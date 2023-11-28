"Надо работать": писатель из ЛНР о чудовищных потерях при Украине и новой жизни Луганска в составе РФ
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛуганск накануне выборов главы ЛНР и депутатов Народного Совета ЛНР
Потери Луганска за годы существования в составе Украины оказались просто чудовищны. Развитие региона зависит от того, как ЛНР впишется в экономическую модель РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Союза писателей ЛНР, автор книги "Эпоха мертворожденных" Глеб Бобров
Со временем Луганск в частности и ЛНР в целом станут обычным областным центром и регионом юга России вне зависимости от статуса и наименования субъекта, который мы сохраним в дальнейшем, — самой сути это не меняет, рассказал писатель.
Развитие региона зависит от того, как Республика впишется в экономическую модель РФ и какое займет в ней место. С советских времен многое удалось сохранить, но и потери за годы существования в составе Украины просто чудовищны, добавил он.
"На Луганском тепловозостроительном заводе, где я когда-то имел честь работать, в советское время трудилось свыше 40 тыс. чел. Сегодня в Луганске, уверен, мы не найдём и 40 сварщиков квалификации пятого-шестого разряда", - указал Бобров.
На Луганщине был нефтехим со своей Северодонецкой городской агломерацией. Хорошо была развита агропром и конечно же угольная промышленность. Что и как удастся восстановить, отстроить и создать новые производства и направления — покажет время. Сейчас нужно просто работать, заключил собеседник издания Украина.ру.
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