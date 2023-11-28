"Надо работать": писатель из ЛНР о чудовищных потерях при Украине и новой жизни Луганска в составе РФ - 28.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231128/1051432986.html
"Надо работать": писатель из ЛНР о чудовищных потерях при Украине и новой жизни Луганска в составе РФ
"Надо работать": писатель из ЛНР о чудовищных потерях при Украине и новой жизни Луганска в составе РФ - 28.11.2023 Украина.ру
"Надо работать": писатель из ЛНР о чудовищных потерях при Украине и новой жизни Луганска в составе РФ
Потери Луганска за годы существования в составе Украины оказались просто чудовищны. Развитие региона зависит от того, как ЛНР впишется в экономическую модель РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Союза писателей ЛНР, автор книги "Эпоха мертворожденных" Глеб Бобров
2023-11-28T04:10
2023-11-28T04:10
новости
лнр
луганск
луганская народная республика
промышленность
россия
украина
производство
экономика
восстановление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101158/48/1011584846_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_2de4fc9422161578917f8ca4e9655bd7.jpg
Со временем Луганск в частности и ЛНР в целом станут обычным областным центром и регионом юга России вне зависимости от статуса и наименования субъекта, который мы сохраним в дальнейшем, — самой сути это не меняет, рассказал писатель.Развитие региона зависит от того, как Республика впишется в экономическую модель РФ и какое займет в ней место. С советских времен многое удалось сохранить, но и потери за годы существования в составе Украины просто чудовищны, добавил он.На Луганщине был нефтехим со своей Северодонецкой городской агломерацией. Хорошо была развита агропром и конечно же угольная промышленность. Что и как удастся восстановить, отстроить и создать новые производства и направления — покажет время. Сейчас нужно просто работать, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230601/1046774146.html
луганская народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101158/48/1011584846_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_709f8b4ae80c06a5627a8368cc5be2b9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, лнр, луганск, луганская народная республика, промышленность, россия, украина, производство, экономика, восстановление
Новости, ЛНР, Луганск, Луганская Народная Республика, промышленность, Россия, Украина, производство, экономика, восстановление

"Надо работать": писатель из ЛНР о чудовищных потерях при Украине и новой жизни Луганска в составе РФ

04:10 28.11.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛуганск накануне выборов главы ЛНР и депутатов Народного Совета ЛНР
Луганск накануне выборов главы ЛНР и депутатов Народного Совета ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
Потери Луганска за годы существования в составе Украины оказались просто чудовищны. Развитие региона зависит от того, как ЛНР впишется в экономическую модель РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Союза писателей ЛНР, автор книги "Эпоха мертворожденных" Глеб Бобров
Со временем Луганск в частности и ЛНР в целом станут обычным областным центром и регионом юга России вне зависимости от статуса и наименования субъекта, который мы сохраним в дальнейшем, — самой сути это не меняет, рассказал писатель.
Развитие региона зависит от того, как Республика впишется в экономическую модель РФ и какое займет в ней место. С советских времен многое удалось сохранить, но и потери за годы существования в составе Украины просто чудовищны, добавил он.
"На Луганском тепловозостроительном заводе, где я когда-то имел честь работать, в советское время трудилось свыше 40 тыс. чел. Сегодня в Луганске, уверен, мы не найдём и 40 сварщиков квалификации пятого-шестого разряда", - указал Бобров.
На Луганщине был нефтехим со своей Северодонецкой городской агломерацией. Хорошо была развита агропром и конечно же угольная промышленность. Что и как удастся восстановить, отстроить и создать новые производства и направления — покажет время. Сейчас нужно просто работать, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Анатолий Лаврентьев интервью
1 июня, 13:46Культура
Солист Луганской филармонии, участник СВО Анатолий Лаврентьев о музыке на войне и музыке в тылуО музыке Донбасса, воюющего 9 лет, гастролям по глубокому тылу и о том, как осовременить советские патриотические песни в интервью изданию Украина.ру рассказал вокалист, солист Луганской филармонии, участник специальной военной операции Анатолий Лаврентьев
 
НовостиЛНРЛуганскЛуганская Народная РеспубликапромышленностьРоссияУкраинапроизводствоэкономикавосстановление
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:20Писатель Глеб Бобров о том, что стало точкой невозврата для Киева и как Запад сделал из Украины торпеду
05:10"Сперва нужно взять Одессу": политолог о том, как РФ обвалит весь фронт ВСУ и будет наступать до Дуная
05:01Палата представителей США может одобрить помощь Украине до праздников - Джонсон
05:00Хоть Буданов, хоть Залужный. Эксперт объяснил, почему Вашингтону все равно, кто управляет Украиной
04:40Политолог объяснил, как Украина меняет жизни солдат на валюту и ради "пяти метров" гробит батальоны ВСУ
04:30Алексей Кочетков рассказал, сколько "ждунов" на Херсонщине и как обстрелы ВСУ делают из них патриотов
04:20"Их будет больше": политолог раскрыл, как в Крым заходят диверсанты и почему СБУ сделала ставку на террор
04:18Российский истребитель Су-57 обзавёлся роем мини-БПЛА различного назначения - источник
04:10"С них вывозили всё": эксперт о том, как Киев и Львов качали деньги из Новороссии и сделали ее колонией
04:10"Надо работать": писатель из ЛНР о чудовищных потерях при Украине и новой жизни Луганска в составе РФ
04:00"Разрыв шаблонов": политолог о том, чем живут жители Херсонщины и как изменился их быт в составе России
03:36В Кривом Роге прогремели взрывы
03:20На юго-востоке Украины объявлена воздушная тревога, в Херсоне гремят взрывы
02:52При атаке украинского БПЛА в Рязанской области никто не пострадал – губернатор
02:09Киевские каратели за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
02:00ЕС рассчитывает, что ЕК сократит план увеличения бюджета блока – Politico
01:36В Конгрессе разнятся мнения по вопросу будущей помощи Украине
01:10Украина и США договорились усилить мониторинг военной помощи
00:37Непогода на Украине унесла жизни пяти одесситов
00:21Власти Польши потребовали украинцев выполнить требования протестующих
Лента новостейМолния