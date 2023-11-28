https://ukraina.ru/20231128/1051381919.html

Алексей Кочетков рассказал, сколько "ждунов" на Херсонщине и как обстрелы ВСУ делают из них патриотов

Алексей Кочетков рассказал, сколько "ждунов" на Херсонщине и как обстрелы ВСУ делают из них патриотов - 28.11.2023 Украина.ру

Алексей Кочетков рассказал, сколько "ждунов" на Херсонщине и как обстрелы ВСУ делают из них патриотов

Жители Херсонской области остро реагируют на то, что их обстреливает Украина, которая считает их собственными гражданами. И с каждым ударом ВСУ эти жители становятся радикальными русскими патриотами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2023-11-28T04:30

2023-11-28T04:30

2023-11-28T04:30

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В России есть стереотип, что в Херсонской области очень много проукраинских "ждунов". Но сами местные жители говорят, что по сравнению с прошлым годом их количество резко сократилось, рассказал политолог.При этом все разговоры про якобы украинских партизан в Херсонской области раздувает в основном киевская пропаганда. Есть отдельные наводчики и корректировщики, в регион проникают диверсанты. Но сейчас это единичные случаи, добавил он.Перед своим уходом киевскому режиму нужно будет громко хлопнуть дверью, поэтому гадостей для России власти Украины будут делать еще много, а ГУР и СБУ сделали ставку на террор, заключил собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231124/1051324786.html

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2023

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новости, херсон, россия, украина, диверсанты, главное управление разведки украины (гур), сбу, жители, пропаганда, патриоты