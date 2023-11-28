Палата представителей США может одобрить помощь Украине до праздников - Джонсон - 28.11.2023 Украина.ру
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Палата представителей США может одобрить помощь Украине до праздников - Джонсон
Палата представителей США может одобрить помощь Украине до праздников - Джонсон - 28.11.2023 Украина.ру
Палата представителей США может одобрить помощь Украине до праздников - Джонсон
Спикер палаты представителей Майк Джонсон уверен, что американский Конгресс сможет ещё до рождественских праздников одобрить выделение финансирования Израилю и Украине. Об этом 27 ноября сообщает Axios
2023-11-28T05:01
2023-11-28T05:01
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"Израиль является главным приоритетом для Соединённых Штатов, и поддержка нашего союзника там имеет решающее значение", - заявил Джонсон во время мероприятия во Флориде.По его словам, "Украина является ещё одним приоритетом" для США.Ранее лидер демократов в сенате Чак Шумер сообщил, что 4 декабря верхняя палата конгресса проведёт голосование по пакетному запросу президента Джо Байдена о помощи Израилю, Украине и Тайваню, а также финансированию безопасности южных границ.Председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей, республиканец Майк Тернер считает, что помощь и Украине, и Израилю будет проблематично согласовать до конца 2024 года, в том числе, из-за разногласия в Конгрессе в вопросах изменения в сфере безопасности границы США с Мексикой. По его словам, несмотря на включение финансирования безопасности южной границы в пакет, изменений в политике Белого дома по отношению к ней нет.Администрация США ранее обратилась к Конгрессу с просьбой выделить более 105 миллиардов долларов для поддержки Израиля и Украины. Контролируемая республиканцами палата представителей пока отказывается рассматривать этот запрос совместно, предлагая разделить помощь Киеву и некоторые другие позиции, чтобы провести по ним отдельное обсуждение.
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новости, сша, конгресс сша, украина, военная помощь, всу, сво
Новости, США, Конгресс США, Украина, военная помощь, ВСУ, СВО

Палата представителей США может одобрить помощь Украине до праздников - Джонсон

05:01 28.11.2023
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США.
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Игорь Михалев
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Спикер палаты представителей Майк Джонсон уверен, что американский Конгресс сможет ещё до рождественских праздников одобрить выделение финансирования Израилю и Украине. Об этом 27 ноября сообщает Axios
"Израиль является главным приоритетом для Соединённых Штатов, и поддержка нашего союзника там имеет решающее значение", - заявил Джонсон во время мероприятия во Флориде.
По его словам, "Украина является ещё одним приоритетом" для США.
"Если Украине нужна дополнительная помощь - что, по мнению большинства членов Конгресса, важно - мы должны также работать над изменением нашей собственной пограничной политики", - добавил Джонсон.
Ранее лидер демократов в сенате Чак Шумер сообщил, что 4 декабря верхняя палата конгресса проведёт голосование по пакетному запросу президента Джо Байдена о помощи Израилю, Украине и Тайваню, а также финансированию безопасности южных границ.
Председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей, республиканец Майк Тернер считает, что помощь и Украине, и Израилю будет проблематично согласовать до конца 2024 года, в том числе, из-за разногласия в Конгрессе в вопросах изменения в сфере безопасности границы США с Мексикой. По его словам, несмотря на включение финансирования безопасности южной границы в пакет, изменений в политике Белого дома по отношению к ней нет.
Администрация США ранее обратилась к Конгрессу с просьбой выделить более 105 миллиардов долларов для поддержки Израиля и Украины. Контролируемая республиканцами палата представителей пока отказывается рассматривать этот запрос совместно, предлагая разделить помощь Киеву и некоторые другие позиции, чтобы провести по ним отдельное обсуждение.
ВСУ военнослужащий Украина танк оружие бтр - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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Политолог объяснил, как Украина меняет жизни солдат на валюту и ради "пяти метров" гробит батальоны ВСУНикакой военной целесообразности в "мясных штурмах" для Украины. Киев готов угробить целые батальоны ради того, чтобы показать, что они наступают. Для украинских генералов это переросло в открытый бизнес. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
 
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