https://ukraina.ru/20231128/1051450232.html

Диверсионная война на территории России. Может ли Украина так расширить границы конфликта

Диверсионная война на территории России. Может ли Украина так расширить границы конфликта - 28.11.2023 Украина.ру

Диверсионная война на территории России. Может ли Украина так расширить границы конфликта

О "расширении границ конфликта" заявил украинский генерал-лейтенант Сергей Наев. По его словам, "конфликт с Россией может выйти за пределы восточной и южной части Украины", что возможно при наращивании производства вооружений и улучшении военных технологий в России. В ответ на Украине устанавливают мины и возводят оборонительные сооружения

2023-11-28T12:21

2023-11-28T12:21

2023-11-28T12:34

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Собственно, Наев сказал о том, о чем давно уже говорили российские военкоры – на фоне постоянных обстрелов приграничных районов Брянской, Курской и Белгородской областей и попыток прорывов диверсионно-разведывательных групп, напрашивается необходимость создания безопасности в приграничных районах Черниговской, Сумской и Харьковской областей.Разумеется, тут стоит вопрос не столько о технике, сколько о численности личного состава. Вероятно, у украинской разведки есть данные о наличии у России достаточных резервов для проведения такой операции.Однако, это реалистично-оборонительная трактовка. Но есть и другая трактовка – несколько фантастическая, но всё же реальная.Американская помощь – не только (и даже не столько) новые возможности на поле боя, но и ограничения. Зеленский ведь до последнего времени воевал со связанными руками. Причём связанность эта определяется не только ограниченностью материальных ресурсов для ведения боевых действий, но и политическими ограничениями.В частности, США важно сохранять видимость "неспровоцированной агрессии против миролюбивого государства" и оказания помощи именно для "освобождения оккупированной территории". Потому, например, бить американскими ракетами по Крыму можно – он же "украинский". А вот по Брянску нельзя (опять же вопрос – а по Белгороду можно? всего 105 лет назад он был украинским…)Однако, ограничения постепенно снимаются. Украина получает всё более мощные и дальнобойные вооружения. Не было заметно никаких протестов и по поводу того, что подразделения ВСУ, вторгшиеся на территорию Белгородской области, были оснащены американской техникой.Сейчас, по мере сокращения американской помощи, снимаются и политические ограничения. Во всяком случае мы на официальном уровне слышим, что США и Германия не призывают Украину идти на переговоры с Россией, а отказ Зеленского от проведения выборов не встречает никакого осуждения на официальном уровне (хотя ситуация по-прежнему выглядит странно – отчего это страна, защищающая демократию, отказывается от выборов?)Отсюда следует, что США могут неофициально развязать Зеленскому руки для более жёстких действий во внутренней политике и на поле боя.Во внутренней политике Зеленский, скорее всего займётся дальнейшей зачисткой оппозиции, но вряд ли будет пытаться юридически закрепить режим своей личной диктатуры – в конце концов, выборы проводились даже в СССР (но, конечно, не во время войны).Что касается военной сферы, то у Зеленского есть огромный простор для террористических действий. Тем более, что за акты террора на территории России (убийство Дугиной и Татарского) никто Зеленскому никакого внушения не сделал.Главное ограничение заключается, видимо, в том, что все имеющиеся ресурсы уже направлены на диверсионно-подрывную деятельность на неподконтрольную Киеву территорию Украины. Собственно России достаётся сравнительно мало внимания (ситуация поменяется, если буду заключены какие-то мирные соглашения).Но если киевский режим перестанет делать вид, что происходящее в России его не интересует, а всё, что там происходит, дело рук "партизан", то появятся новые возможности для "расширения границ конфликта".Почему бы, например, Зеленскому не направить те резервы, которые он сейчас тратит на удержание Авдеевки и продолжение "контрнаступа" на, например, Белгород? Провозгласить создание Белгородской народной республики, а потом предложить России урегулировать ситуацию по модели Минских соглашений? Ну или просто обменять БНР на Крым...Брать сам Белгород в общем-то не обязательно – "республика" может быть провозглашена в любом населённом пункте (автор статьи был удивлён, что это не было сделано ещё в мае в Новой Таволжанке, но там, видимо, не ставилась цель удержаться сколько-нибудь длительное время).Или вариант чисто террористический – направить все ракеты и БПЛА, которые сейчас направляются на Крым, на Курскую или Смоленскую АЭС? Ну и заявить, что он не боится радиоактивной катастрофы, а если Кремль боится – то пусть идёт на переговоры на украинских условиях.Думаете побоится? Не побоится.Во-первых, он, в отличие от Байдена, не верит в "красные линии".Во-вторых, ему терять нечего.Ресурсов может не хватить – это правда.

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

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эксклюзив, украина, россия, война, терроризм, белгород