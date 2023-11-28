Лживая история. Автор стихотворения "Никогда мы не будем братьями" спустя 10 лет - 28.11.2023 Украина.ру
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Лживая история. Автор стихотворения "Никогда мы не будем братьями" спустя 10 лет
Лживая история. Автор стихотворения "Никогда мы не будем братьями" спустя 10 лет - 28.11.2023 Украина.ру
Лживая история. Автор стихотворения "Никогда мы не будем братьями" спустя 10 лет
В марте 2014 года широкий общественный резонанс получило стихотворение "Никогда мы не будем братьями", написанное гражданкой Украины Анастасией Дмитрук. Оно отражало популярные на Майдане праворадикальные идеи о разрыве с Россией и русскими.
2023-11-28T06:22
2023-11-28T06:33
украина
евромайдан
анастасия дмитрук
нацизм
русофобия
россия
русские
украинцы
эксклюзив
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Украина.ру разобралась было ли стихотворение написано, как ответ на события в Крыму, как написанное ей стихотворение до сих пор влияет на представление обывателей о братстве народов, и чем сегодня занимается Анастасия.Все поняли, о чем речьВ 2014 году стихотворение Анастасии Дмитрук получило множество отзывов. Одни называли его гимном Майдана и считали ответом украинки на аннексию Крыма с идеей, что нам-то теперь с Россией точно не по пути. И многие граждане Украины тогда события в Крыму так и восприняли — как личную обиду, как вмешательство во внутренние дела страны — и легко приняли навязываемый тезис о "не-братстве". Другие же восприняли его с тревогой и горечью, многие поэты писали свои стихотворения-ответы, от насмешливых, до наполненных всепрощающей любовью и мягким укором. В стихотворении Дмитрук не упоминались Россия, россияне или русские, и все же все поняли, о чем речь. Но была ли русофобия этого стихотворения направлена только вне Украины?В докладе Центра Разумкова, вышедшем в октябре 2023 года, рассматриваются успехи в построении украинской идентичности и уничтожении русской и советской. В частности, украинские социологи изучали мнение граждан Украины о том, являются ли русский и украинский народы все еще братскими. При чем этот вопрос исследовался не случайно, а с точки зрения соответствия выполнения законодательно утвержденного плана по насаждению украинской национальной и гражданской идентичности, одним из пунктов которого как раз и является разрыв с прошлым и Россией.В 2023 году не боялись сказать, что наши народы были и остаются братскими всего 4 % жителей Украины (и около 5% ушли от ответа), без учета регионов в зоне конфликта. При этом на Востоке так заявляет в военное время 10% граждан и еще 9% отказались ответить.В риторике доклада представление о братстве русского и украинского народов называется не иначе как мифологемой, то есть фрагментом мифа, заведомо неправдивым и сказочным утверждением. Такой выбор слов уже часть информационной войны.Цитата из исследования, предваряющая анализ данных социологического опроса: ""Гибридная" и полномасштабная войны России против Украины дискредитировали идею братства российского и украинского народов. Недаром в 2014 г. широкий общественный резонанс как в Украине, так и России имело написанное на русском языке стихотворение украинской поэтессы А. Дмитрук "Никогда мы не будем братьями"".Не Крым, а МайданСоциологи утверждают, что т.н. Гимн Майдана был ответом на крымские события. Современный интернет практически все подчистил, как сегодня подчищены многие видеосвидетельства и записи о событиях на Майдане. Даже российская Википедия, не говоря уже об украинской, утверждает, что стихотворение Дмитрук было написано в марте 2014 "как реакция на российскую аннексию Крыма".Однако свидетели тех событий помнят, что стихотворение Дмитрук появилось до событий в Крыму и на Донбассе и, наоборот, это крымские события стали ответом на антирусскую кровожадность Майдана, отраженную Дмитрук. Хоть в ее "гимне" и не упоминались русские, но русские Украины почувствовали, что Майдан и "дмитруки" пришли за ними и несут угрозу.И все же некоторые свидетельства сохранились. В 2020 году Анастасия Дмитрук в интервью украинскому изданию "Обозреватель" проговорилась, что стихотворение не касалось Крымских событий: "Анастасия, ваше стихотворение тогда многие восприняли как реакцию на захват Крыма россиянами. Что стало последней каплей, после чего вас так "прорвало"?" — спрашивает журналист. "Расстрелы на Майдане", — отвечает Анастасия.Но тут заметим как говорится в скобках, что до сих пор следствие не установило, хотя прошло 10 лет, кто же расстреливал протестующих, потому есть большое подозрение, что расстрелы производили для усиления эскалации сами же протестующие, вернее группа радикалов их их рядов. Есть на этот счет и подробное расследование канадского ученого украинского происхождения Ивана Качановского, который утверждает, что убийства были совершены из здания гостиницы "Украина", находившейся под контролем комендантов майдана. И если это правда, тогда сам посыл этого стихотворения основан на лжи.Однако вернемся к самому стихотворению. К крымским событиям дискредитирующее идею "дружбы народов" стихотворение Дмитрук только набрало известность, в том числе с помощью раскрутки западных помощников, но появилось оно раньше.В 2021 году в интервью "Депо" Дмитрук также подтверждает исторически верную хронологию событий: Более того, в 2020 году Дмитрук также проговаривается о своих людоедских и нацистских взглядах в интервью Обозревателю: Сытое послемайданиеПосле Майдана Анастасия быстро поняла, что быть поэтессой и волонтером намного интереснее, чем работать по специальности после киевского физтеха. Переворот стал для нее социальным лифтом, она некоторое время получала приглашения выступать в Европе для украинских диаспор. Работу пришлось бросить: После Майдана русскоязычная Анастасия, родом из Нежина, перешла на украинский язык не только во время выступлений, но и в быту, чтобы "соответствовать написанному в стихах". Практически сразу она начала собирать донаты на помощь националистическим батальонам, в том числе запрещённому в России "Айдару" *.Одно время ходили слухи про то, что Дмитрук уехала из Украины в Чехию, но это не так, она живет во Львове. После выборов Зеленского 2019 года Дмитрук была разочарована и даже говорила, что ее собственное единственное знаменитое стихотворение теперь можно адресовать другой аудитории — неправильно проголосовавшему обществу."Я принципиально больше не слежу за политическими новостями — устала от этого бесконечного шоу. Власть у нас сейчас та, которую выбрали, это отражение нашего общества. Нет смысла ее критиковать, надо работать с первопричиной. Если бы общество было более образованное и культурное, и развивалось на проукраинских настроениях, возможно, мы сегодня имели бы другую власть", — рассказывала Анастасия.Правда, после начала СВО Дмитрук снова нашла себя — завела радикальный русофобский телеграм-канал в котором вслед на Юрием Романенко из "Украинского института будущего" мечтала об операции "Немезида" против собственных русских сограждан: Сейчас ее интересы — только пленные азовцы и сбор донатов. На выпуск книги о националистическом батальоне "Азов"* — "Глаза Мариуполя" — Дмитрук получила грант и теперь ездит по Европе и Украине с выставками-презентациями.В таком обществе и политической системе, где националисты — герои, а председатель Верховной Рады Стефанчук заявляет, что "никаких русских национальных меньшинств на Украине на данный момент нет и не может быть", "дмитрукам" живется комфортно. Но долго ли продлится этот комфорт?
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Валерия Емельянова
Валерия Емельянова
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, евромайдан, анастасия дмитрук, нацизм, русофобия, россия, русские, украинцы, эксклюзив
Украина, Евромайдан, Анастасия Дмитрук, нацизм, Русофобия, Россия, русские, украинцы, Эксклюзив

Лживая история. Автор стихотворения "Никогда мы не будем братьями" спустя 10 лет

06:22 28.11.2023 (обновлено: 06:33 28.11.2023)
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / anastasiia_dmytruk
- РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / anastasiia_dmytruk
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Валерия Емельянова
автор издания Украина.ру
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В марте 2014 года широкий общественный резонанс получило стихотворение "Никогда мы не будем братьями", написанное гражданкой Украины Анастасией Дмитрук. Оно отражало популярные на Майдане праворадикальные идеи о разрыве с Россией и русскими.
Украина.ру разобралась было ли стихотворение написано, как ответ на события в Крыму, как написанное ей стихотворение до сих пор влияет на представление обывателей о братстве народов, и чем сегодня занимается Анастасия.
Все поняли, о чем речь
В 2014 году стихотворение Анастасии Дмитрук получило множество отзывов. Одни называли его гимном Майдана и считали ответом украинки на аннексию Крыма с идеей, что нам-то теперь с Россией точно не по пути. И многие граждане Украины тогда события в Крыму так и восприняли — как личную обиду, как вмешательство во внутренние дела страны — и легко приняли навязываемый тезис о "не-братстве".
Другие же восприняли его с тревогой и горечью, многие поэты писали свои стихотворения-ответы, от насмешливых, до наполненных всепрощающей любовью и мягким укором. В стихотворении Дмитрук не упоминались Россия, россияне или русские, и все же все поняли, о чем речь. Но была ли русофобия этого стихотворения направлена только вне Украины?
В докладе Центра Разумкова, вышедшем в октябре 2023 года, рассматриваются успехи в построении украинской идентичности и уничтожении русской и советской. В частности, украинские социологи изучали мнение граждан Украины о том, являются ли русский и украинский народы все еще братскими. При чем этот вопрос исследовался не случайно, а с точки зрения соответствия выполнения законодательно утвержденного плана по насаждению украинской национальной и гражданской идентичности, одним из пунктов которого как раз и является разрыв с прошлым и Россией.
В 2023 году не боялись сказать, что наши народы были и остаются братскими всего 4 % жителей Украины (и около 5% ушли от ответа), без учета регионов в зоне конфликта. При этом на Востоке так заявляет в военное время 10% граждан и еще 9% отказались ответить.
В риторике доклада представление о братстве русского и украинского народов называется не иначе как мифологемой, то есть фрагментом мифа, заведомо неправдивым и сказочным утверждением. Такой выбор слов уже часть информационной войны.
Цитата из исследования, предваряющая анализ данных социологического опроса: ""Гибридная" и полномасштабная войны России против Украины дискредитировали идею братства российского и украинского народов. Недаром в 2014 г. широкий общественный резонанс как в Украине, так и России имело написанное на русском языке стихотворение украинской поэтессы А. Дмитрук "Никогда мы не будем братьями"".
Не Крым, а Майдан
Социологи утверждают, что т.н. Гимн Майдана был ответом на крымские события. Современный интернет практически все подчистил, как сегодня подчищены многие видеосвидетельства и записи о событиях на Майдане. Даже российская Википедия, не говоря уже об украинской, утверждает, что стихотворение Дмитрук было написано в марте 2014 "как реакция на российскую аннексию Крыма".
Однако свидетели тех событий помнят, что стихотворение Дмитрук появилось до событий в Крыму и на Донбассе и, наоборот, это крымские события стали ответом на антирусскую кровожадность Майдана, отраженную Дмитрук. Хоть в ее "гимне" и не упоминались русские, но русские Украины почувствовали, что Майдан и "дмитруки" пришли за ними и несут угрозу.
И все же некоторые свидетельства сохранились. В 2020 году Анастасия Дмитрук в интервью украинскому изданию "Обозреватель" проговорилась, что стихотворение не касалось Крымских событий:
"Анастасия, ваше стихотворение тогда многие восприняли как реакцию на захват Крыма россиянами. Что стало последней каплей, после чего вас так "прорвало"?" — спрашивает журналист.
"Расстрелы на Майдане", — отвечает Анастасия.
Но тут заметим как говорится в скобках, что до сих пор следствие не установило, хотя прошло 10 лет, кто же расстреливал протестующих, потому есть большое подозрение, что расстрелы производили для усиления эскалации сами же протестующие, вернее группа радикалов их их рядов. Есть на этот счет и подробное расследование канадского ученого украинского происхождения Ивана Качановского, который утверждает, что убийства были совершены из здания гостиницы "Украина", находившейся под контролем комендантов майдана. И если это правда, тогда сам посыл этого стихотворения основан на лжи.
Однако вернемся к самому стихотворению. К крымским событиям дискредитирующее идею "дружбы народов" стихотворение Дмитрук только набрало известность, в том числе с помощью раскрутки западных помощников, но появилось оно раньше.
В 2021 году в интервью "Депо" Дмитрук также подтверждает исторически верную хронологию событий:
"В этом стихотворении нет ничего конкретного о Крыме. Я его написала где-то в конце февраля — начале марта, под влиянием событий на Майдане — расстрелы, массовое насилие".
Более того, в 2020 году Дмитрук также проговаривается о своих людоедских и нацистских взглядах в интервью Обозревателю:
"Малороссы — это паразиты на теле Украины, они всегда будут раскалывать наше государство, сопротивляться любым позитивным для нас изменениям и презирать нашу культуру, язык и историю".
Сытое послемайдание
После Майдана Анастасия быстро поняла, что быть поэтессой и волонтером намного интереснее, чем работать по специальности после киевского физтеха. Переворот стал для нее социальным лифтом, она некоторое время получала приглашения выступать в Европе для украинских диаспор.

"Революция совершенно изменила мою жизнь… Я начала заниматься общественной деятельностью и волонтерством — тем, о чем не могла даже и подумать на третьем курсе прикладной математики", — вспоминала Анастасия.

Работу пришлось бросить:
"Получив диплом, я работала в прекрасной компании, где мне повезло еще и с руководителями — все они были моими единомышленниками и поддерживали не только Революцию, но и мою творческую и волонтерскую деятельность. Мне прощали частое отсутствие на работе, однако долго так продолжаться не могло, и рано или поздно пришлось выбирать чем заниматься. Не колеблясь я выбрала стихи, хотя родители, опять же, были против".
После Майдана русскоязычная Анастасия, родом из Нежина, перешла на украинский язык не только во время выступлений, но и в быту, чтобы "соответствовать написанному в стихах". Практически сразу она начала собирать донаты на помощь националистическим батальонам, в том числе запрещённому в России "Айдару" *.
Одно время ходили слухи про то, что Дмитрук уехала из Украины в Чехию, но это не так, она живет во Львове. После выборов Зеленского 2019 года Дмитрук была разочарована и даже говорила, что ее собственное единственное знаменитое стихотворение теперь можно адресовать другой аудитории — неправильно проголосовавшему обществу.
"Я принципиально больше не слежу за политическими новостями — устала от этого бесконечного шоу. Власть у нас сейчас та, которую выбрали, это отражение нашего общества. Нет смысла ее критиковать, надо работать с первопричиной. Если бы общество было более образованное и культурное, и развивалось на проукраинских настроениях, возможно, мы сегодня имели бы другую власть", — рассказывала Анастасия.
Правда, после начала СВО Дмитрук снова нашла себя — завела радикальный русофобский телеграм-канал в котором вслед на Юрием Романенко из "Украинского института будущего" мечтала об операции "Немезида" против собственных русских сограждан:
"Нам придётся все это создать. Чтобы выявить всех выродков, которые помогли, допустили, впустили Русский мир. Нам надо провести большое очищение. Очень большое очищение государства и общества от духа лаптеногих".
Сейчас ее интересы — только пленные азовцы и сбор донатов. На выпуск книги о националистическом батальоне "Азов"* — "Глаза Мариуполя" — Дмитрук получила грант и теперь ездит по Европе и Украине с выставками-презентациями.
В таком обществе и политической системе, где националисты — герои, а председатель Верховной Рады Стефанчук заявляет, что "никаких русских национальных меньшинств на Украине на данный момент нет и не может быть", "дмитрукам" живется комфортно. Но долго ли продлится этот комфорт?
 
УкраинаЕвромайданАнастасия ДмитрукнацизмРусофобияРоссиярусскиеукраинцыЭксклюзив
 
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