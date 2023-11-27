https://ukraina.ru/20231127/1051398430.html

Виртуальная реальность и реальная история. Как новейшие технологии помогают узнать прошлое

Виртуальная реальность и реальная история. Как новейшие технологии помогают узнать прошлое - 27.11.2023 Украина.ру

Виртуальная реальность и реальная история. Как новейшие технологии помогают узнать прошлое

Видеомост Москва — Тула — Казань на тему "Куликово поле, Епифань, Казань, Судбище: точки идентичности" прошел в понедельник, 27 ноября, в пресс-центре МИА "Россия сегодня". В рамках видеомоста состоялась презентация исторического VR-квеста (квеста с виртуальной реальностью) "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань"

2023-11-27T16:50

2023-11-27T16:50

2023-11-27T17:43

эксклюзив

история

технологии

виртуальная реальность

музеи

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Участники видеомоста обсудили вопросы популяризации культурно-исторического наследия России и территорий, связанных с легендарными сражениями и переломными моментами в истории России. Обсудили и задачи формирования интереса к важнейшим военным эпизодам и эмоционального отношения к ключевым периодам истории, а также и проблемы корректного использования в этой сфере продвинутых технологий.Модерировавшая встречу заместитель главного редактора Международной медиагруппы «Россия сегодня» Наталья Лосева отметила: важно понимать, как освещать эпизоды истории страны, которые происходили многие века назад, как заинтересовать молодежь, как сделать места исторических событий популярными туристическими объектами.Член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей, министр национальной политики Удмуртской Республики Лариса Буранова подчеркнула: «Мы сейчас находимся в такой ситуации, в такой период времени, что возвращаемся в свою страну, в свою историю, — и у нас нет другого выхода».По ее словам, именно чувство истории страны создает общность. В данном случае важно соединение новейших технологий с формированием такого чувства истории и, конечно, исторического знания.Почему необходим этот разворот к своей истории? По словам Ларисы Бурановой, три десятилетия мы говорили, что «все лучшее — там» (на Западе. — Ред.), и сейчас это необходимо менять. Именно эти изменения можно назвать возвращением. А чтобы гордиться своей историей, эту историю надо знать.Знать историю своей страны помогают музейные экспозиции. Принимавшая участие в телемосте министр культуры и туризма Тульской области Татьяна Рыбкина рассказала о состоянии музейного фонда региона, о внимании властей к этой сфере. Помогли юбилеи, были созданы новые музейные пространства. Сегодня область готовится к 650-летию Куликовской битвы, при этом уделяется внимание новейшим технологиям продвижения исторических знаний.Это не заигрывание с аудиторией, а учет языка эпохи, подчеркнула министр. По ее словам, многие находки в этой сфере — например, "гусь-блогер" Добрыня — помогают заинтересовать молодежь.В свою очередь, директор Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Гриценко рассказал о сложностях применения технологий виртуальной реальности и о возможностях этих технологий вызывать эмоции, при этом донося исторические знания в простой и понятной форме, но без каких-либо искажений. Кроме того, благодаря этим технологиям малоизвестные страницы отечественной истории — та же битва за Епифань — могут быть донесены до многомиллионной аудитории.Почему это важно? Потому что история складывается не только из отдельных великих событий, она «складывается буквально из дней» — и крайне важно донести до людей это понимание.О роли VR-технологий в пропаганде исторических знаний рассказал научный секретарь Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Алексей Воронцов. Он подчеркнул, что среди сложностей создания подобных проектов — необходимость сочетания научности и зрелищности. Посетитель приходит в музей не за датами, не за сухим перечнем событий: а за впечатлениями, он хочет погрузиться в эпоху. Подлинные вещи этой эпохи — они хранятся в музеях — помогают этому восприятию. И наличие подлинников важно даже для виртуальной реальности.Начальник департамента культуры Орловской области Наталья Георгиева рассказала об особенностях научной работы в регионе. Она напомнила, что Орел — литературная столица, этот официальный статус город получил в 2021 году. Но это, разумеется, не отменяет исследований во всех других сферах истории и культуры. О них рассказал директор Орловского краеведческого музея Дмитрий Моисеев, презентуя проект «Судьбищенское сражение». По его словам, это сражение июня 1555 года близ урочища Судьбище является одним из ключевых сражений русской военной истории времени правления Ивана Грозного.«По мнению ученых, тогда впервые в истории русские попытались предпринять активные действия в Диком поле за пределами своих владений», — отметил Дмитрий Моисеев. Он добавил, что тогда был сорван выход основных сил Крымского ханства к московским рубежам, на три года прекращены набеги. Через год была взята Астрахань, через 11 лет был основан город Орел.В мае 2021 года в СМИ появилась информация, что в Орловской области были обнаружены фрагменты средневекового вооружения — найдено место второго дня Судьбищенкого сражения. Важно, что археологические работы проводились и проводятся при участии студентов-волонтеров вузов города Орла, отметил ученый. Он рассказал, что власти региона и Министерство культуры РФ поддержали инициативу по разработке концепции музейно-образовательного комплекса и мемориала «Судьбищенская битва».Видя, что это событие 400-летней давности вызывает у молодежи большой интерес, создатели музея привлекли к созданию «идеологии» комплекса студентов орловских вузов. Очень важно установить у молодежи чувство сопричастности к событиям отечественной истории, и создание подобных мемориалов играют в этом значительную роль, сказал Дмитрий Моисеев. Он добавил, что созданию чувства такой сопричастности будут способствовать современные технологии виртуальной реальности.С этим согласилась Лариса Буранова, отметившая, что VR-технологии помогают «проживанию» исторических событий, возникновению чувства сопричастности к истории родной страны.В свою очередь, Владимир Гриценко подчеркнул, что важно не допускать упрощений, создавая иерархию военных событий, «потому что за этим — жизни людей, которые часто эти события обрывали». Он отметил, что есть реальная возможность, опираясь на корпус письменных источников, связать людей, упоминавшихся в документах XVI–XVII веков с их реальными потомками, живущими сегодня. «Подавляющее большинство населенных пунктов нашей центральной России, все наши Ивановки, Федоровки, это не что иное, как имена тех самых людей, которые с плугом и не только — с пищалью — осваивали эти территории», — сказал Гриценко, добавив, что установление такой связи может быть интересным для многих проектом. Участники телемоста обсудили также много других важных и интересных тем, касающихся формирования исторического сознания у молодежи. И не только — говорили и о программных средствах, о том, что необходимо больше отечественных программных решений. Запись трансляции телемоста доступна на странице пресс-центра МИА «Россия сегодня» в ВК.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, история, технологии, виртуальная реальность, музеи