто перестаю верить, что она когда-нибудь закончится", - пожаловалась медсестра из Киева, чей муж находится на передовой в течение 22 месяцев.Еще один собеседник агентства, 52-летний дизайнер из Львова отметил, что ожидания от контрнаступления были "немного завышены". "Добавьте к этому тревогу по поводу призыва на военную службу, поскольку людские ресурсы на фронте ограничены, и постоянный гнев по поводу коррупции (проблема, которая по-прежнему находится на вершине списка украинских жалоб), и зимние месяцы выглядят еще более мрачными", - резюмировало агентство.
https://ukraina.ru/20231128/1051439508.html
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Сергей Зуев
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хроники, эксклюзив, спецоперация, украина, всу, командование, взрыв, повреждения, мир, захарова, власти украины, отравление, гур моу, кирилл буданов
Хроники, Эксклюзив, Спецоперация, Украина, ВСУ, командование, взрыв, повреждения, мир, Захарова, власти Украины, отравление, ГУР МОУ, Кирилл Буданов

Отравленная жена Буданова, взрывы и повреждения, отказ от мира. Главное на Украине на 13:00 28 ноября

13:00 28.11.2023 (обновлено: 13:01 28.11.2023)
 
© РИА Новости . Варвара Гертье / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Варвара Гертье
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Жену главы ГУР Украины отравили тяжелыми металлами. На Украине слышны взрывы, сообщают о повреждениях в разных регионах. Захарова обвинила Запад в отказе от мира
Жену начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова отравили тяжелыми металлами. Об этом во вторник сообщило украинское издание "Бабель" со ссылкой на источник в украинской разведке.
"Жену руководителя Главного управления разведки Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами. Женщина находится в больнице", - говорится в материале.
По информации источников в разведке, жену Буданова госпитализировали после длительного ухудшения состояния здоровья, сейчас она заканчивает курс лечения.
"Эти вещества (тяжелые металлы – ред.) никоим образом не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека", — сказал источник.
По его информации, сейчас идет расследование по поводу вероятной попытки убийства жены Буданова.
Ранее сам Буданов говорил, что его жена постоянно живет в его кабинете, хоть и не является сотрудником ГУР.
Ряд СМИ в связи с этим пишут, что целью отравления мог быть сам глава украинской военной разведки.
- РИА Новости, 1920, 28.11.2023
09:00
Заявление на Зеленского, потери ВСУ, мониторинг зарубежной помощи. Главное на Украине на утро 28 ноября
Позже издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в силовом блоке сообщило, что отравление выявили также у нескольких сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины.
"По жене Буданова (отравление - ред.) - правда. Она жаловалась на плохое самочувствие, поэтому сдали анализы, которые выявили отравление. Скорее всего, отравили через еду", - приводит слова источника издание.
Также отравление тяжелыми металлами подтвердилось еще у нескольких сотрудников военной разведки.
"Поскольку жена Буданова небольшая, с маленьким весом, (симптомы отравления - ред.) проявились у нее быстрее. (Остальные сотрудники ГУР - ред.) они просто огромные, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся", - сообщили источники.
Кирилл Буданов руководит Главным управлением разведки с 2020 года. Экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен предполагал, что глава ГУР представляет реальную угрозу для президента страны Владимира Зеленского, поскольку может возглавить заговор генералов.
Взрывы и повреждения
Во вторник издание "Думская" сообщило о взрыве в Одесской области.
"В области слышны взрывы", - говорится в материале.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога.
Агентство "Укринформ" информировало о сильном взрыве, прогремевшем в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
"В Запорожье прозвучал сильный взрыв", - говорится в телеграм-канале издания.
С 9.15 (по мск) в подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Позже назначенный украинскими властями секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что в городе был поврежден "один из инфраструктурных объектов".
Запорожская область стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье.
В свою очередь назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин рассказал о повреждениях в подконтрольном Киеву Херсоне.
"В городе повреждено здание одного из заводов", - сказал Прокудин в эфире всеукраинского телемарафона.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины.
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Вчера, 13:01
Разгул стихии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 27 ноябряВ ряде регионов России и Украины пропало электричество из-за мощных штормов. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Боец украинского спецподразделения "Скала", попавший в плен в районе Новопрокоповки в Запорожской области, пожаловался на зверства ВСУ.
Так, он рассказал журналистам, что за отказ выполнять приказ бойцов могут физически устранить.
"Есть, я слышал, такой подвал. Оттуда мало кто выходит живой… Именно здесь – в "Скале" (спецподразделение украинских боевиков)… отношение как к животным. Поймали двоих, которые ушли с позиций. Бросили в подвал. Что с ними дальше случилось – я не знаю",- рассказал пленный.
Ранее, еще с прошлого года, украинские пленные и Минобороны РФ неоднократно рассказывали о существовании в ВСУ специальных заградительных отрядов, стоящих за передним краем и расстреливающих тех, кто осмеливается ослушаться приказа или попытается сдаться в плен.
В роли "заградителей" выступают боевики националистических подразделений и наемники, а их жертвами становятся слабо обученные мобилизованные и даже кадровые военные ВСУ.
Кроме того, плененный военный пожаловался на угрозы командиров украинских боевиков не проводить эвакуацию с поля боя за отказ бойцов идти в атаку.

"У нас тоже есть рации, и мы слышим, как нам со штаба говорят : "Вы штурмовики …идите вперед… А если вы не пойдете, мы вас не эвакуируем оттуда", - вспомнил пленный.

Также он отметил неэффективность кассетных боеприпасов НАТО в качестве огневой поддержки, большое количество БПЛА ВС РФ на линии соприкосновения и точную работу российских минометных расчетов.
За последнее время моральных дух украинских войск на линии соприкосновения особенно низок, судя по комментариям пленных на различных участках фронта.
Так, один пленный на Запорожском направлении рассказывал, что его командование было в курсе низкого духа и слабой подготовки его подразделения и тем не менее послало их в "пекло". Другой, сдавшийся на херсонском участке, говорил о "сотне трупов" солдат ВСУ, лежащих в месте высадки у Днепра, и о постоянном "перемалывании" участка российскими силами.
Еще один, также взятый в плен после форсирования Днепра, говорил, что его с сослуживцами направили на передний край вообще без офицеров - "нас просто бросили, только утром только еле нашли нас - где мы прятались, на "выходы" отправляют нас, как пушечное мясо".
Отказ от мира
Именно Запад весной 2022 года запретил Киеву вести переговоры с Россией, поскольку путь к миру ему не нужен. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Весной 2022 года Киев запросил переговоры с РФ, на что Россия дала свое согласие и начала вести в ответ на просьбу эти переговоры. И именно Запад, именно Вашингтон, именно Лондон заблокировали, буквально запретили Киеву вести переговоры с нашей страной", - сказала Захарова в интервью RT.
Она добавила, что это случилось из-за того, что западным странам не нужны были переговоры и путь к миру, они заявляли о необходимости дальнейшего ведения боевых действий.
При этом на днях агентство Bloomberg сообщило, что все больше украинцев поддерживают идею о том, чтобы Украина пошла на территориальные уступки для заключения мира с Россией.
Как заявил агентству один из ближайших помощников Зеленского, Украина разочарована тем, что некоторые союзники недооценили прочность российских оборонительных линий, что затормозило контрнаступление. По его словам, ожидания были слишком высоки.
Рейтер со ссылкой на исполнительного директора Киевского международного института социологии Антона Грушецкого также пишет, что рейтинг всех ветвей власти Украины существенно снижается.
"Доверие к правительству и парламенту упало с 74% в 2022 году до 39% и с 58% до 21% соответственно", - говорится в материале.
По словам Грушецкого, социологи надеялись на более благоприятные осенние результаты. Как считает директор института, на снижение показателей повлияли коррупционные скандалы и недовольство поставками западной военной помощи, которые считают недостаточными.
Bloomberg поговорило с рядом украинских граждан и выяснило, что среди населения Украины растет разочарование, отчаяние и усталость в связи с неудачным контрнаступлением и отсутствием перспектив на скорое окончание конфликта.
"Чувство уныния окутывает Украину... Более длинные ночи совпадают с растущим разочарованием по поводу застопорившегося наступления и выливающейся на поверхность напряженностью между правительством и военным руководством", - сообщает агентство.
Как говорится в свежей статье, на Украине приходит осознание того, что конфликт, скорее всего, будет продолжаться.
Блумберг добавляет, что, согласно опросам общественного мнения, в украинском обществе возникают трещины и снижается рейтинг одобрения Владимира Зеленского. Помимо этого, отмечается, что уже есть признаки колебания среди членов НАТО относительно помощи Киеву.
"Я чувствую отчаяние... По сравнению с прошлым годом, сейчас сложнее - этой войне нет конца, и иногда я просто перестаю верить, что она когда-нибудь закончится", - пожаловалась медсестра из Киева, чей муж находится на передовой в течение 22 месяцев.
Еще один собеседник агентства, 52-летний дизайнер из Львова отметил, что ожидания от контрнаступления были "немного завышены".
"Добавьте к этому тревогу по поводу призыва на военную службу, поскольку людские ресурсы на фронте ограничены, и постоянный гнев по поводу коррупции (проблема, которая по-прежнему находится на вершине списка украинских жалоб), и зимние месяцы выглядят еще более мрачными", - резюмировало агентство.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Вчера, 09:32
Требования отставки Залужного и отсутствие плана войны. Главное на Украине на утро 27 ноябряЗамглавы украинского парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая потребовала отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, обвинив его в отсутствии плана на 2024 год
 
ХроникиЭксклюзивСпецоперацияУкраинаВСУкомандованиевзрывповреждениямирЗахаровавласти УкраиныотравлениеГУР МОУКирилл Буданов
 
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