https://ukraina.ru/20231128/1051432986.html

"Надо работать": писатель из ЛНР о чудовищных потерях при Украине и новой жизни Луганска в составе РФ

"Надо работать": писатель из ЛНР о чудовищных потерях при Украине и новой жизни Луганска в составе РФ - 28.11.2023 Украина.ру

"Надо работать": писатель из ЛНР о чудовищных потерях при Украине и новой жизни Луганска в составе РФ

Потери Луганска за годы существования в составе Украины оказались просто чудовищны. Развитие региона зависит от того, как ЛНР впишется в экономическую модель РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Союза писателей ЛНР, автор книги "Эпоха мертворожденных" Глеб Бобров

2023-11-28T04:10

2023-11-28T04:10

2023-11-28T04:10

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восстановление

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Со временем Луганск в частности и ЛНР в целом станут обычным областным центром и регионом юга России вне зависимости от статуса и наименования субъекта, который мы сохраним в дальнейшем, — самой сути это не меняет, рассказал писатель.Развитие региона зависит от того, как Республика впишется в экономическую модель РФ и какое займет в ней место. С советских времен многое удалось сохранить, но и потери за годы существования в составе Украины просто чудовищны, добавил он.На Луганщине был нефтехим со своей Северодонецкой городской агломерацией. Хорошо была развита агропром и конечно же угольная промышленность. Что и как удастся восстановить, отстроить и создать новые производства и направления — покажет время. Сейчас нужно просто работать, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230601/1046774146.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, лнр, луганск, луганская народная республика, промышленность, россия, украина, производство, экономика, восстановление