Диверсионная война на территории России. Может ли Украина так расширить границы конфликта - 28.11.2023 Украина.ру
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Диверсионная война на территории России. Может ли Украина так расширить границы конфликта
Диверсионная война на территории России. Может ли Украина так расширить границы конфликта - 28.11.2023 Украина.ру
Диверсионная война на территории России. Может ли Украина так расширить границы конфликта
О "расширении границ конфликта" заявил украинский генерал-лейтенант Сергей Наев. По его словам, "конфликт с Россией может выйти за пределы восточной и южной части Украины", что возможно при наращивании производства вооружений и улучшении военных технологий в России. В ответ на Украине устанавливают мины и возводят оборонительные сооружения
2023-11-28T12:21
2023-11-28T12:34
эксклюзив
украина
россия
война
терроризм
белгород
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Собственно, Наев сказал о том, о чем давно уже говорили российские военкоры – на фоне постоянных обстрелов приграничных районов Брянской, Курской и Белгородской областей и попыток прорывов диверсионно-разведывательных групп, напрашивается необходимость создания безопасности в приграничных районах Черниговской, Сумской и Харьковской областей.Разумеется, тут стоит вопрос не столько о технике, сколько о численности личного состава. Вероятно, у украинской разведки есть данные о наличии у России достаточных резервов для проведения такой операции.Однако, это реалистично-оборонительная трактовка. Но есть и другая трактовка – несколько фантастическая, но всё же реальная.Американская помощь – не только (и даже не столько) новые возможности на поле боя, но и ограничения. Зеленский ведь до последнего времени воевал со связанными руками. Причём связанность эта определяется не только ограниченностью материальных ресурсов для ведения боевых действий, но и политическими ограничениями.В частности, США важно сохранять видимость "неспровоцированной агрессии против миролюбивого государства" и оказания помощи именно для "освобождения оккупированной территории". Потому, например, бить американскими ракетами по Крыму можно – он же "украинский". А вот по Брянску нельзя (опять же вопрос – а по Белгороду можно? всего 105 лет назад он был украинским…)Однако, ограничения постепенно снимаются. Украина получает всё более мощные и дальнобойные вооружения. Не было заметно никаких протестов и по поводу того, что подразделения ВСУ, вторгшиеся на территорию Белгородской области, были оснащены американской техникой.Сейчас, по мере сокращения американской помощи, снимаются и политические ограничения. Во всяком случае мы на официальном уровне слышим, что США и Германия не призывают Украину идти на переговоры с Россией, а отказ Зеленского от проведения выборов не встречает никакого осуждения на официальном уровне (хотя ситуация по-прежнему выглядит странно – отчего это страна, защищающая демократию, отказывается от выборов?)Отсюда следует, что США могут неофициально развязать Зеленскому руки для более жёстких действий во внутренней политике и на поле боя.Во внутренней политике Зеленский, скорее всего займётся дальнейшей зачисткой оппозиции, но вряд ли будет пытаться юридически закрепить режим своей личной диктатуры – в конце концов, выборы проводились даже в СССР (но, конечно, не во время войны).Что касается военной сферы, то у Зеленского есть огромный простор для террористических действий. Тем более, что за акты террора на территории России (убийство Дугиной и Татарского) никто Зеленскому никакого внушения не сделал.Главное ограничение заключается, видимо, в том, что все имеющиеся ресурсы уже направлены на диверсионно-подрывную деятельность на неподконтрольную Киеву территорию Украины. Собственно России достаётся сравнительно мало внимания (ситуация поменяется, если буду заключены какие-то мирные соглашения).Но если киевский режим перестанет делать вид, что происходящее в России его не интересует, а всё, что там происходит, дело рук "партизан", то появятся новые возможности для "расширения границ конфликта".Почему бы, например, Зеленскому не направить те резервы, которые он сейчас тратит на удержание Авдеевки и продолжение "контрнаступа" на, например, Белгород? Провозгласить создание Белгородской народной республики, а потом предложить России урегулировать ситуацию по модели Минских соглашений? Ну или просто обменять БНР на Крым...Брать сам Белгород в общем-то не обязательно – "республика" может быть провозглашена в любом населённом пункте (автор статьи был удивлён, что это не было сделано ещё в мае в Новой Таволжанке, но там, видимо, не ставилась цель удержаться сколько-нибудь длительное время).Или вариант чисто террористический – направить все ракеты и БПЛА, которые сейчас направляются на Крым, на Курскую или Смоленскую АЭС? Ну и заявить, что он не боится радиоактивной катастрофы, а если Кремль боится – то пусть идёт на переговоры на украинских условиях.Думаете побоится? Не побоится.Во-первых, он, в отличие от Байдена, не верит в "красные линии".Во-вторых, ему терять нечего.Ресурсов может не хватить – это правда.
https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html
https://ukraina.ru/20230901/1049093929.html
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Василий Стоякин
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, война, терроризм, белгород
Эксклюзив, Украина, Россия, война, терроризм, Белгород

Диверсионная война на территории России. Может ли Украина так расширить границы конфликта

12:21 28.11.2023 (обновлено: 12:34 28.11.2023)
 
© РИА Новости . фото очевидцаКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . фото очевидца
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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О "расширении границ конфликта" заявил украинский генерал-лейтенант Сергей Наев. По его словам, "конфликт с Россией может выйти за пределы восточной и южной части Украины", что возможно при наращивании производства вооружений и улучшении военных технологий в России. В ответ на Украине устанавливают мины и возводят оборонительные сооружения
Собственно, Наев сказал о том, о чем давно уже говорили российские военкоры – на фоне постоянных обстрелов приграничных районов Брянской, Курской и Белгородской областей и попыток прорывов диверсионно-разведывательных групп, напрашивается необходимость создания безопасности в приграничных районах Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
Разумеется, тут стоит вопрос не столько о технике, сколько о численности личного состава. Вероятно, у украинской разведки есть данные о наличии у России достаточных резервов для проведения такой операции.
Однако, это реалистично-оборонительная трактовка. Но есть и другая трактовка – несколько фантастическая, но всё же реальная.
Американская помощь – не только (и даже не столько) новые возможности на поле боя, но и ограничения. Зеленский ведь до последнего времени воевал со связанными руками. Причём связанность эта определяется не только ограниченностью материальных ресурсов для ведения боевых действий, но и политическими ограничениями.
Василий Стоякин
22 октября 2020, 15:30
Василий Стоякин: кто онЖурналист, политолог, политтехнолог, социолог, публицист, автор сайта Украина.ру
В частности, США важно сохранять видимость "неспровоцированной агрессии против миролюбивого государства" и оказания помощи именно для "освобождения оккупированной территории". Потому, например, бить американскими ракетами по Крыму можно – он же "украинский". А вот по Брянску нельзя (опять же вопрос – а по Белгороду можно? всего 105 лет назад он был украинским…)
Однако, ограничения постепенно снимаются. Украина получает всё более мощные и дальнобойные вооружения. Не было заметно никаких протестов и по поводу того, что подразделения ВСУ, вторгшиеся на территорию Белгородской области, были оснащены американской техникой.
Сейчас, по мере сокращения американской помощи, снимаются и политические ограничения. Во всяком случае мы на официальном уровне слышим, что США и Германия не призывают Украину идти на переговоры с Россией, а отказ Зеленского от проведения выборов не встречает никакого осуждения на официальном уровне (хотя ситуация по-прежнему выглядит странно – отчего это страна, защищающая демократию, отказывается от выборов?)
Отсюда следует, что США могут неофициально развязать Зеленскому руки для более жёстких действий во внутренней политике и на поле боя.
Во внутренней политике Зеленский, скорее всего займётся дальнейшей зачисткой оппозиции, но вряд ли будет пытаться юридически закрепить режим своей личной диктатуры – в конце концов, выборы проводились даже в СССР (но, конечно, не во время войны).
Что касается военной сферы, то у Зеленского есть огромный простор для террористических действий. Тем более, что за акты террора на территории России (убийство Дугиной и Татарского) никто Зеленскому никакого внушения не сделал.
Главное ограничение заключается, видимо, в том, что все имеющиеся ресурсы уже направлены на диверсионно-подрывную деятельность на неподконтрольную Киеву территорию Украины. Собственно России достаётся сравнительно мало внимания (ситуация поменяется, если буду заключены какие-то мирные соглашения).
Но если киевский режим перестанет делать вид, что происходящее в России его не интересует, а всё, что там происходит, дело рук "партизан", то появятся новые возможности для "расширения границ конфликта".
Почему бы, например, Зеленскому не направить те резервы, которые он сейчас тратит на удержание Авдеевки и продолжение "контрнаступа" на, например, Белгород? Провозгласить создание Белгородской народной республики, а потом предложить России урегулировать ситуацию по модели Минских соглашений? Ну или просто обменять БНР на Крым...
1 сентября, 14:09
Беспилотный терроризм из Украины. Армия дронов в войне против РоссииМинобороны России сообщило, что прошедшей ночью Киев снова пытался атаковать беспилотниками (БПЛА или дронами) объекты на территории России. Атаке подверглись Московская, Курская, Псковская области
Брать сам Белгород в общем-то не обязательно – "республика" может быть провозглашена в любом населённом пункте (автор статьи был удивлён, что это не было сделано ещё в мае в Новой Таволжанке, но там, видимо, не ставилась цель удержаться сколько-нибудь длительное время).
Или вариант чисто террористический – направить все ракеты и БПЛА, которые сейчас направляются на Крым, на Курскую или Смоленскую АЭС? Ну и заявить, что он не боится радиоактивной катастрофы, а если Кремль боится – то пусть идёт на переговоры на украинских условиях.
Думаете побоится? Не побоится.
Во-первых, он, в отличие от Байдена, не верит в "красные линии".
Во-вторых, ему терять нечего.
Ресурсов может не хватить – это правда.
 
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