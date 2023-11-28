Королевство Конгрессовое. Как русский царь возродил Польшу и чем она за это отплатила - 28.11.2023 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20231128/1029695534.html
Королевство Конгрессовое. Как русский царь возродил Польшу и чем она за это отплатила
Королевство Конгрессовое. Как русский царь возродил Польшу и чем она за это отплатила - 28.11.2023 Украина.ру
Королевство Конгрессовое. Как русский царь возродил Польшу и чем она за это отплатила
Екатерина II вовсе не стремилась присоединять к Россию Польшу, во всяком случае – её "коронные" земли. Однако польская шляхта не дала ей шанса на сохранение польского государства. Казалось бы, участие поляков в войне 1812 года на стороне Наполеона должно было повлечь ещё более грозные последствия, но Александр I решил пойти другим путём
2023-11-28T08:27
2023-11-28T08:27
история
польша
xix век
история
российская империя
наполеон бонапарт
конституция
николай i
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27 ноября 1815 года в Королевском дворце в Варшаве Александр I лично подписал Конституцию Царства Польского, давшую подданным этого образования права, которых в остальной России ждали ещё 90 лет.В итоге трёх разделов Речи Посполитой (в 1772, 1793 и 1795 годах) к Российской империи перешли земли Великого Княжества Литовского (кроме части с городом Белостоком, отошедшей к Пруссии). Эти территории были разделены на губернии (Курляндскую, Гродненскую и Виленскую). Здесь были сохранены прежняя правовая система (Литовский статут), выборность судей и маршалков (руководителей местного самоуправления) на сеймиках местной шляхты.Коренные польские земли, населённые в основном этническими поляками, достались Пруссии — в том числе Варшава. Галичина, или Русское воеводство, со смешанным польско-русинским населением, отошла к Австрии.В 1795 году с политической карты Европы исчезло слово "польский", название "Польское королевство" упразднялось "раз и навсегда". Монархи Австрии, Пруссии и России договорились, что ни одна из сторон никогда не будет использовать в своих титулах название "Польское королевство".Однако это соглашение было нарушено Александром I при участии польского князя Адама Чарторыйского.Последний был сыном князя Адама Казимира Чарторыйского(в своё время — одного из претендентов на польский трон) и Изабеллы Флеминг. Однако ходили упорные слухи, что Адам-младший родился от связи Изабеллы с генералом Николаем Репниным, который был послом Екатерины II в Речи Посполитой.После поддержки Адамом Чарторыйским восстания Костюшко в 1794 году он был арестован в Брюсселе по распоряжению австрийского правительства. В ходе результате переговоров молодые князья Адам и Константин приехали в Санкт-Петербург 12 мая 1795 года и стали офицерами русской гвардии.Вскоре неожиданный поворот судьбы сделал Адама Чарторыйского поверенным душевных тайн великого князя Александра Павловича, который был на семь лет младше. Между ними завязалась тесная дружба, возбудившая подозрение императора Павла, который в 1798-м отправил Чарторыйского в качестве посла к сардинскому двору. В 1801 году Адам Чарторыйский возвратился в Петербург, где его царственный друг, теперь император, пожелал пользоваться его советами.Назначенный Александром I в 1802 году товарищем (заместителем) министра иностранных дел Российской империи, фактически он оказался главой ведомства.В 1806 году Адам Чарторыйский подал Александру I несколько записок по польскому вопросу, в которых настойчиво предлагал императору объявить себя королём Польши и дать новому королевству Конституцию."Россия, присоединив к себе Польшу, создаст себе в её лице аванпост", "создаст оплот, недоступный никакому прямому захвату, и этим положит начало той счастливой связи, которая должна будет когда-нибудь объединить вокруг нее все разрозненные ветви древней славянской семьи".Однако, поскольку его пожелания императором приняты не были, князь в конце 1806 года ушёл из Министерства иностранных дел, оставив за собой только должность куратора Виленского учебного округа.По условиям подписанного 7 июля 1807 года Тильзитского мира предусматривалось образование из польских владений Пруссии Княжества (Герцогства) Варшавского. Французский император отдал вновь образованное Княжество саксонскому королю Фридриху Августу I, который к недавно полученному королевскому титулу присоединил и титул герцога Варшавского. Таким образом, "барьер" между государственно-политическими пространствами двух империй — России и Франции — перестал существовать: Княжество Варшавское становилось аванпостом военных сил французского императора.14 октября 1809 года в Шёнбруннском дворце в Вене был подписан мирный договор между Францией и Австрией, по которому герцогу Варшавскому отходила часть Галиции с населением 1,5 миллиона человек.В итоге территориально Польша была воссоздана почти в своих этнических границах: в состав Княжества Варшавского входили Варшава, Познань и Краков.26 октября 1809 года в Вене Франция и Австрия подписали военную конвенцию, в которой войска саксонского короля назывались "польскими войсками" и говорилось о "польской армии". В польских газетах появились статьи, поддерживавшие надежды поляков на восстановление Польши.24 июня 1812 года наполеоновская армия перешла Неман и началась война с Россией, причём польские войска под командованием Юзефа Понятовского оказались на переднем крае военных действий. Открывшийся в этой обстановке в Варшаве Сейм провозгласил создание Королевства Польского. Польским королём был объявлен саксонский король Фридрих Август I, а главой Генеральной конфедерации был избран Адам Казимир Чарторыйский, ещё в 1764 году возглавлявший Польский сейм.Генеральная конфедерация 28 июня 1812 года провозгласила: "Королевство Польское восстановлено, и польский народ снова в единое тело соединён".Акция провозглашения Польского королевства была инспирирована Наполеоном, преследовавшим цель сильнее привязать к себе поляков и гарантировать себе их содействие в войне против России.Не удивительно, что статья 6 акта Генеральной конфедерации гласила: "все поляки, находящиеся на гражданской или военной службе в России, должны перестать служить этой державе". Среди подавших в отставку был и Адам Чарторыйский-младший — правда, уехал он не к отцу в Варшаву, а на воды в Карлсбад.Однако на протяжении нескольких месяцев "Великая армия" Наполеона была полностью разгромлена, а русские войска подошли к границам Княжества Варшавского.6 января 1813 года был издан манифест Александра I в связи с освобождением России от наполеоновской армии. В тот же день было опубликовано и обращение императора к жителям Княжества Варшавского, которое содержало успокаивающие заверения: "вы можете спокойно оставаться в домах своих. Жизнь, имущество и свобода ваша безопасны". Полякам — участникам похода Наполеона против России — объявлялась амнистия, исключение составляли те, кто продолжал оставаться на службе в наполеоновских войсках.В марте 1813 года Александр I назначил Временный верховной совет Княжества Варшавского, президентом которого стал варшавский генерал-губернатор Василий Ланской, а вице-президентом — Николай Новосильцев, причём оба были противниками восстановления Польского государства.30 мая 1814 года был подписан так называемый первый Парижский мирный договор между тремя странами-союзницами и занявшим французский престол Людовиком XVIII.Представитель Франции Шарль Талейран считал, что, так как передача всей Польши России привела бы к возникновению явной опасности для Европы, "всего лучше оставить Польшу так, как она была после третьего раздела".3 мая 1815 года состоялось подписание договора между Россией и Австрией. Австрии возвращались в Восточной Галиции уезды, "отделённые от Золочевского, Бережанского, Тарнопольского и Залещицского округов", также к ней отходили соляные копи Велички, а Краков с прилегающим районом объявлялся "вольным городом". Остальная часть Княжества Варшавского, за исключением территории, отходящей к Пруссии, присоединялась к России.В тот же день договор аналогичного содержания был заключён между Россией и Пруссией.25 мая 1815 года в Вене был опубликован манифест Александра I, обращенный "к населению Царства Польского". В нём объявлялось о создании Царства Польского в рамках Российской империи и предоставлении полякам Конституции. В тот же день Александр I подписал проект "Основ Конституции для Царства Польского".9 июня 1815 года представители восьми держав подписали заключительный Генеральный акт, подводивший итоги Венского конгресса. В статье I этого документа констатировалось:"Княжество Варшавское, за исключением тех областей и округов, коим в нижеследующих статьях положено иное назначение, навсегда присоединяется к Российской империи. Оно в силу своей Конституции будет в неразрывной с Россиею связи".К титулам российского императора добавлялся и титул царя (короля) польского.27 ноября 1815 года в Королевском дворце в Варшаве Александр I лично подписал Конституцию Царства Польского.Документ был составлен на французском языке и озаглавлен Charte Constitutionelle du Royaume de Pologne — Конституционная Хартия Королевства Польского. В Польше и на Западе это образование называют исключительно Королевство Польское, в Польше также употребляют название Королевство Конгрессовое (Królestwo Kongresowe) — акцентирую внимание на том, что оно было создано по решению Венского конгресса.Это была первая Конституция на территории Российской империи, одна из самых либеральных в Европе, и подданные Царства Польского получали особые права по сравнению с остальными частями империи. Остальные подданные Российской империи обрели аналогичные права и свободы лишь через 90 лет, согласно Манифесту императора Николая II от 17 октября 1905 года.Конституция превращала только что созданное государство в наследственную монархию, "навсегда соединённую с Российской империей".Под председательством царя или наместника создавался Государственный совет, который и управлял текущими делами Царства Польского — хотя решающим было мнение наместника. В составе Совета было пять комиссий (министерств): по вопросам вероисповедания и народного просвещения, юстиции (избранная из членов Высшего Суда), внутренних дел и полиции, военная, финансов и казначейства.Конституция также определяла, что "польский народ будет иметь на вечные времена народное представительство. Оно заключается в Сейме, состоящем из Царя и из двух палат. Первая образуется из Сената, вторая из послов и депутатов от общин".Польский язык объявлялся языком администрации, суда, армии и т. п.; все должности должны были замещаться только одними поляками. При этом польская армия сохраняла цвета своего обмундирования, свои особые костюмы и всё, что касается её национальности, и могла использоваться только на территории Европы.Ближайшее окружение Александра I было весьма недовольно подобным отступлением царя от основ самодержавия.Историк Николай Карамзин жёстко раскритиковал несоответствие идей ограничения монархии Конституцией реалиям российского общества. "Царь исправляет раздел Польши разделом России; этим он вызовет рукоплескания, но повергнет в отчаяние русских; восстановление Польши будет или разрушением России, или русские оросят Польшу своею кровью".К сожалению, основатель русского консерватизма не ошибся. Поляки начали конфликтовать с Россией ещё во времена Александра I, а с восшествием на престол Николая I проблемы только усилились, хотя он был первым (и последним) российским монархом, короновавшимся на престол Царства Польского в Варшаве.29 ноября 1830 года, в Варшаве вспыхнуло антирусское восстание, которое охватило не только всё Царство Польское, но также территории Северо-Западного края и часть Правобережной Украины. 25 января 1931 года Сейм принял постановление о лишении императора польской короны.26 февраля 1832 года Николай I упразднил Конституцию 1815 года, и издал Манифест "О новом порядке управления и образования Царства Польского", согласно которому Царство Польское объявлялось неотъемлемой частью России, упразднялись Сейм и польское войско, при этом права и свободы сохранялись практически в полном объёме.
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Олег Хавич
Олег Хавич
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история, польша, xix век, российская империя, наполеон бонапарт, конституция, николай i
История, Польша, XIX век, История, Российская империя, Наполеон Бонапарт, Конституция, Николай I

Королевство Конгрессовое. Как русский царь возродил Польшу и чем она за это отплатила

08:27 28.11.2023
 
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
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Екатерина II вовсе не стремилась присоединять к Россию Польшу, во всяком случае – её "коронные" земли. Однако польская шляхта не дала ей шанса на сохранение польского государства. Казалось бы, участие поляков в войне 1812 года на стороне Наполеона должно было повлечь ещё более грозные последствия, но Александр I решил пойти другим путём
27 ноября 1815 года в Королевском дворце в Варшаве Александр I лично подписал Конституцию Царства Польского, давшую подданным этого образования права, которых в остальной России ждали ещё 90 лет.
В итоге трёх разделов Речи Посполитой (в 1772, 1793 и 1795 годах) к Российской империи перешли земли Великого Княжества Литовского (кроме части с городом Белостоком, отошедшей к Пруссии). Эти территории были разделены на губернии (Курляндскую, Гродненскую и Виленскую). Здесь были сохранены прежняя правовая система (Литовский статут), выборность судей и маршалков (руководителей местного самоуправления) на сеймиках местной шляхты.
Коренные польские земли, населённые в основном этническими поляками, достались Пруссии — в том числе Варшава. Галичина, или Русское воеводство, со смешанным польско-русинским населением, отошла к Австрии.
В 1795 году с политической карты Европы исчезло слово "польский", название "Польское королевство" упразднялось "раз и навсегда". Монархи Австрии, Пруссии и России договорились, что ни одна из сторон никогда не будет использовать в своих титулах название "Польское королевство".
Однако это соглашение было нарушено Александром I при участии польского князя Адама Чарторыйского.
Последний был сыном князя Адама Казимира Чарторыйского(в своё время — одного из претендентов на польский трон) и Изабеллы Флеминг. Однако ходили упорные слухи, что Адам-младший родился от связи Изабеллы с генералом Николаем Репниным, который был послом Екатерины II в Речи Посполитой.
14 января 2021, 19:10
«Несчастливая страна, отданная на грабеж ужасной шайке». Почему провалился «польский эксперимент» в Бессарабии14 января 1770 г. родился князь Адам Чарторыйский - самый высокопоставленный поляк Российской империи, возглавлявший в 1804 - 1806 годах Министерство иностранных дел в Петербурге, близкий сподвижник, друг императора Александра I, член Негласного комитета при молодом царе
После поддержки Адамом Чарторыйским восстания Костюшко в 1794 году он был арестован в Брюсселе по распоряжению австрийского правительства. В ходе результате переговоров молодые князья Адам и Константин приехали в Санкт-Петербург 12 мая 1795 года и стали офицерами русской гвардии.
Вскоре неожиданный поворот судьбы сделал Адама Чарторыйского поверенным душевных тайн великого князя Александра Павловича, который был на семь лет младше. Между ними завязалась тесная дружба, возбудившая подозрение императора Павла, который в 1798-м отправил Чарторыйского в качестве посла к сардинскому двору. В 1801 году Адам Чарторыйский возвратился в Петербург, где его царственный друг, теперь император, пожелал пользоваться его советами.
Назначенный Александром I в 1802 году товарищем (заместителем) министра иностранных дел Российской империи, фактически он оказался главой ведомства.
В 1806 году Адам Чарторыйский подал Александру I несколько записок по польскому вопросу, в которых настойчиво предлагал императору объявить себя королём Польши и дать новому королевству Конституцию.
"Россия, присоединив к себе Польшу, создаст себе в её лице аванпост", "создаст оплот, недоступный никакому прямому захвату, и этим положит начало той счастливой связи, которая должна будет когда-нибудь объединить вокруг нее все разрозненные ветви древней славянской семьи".
Однако, поскольку его пожелания императором приняты не были, князь в конце 1806 года ушёл из Министерства иностранных дел, оставив за собой только должность куратора Виленского учебного округа.
Наполеон Бонапарт
24 июня, 08:00История
Ошибка Бонапарта. Как "ляхи" подвели НаполеонаРиторический вопрос, произнесённый главным героем "Тараса Бульбы" ("...помогли тебе твои ляхи?"), актуален и по сегодняшний день. Вероятно, многие русские воины малороссийского происхождения также могли задавать его на исходе 1812 года, преследуя отступавшую в Европу "Великую армию" Наполеона Бонапарта
По условиям подписанного 7 июля 1807 года Тильзитского мира предусматривалось образование из польских владений Пруссии Княжества (Герцогства) Варшавского. Французский император отдал вновь образованное Княжество саксонскому королю Фридриху Августу I, который к недавно полученному королевскому титулу присоединил и титул герцога Варшавского. Таким образом, "барьер" между государственно-политическими пространствами двух империй — России и Франции — перестал существовать: Княжество Варшавское становилось аванпостом военных сил французского императора.
14 октября 1809 года в Шёнбруннском дворце в Вене был подписан мирный договор между Францией и Австрией, по которому герцогу Варшавскому отходила часть Галиции с населением 1,5 миллиона человек.
В итоге территориально Польша была воссоздана почти в своих этнических границах: в состав Княжества Варшавского входили Варшава, Познань и Краков.
26 октября 1809 года в Вене Франция и Австрия подписали военную конвенцию, в которой войска саксонского короля назывались "польскими войсками" и говорилось о "польской армии". В польских газетах появились статьи, поддерживавшие надежды поляков на восстановление Польши.
24 июня 1812 года наполеоновская армия перешла Неман и началась война с Россией, причём польские войска под командованием Юзефа Понятовского оказались на переднем крае военных действий. Открывшийся в этой обстановке в Варшаве Сейм провозгласил создание Королевства Польского. Польским королём был объявлен саксонский король Фридрих Август I, а главой Генеральной конфедерации был избран Адам Казимир Чарторыйский, ещё в 1764 году возглавлявший Польский сейм.
Генеральная конфедерация 28 июня 1812 года провозгласила: "Королевство Польское восстановлено, и польский народ снова в единое тело соединён".
Акция провозглашения Польского королевства была инспирирована Наполеоном, преследовавшим цель сильнее привязать к себе поляков и гарантировать себе их содействие в войне против России.
10 ноября 2022, 17:55История
"Палиивщина". Почему царь не принял казаков в состав России и велел подчиниться Польше
Не удивительно, что статья 6 акта Генеральной конфедерации гласила: "все поляки, находящиеся на гражданской или военной службе в России, должны перестать служить этой державе". Среди подавших в отставку был и Адам Чарторыйский-младший — правда, уехал он не к отцу в Варшаву, а на воды в Карлсбад.
Однако на протяжении нескольких месяцев "Великая армия" Наполеона была полностью разгромлена, а русские войска подошли к границам Княжества Варшавского.
6 января 1813 года был издан манифест Александра I в связи с освобождением России от наполеоновской армии. В тот же день было опубликовано и обращение императора к жителям Княжества Варшавского, которое содержало успокаивающие заверения: "вы можете спокойно оставаться в домах своих. Жизнь, имущество и свобода ваша безопасны". Полякам — участникам похода Наполеона против России — объявлялась амнистия, исключение составляли те, кто продолжал оставаться на службе в наполеоновских войсках.
В марте 1813 года Александр I назначил Временный верховной совет Княжества Варшавского, президентом которого стал варшавский генерал-губернатор Василий Ланской, а вице-президентом — Николай Новосильцев, причём оба были противниками восстановления Польского государства.
30 мая 1814 года был подписан так называемый первый Парижский мирный договор между тремя странами-союзницами и занявшим французский престол Людовиком XVIII.
Представитель Франции Шарль Талейран считал, что, так как передача всей Польши России привела бы к возникновению явной опасности для Европы, "всего лучше оставить Польшу так, как она была после третьего раздела".
3 мая 1815 года состоялось подписание договора между Россией и Австрией. Австрии возвращались в Восточной Галиции уезды, "отделённые от Золочевского, Бережанского, Тарнопольского и Залещицского округов", также к ней отходили соляные копи Велички, а Краков с прилегающим районом объявлялся "вольным городом". Остальная часть Княжества Варшавского, за исключением территории, отходящей к Пруссии, присоединялась к России.
Львовский университет - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января 2021, 02:35
День в истории. 20 января: король Польши основал Львовский университет и спровоцировал громкий скандалВ этот день в 1661 году король Польши Ян Казимир поднял статус иезуитского коллегиума во Львове до уровня академии и предоставил ему титул университета, который в 1919-1939 годах носил имя этого монарха
В тот же день договор аналогичного содержания был заключён между Россией и Пруссией.
25 мая 1815 года в Вене был опубликован манифест Александра I, обращенный "к населению Царства Польского". В нём объявлялось о создании Царства Польского в рамках Российской империи и предоставлении полякам Конституции. В тот же день Александр I подписал проект "Основ Конституции для Царства Польского".
9 июня 1815 года представители восьми держав подписали заключительный Генеральный акт, подводивший итоги Венского конгресса. В статье I этого документа констатировалось:
"Княжество Варшавское, за исключением тех областей и округов, коим в нижеследующих статьях положено иное назначение, навсегда присоединяется к Российской империи. Оно в силу своей Конституции будет в неразрывной с Россиею связи".
К титулам российского императора добавлялся и титул царя (короля) польского.
27 ноября 1815 года в Королевском дворце в Варшаве Александр I лично подписал Конституцию Царства Польского.
Документ был составлен на французском языке и озаглавлен Charte Constitutionelle du Royaume de Pologne — Конституционная Хартия Королевства Польского. В Польше и на Западе это образование называют исключительно Королевство Польское, в Польше также употребляют название Королевство Конгрессовое (Królestwo Kongresowe) — акцентирую внимание на том, что оно было создано по решению Венского конгресса.
4 апреля 2020, 01:01
День в истории. 4 апреля: Венгрия отдала Польше Королевство РусскоеВ этот день в 1350 году в Буде король Венгрии Людовик I Великий подписал акт о передаче Польше Королевства Русского - за право занять польский трон после Казимира III Великого. При этом в интернете сегодня популярна ошибочная трактовка документа
Это была первая Конституция на территории Российской империи, одна из самых либеральных в Европе, и подданные Царства Польского получали особые права по сравнению с остальными частями империи. Остальные подданные Российской империи обрели аналогичные права и свободы лишь через 90 лет, согласно Манифесту императора Николая II от 17 октября 1905 года.
Конституция превращала только что созданное государство в наследственную монархию, "навсегда соединённую с Российской империей".
Под председательством царя или наместника создавался Государственный совет, который и управлял текущими делами Царства Польского — хотя решающим было мнение наместника. В составе Совета было пять комиссий (министерств): по вопросам вероисповедания и народного просвещения, юстиции (избранная из членов Высшего Суда), внутренних дел и полиции, военная, финансов и казначейства.
Конституция также определяла, что "польский народ будет иметь на вечные времена народное представительство. Оно заключается в Сейме, состоящем из Царя и из двух палат. Первая образуется из Сената, вторая из послов и депутатов от общин".
Польский язык объявлялся языком администрации, суда, армии и т. п.; все должности должны были замещаться только одними поляками. При этом польская армия сохраняла цвета своего обмундирования, свои особые костюмы и всё, что касается её национальности, и могла использоваться только на территории Европы.
Ближайшее окружение Александра I было весьма недовольно подобным отступлением царя от основ самодержавия.
Историк Николай Карамзин жёстко раскритиковал несоответствие идей ограничения монархии Конституцией реалиям российского общества. "Царь исправляет раздел Польши разделом России; этим он вызовет рукоплескания, но повергнет в отчаяние русских; восстановление Польши будет или разрушением России, или русские оросят Польшу своею кровью".
К сожалению, основатель русского консерватизма не ошибся. Поляки начали конфликтовать с Россией ещё во времена Александра I, а с восшествием на престол Николая I проблемы только усилились, хотя он был первым (и последним) российским монархом, короновавшимся на престол Царства Польского в Варшаве.
- РИА Новости, 1920, 29.02.2020
29 февраля 2020, 01:03
День в истории. 29 февраля: поляки подняли восстание, спровоцировавшее первый раздел ПольшиВ этот день в 1768 году в городке Бар на Подолье польские магнаты начали вооружённое выступление с целью сохранить привилегии для католиков, получившее наименование Барской конфедерации. Это движение вошло в основы польского национального мифа, повлияло на становление армии США, но самих поляков привело к плачевному для них результату
29 ноября 1830 года, в Варшаве вспыхнуло антирусское восстание, которое охватило не только всё Царство Польское, но также территории Северо-Западного края и часть Правобережной Украины. 25 января 1931 года Сейм принял постановление о лишении императора польской короны.
26 февраля 1832 года Николай I упразднил Конституцию 1815 года, и издал Манифест "О новом порядке управления и образования Царства Польского", согласно которому Царство Польское объявлялось неотъемлемой частью России, упразднялись Сейм и польское войско, при этом права и свободы сохранялись практически в полном объёме.
 
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