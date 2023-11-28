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Палата представителей США может одобрить помощь Украине до праздников - Джонсон

Палата представителей США может одобрить помощь Украине до праздников - Джонсон - 28.11.2023 Украина.ру

Палата представителей США может одобрить помощь Украине до праздников - Джонсон

Спикер палаты представителей Майк Джонсон уверен, что американский Конгресс сможет ещё до рождественских праздников одобрить выделение финансирования Израилю и Украине. Об этом 27 ноября сообщает Axios

2023-11-28T05:01

2023-11-28T05:01

2023-11-28T05:01

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"Израиль является главным приоритетом для Соединённых Штатов, и поддержка нашего союзника там имеет решающее значение", - заявил Джонсон во время мероприятия во Флориде.По его словам, "Украина является ещё одним приоритетом" для США.Ранее лидер демократов в сенате Чак Шумер сообщил, что 4 декабря верхняя палата конгресса проведёт голосование по пакетному запросу президента Джо Байдена о помощи Израилю, Украине и Тайваню, а также финансированию безопасности южных границ.Председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей, республиканец Майк Тернер считает, что помощь и Украине, и Израилю будет проблематично согласовать до конца 2024 года, в том числе, из-за разногласия в Конгрессе в вопросах изменения в сфере безопасности границы США с Мексикой. По его словам, несмотря на включение финансирования безопасности южной границы в пакет, изменений в политике Белого дома по отношению к ней нет.Администрация США ранее обратилась к Конгрессу с просьбой выделить более 105 миллиардов долларов для поддержки Израиля и Украины. Контролируемая республиканцами палата представителей пока отказывается рассматривать этот запрос совместно, предлагая разделить помощь Киеву и некоторые другие позиции, чтобы провести по ним отдельное обсуждение.

https://ukraina.ru/20231128/1051387341.html

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новости, сша, конгресс сша, украина, военная помощь, всу, сво