Алексей Кочетков рассказал, сколько "ждунов" на Херсонщине и как обстрелы ВСУ делают из них патриотов - 28.11.2023 Украина.ру
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Алексей Кочетков рассказал, сколько "ждунов" на Херсонщине и как обстрелы ВСУ делают из них патриотов
Алексей Кочетков рассказал, сколько "ждунов" на Херсонщине и как обстрелы ВСУ делают из них патриотов - 28.11.2023 Украина.ру
Алексей Кочетков рассказал, сколько "ждунов" на Херсонщине и как обстрелы ВСУ делают из них патриотов
Жители Херсонской области остро реагируют на то, что их обстреливает Украина, которая считает их собственными гражданами. И с каждым ударом ВСУ эти жители становятся радикальными русскими патриотами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2023-11-28T04:30
2023-11-28T04:30
новости
херсон
россия
украина
диверсанты
главное управление разведки украины (гур)
сбу
жители
пропаганда
патриоты
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В России есть стереотип, что в Херсонской области очень много проукраинских "ждунов". Но сами местные жители говорят, что по сравнению с прошлым годом их количество резко сократилось, рассказал политолог.При этом все разговоры про якобы украинских партизан в Херсонской области раздувает в основном киевская пропаганда. Есть отдельные наводчики и корректировщики, в регион проникают диверсанты. Но сейчас это единичные случаи, добавил он.Перед своим уходом киевскому режиму нужно будет громко хлопнуть дверью, поэтому гадостей для России власти Украины будут делать еще много, а ГУР и СБУ сделали ставку на террор, заключил собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231124/1051324786.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, херсон, россия, украина, диверсанты, главное управление разведки украины (гур), сбу, жители, пропаганда, патриоты
Новости, Херсон, Россия, Украина, диверсанты, Главное управление разведки Украины (ГУР), СБУ, жители, пропаганда, патриоты

Алексей Кочетков рассказал, сколько "ждунов" на Херсонщине и как обстрелы ВСУ делают из них патриотов

04:30 28.11.2023
 
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Жители Херсонской области остро реагируют на то, что их обстреливает Украина, которая считает их собственными гражданами. И с каждым ударом ВСУ эти жители становятся радикальными русскими патриотами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
В России есть стереотип, что в Херсонской области очень много проукраинских "ждунов". Но сами местные жители говорят, что по сравнению с прошлым годом их количество резко сократилось, рассказал политолог.
При этом все разговоры про якобы украинских партизан в Херсонской области раздувает в основном киевская пропаганда. Есть отдельные наводчики и корректировщики, в регион проникают диверсанты. Но сейчас это единичные случаи, добавил он.
"Больше всего жители Херсонской области реагируют на то, что их обстреливает Украина, которая продолжает утверждать, что это их собственные граждане. И с каждым таким ударом они становятся все более-более радикальными русскими патриотами", - отметил Кочетков.
Перед своим уходом киевскому режиму нужно будет громко хлопнуть дверью, поэтому гадостей для России власти Украины будут делать еще много, а ГУР и СБУ сделали ставку на террор, заключил собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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