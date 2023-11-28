https://ukraina.ru/20231128/1051381919.html
Алексей Кочетков рассказал, сколько "ждунов" на Херсонщине и как обстрелы ВСУ делают из них патриотов
Алексей Кочетков рассказал, сколько "ждунов" на Херсонщине и как обстрелы ВСУ делают из них патриотов - 28.11.2023 Украина.ру
Алексей Кочетков рассказал, сколько "ждунов" на Херсонщине и как обстрелы ВСУ делают из них патриотов
Жители Херсонской области остро реагируют на то, что их обстреливает Украина, которая считает их собственными гражданами. И с каждым ударом ВСУ эти жители становятся радикальными русскими патриотами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2023-11-28T04:30
2023-11-28T04:30
2023-11-28T04:30
новости
херсон
россия
украина
диверсанты
главное управление разведки украины (гур)
сбу
жители
пропаганда
патриоты
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В России есть стереотип, что в Херсонской области очень много проукраинских "ждунов". Но сами местные жители говорят, что по сравнению с прошлым годом их количество резко сократилось, рассказал политолог.При этом все разговоры про якобы украинских партизан в Херсонской области раздувает в основном киевская пропаганда. Есть отдельные наводчики и корректировщики, в регион проникают диверсанты. Но сейчас это единичные случаи, добавил он.Перед своим уходом киевскому режиму нужно будет громко хлопнуть дверью, поэтому гадостей для России власти Украины будут делать еще много, а ГУР и СБУ сделали ставку на террор, заключил собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231124/1051324786.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсон, россия, украина, диверсанты, главное управление разведки украины (гур), сбу, жители, пропаганда, патриоты
Новости, Херсон, Россия, Украина, диверсанты, Главное управление разведки Украины (ГУР), СБУ, жители, пропаганда, патриоты
Алексей Кочетков рассказал, сколько "ждунов" на Херсонщине и как обстрелы ВСУ делают из них патриотов
Жители Херсонской области остро реагируют на то, что их обстреливает Украина, которая считает их собственными гражданами. И с каждым ударом ВСУ эти жители становятся радикальными русскими патриотами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
В России есть стереотип, что в Херсонской области очень много проукраинских "ждунов". Но сами местные жители говорят, что по сравнению с прошлым годом их количество резко сократилось, рассказал политолог.
При этом все разговоры про якобы украинских партизан в Херсонской области раздувает в основном киевская пропаганда. Есть отдельные наводчики и корректировщики, в регион проникают диверсанты. Но сейчас это единичные случаи, добавил он.
"Больше всего жители Херсонской области реагируют на то, что их обстреливает Украина, которая продолжает утверждать, что это их собственные граждане. И с каждым таким ударом они становятся все более-более радикальными русскими патриотами", - отметил Кочетков.
Перед своим уходом киевскому режиму нужно будет громко хлопнуть дверью, поэтому гадостей для России власти Украины будут делать еще много, а ГУР и СБУ сделали ставку на террор, заключил собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь