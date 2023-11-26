https://ukraina.ru/20231126/1051346595.html

Песков рассказал в чем суть киевского режима

Песков рассказал в чем суть киевского режима - 26.11.2023 Украина.ру

Песков рассказал в чем суть киевского режима

При нормальном руководстве в стране, где живут миллионы русских, не могли бы звучать дискриминационные заявления на их счет

2023-11-26T14:41

2023-11-26T14:41

2023-11-26T14:41

новости

дмитрий песков

руслан стефанчук

украина

русские

режим

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Слова спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука о том, что русские на Украине должны быть поражены в правах отражают суть киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 ноября в комментарии журналисту Павлу Зарубину.По словам Пескова, при нормальном руководстве страной не может звучать подобных дискриминационных заявлений."Мы же неспроста называем его режимом, потому что в нормальном руководстве страной не может быть таких заявлений. В стране, где живут миллионы русских", – рассказал Песков в комментарии, опубликованном в телеграм-канале Зарубина.Пресс-секретарь Кремля также отметил, что к сегодняшнему кровопролитию на Украине привел силовой переворот в Киеве, который случился десять лет назад.Он прокомментировал реакцию главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на десятилетие Майдана и отметил, что никогда раньше в Европе силовой переворот не воспринимался как праздник.Вряд ли можно вообразить, чтобы власти США и Европы обрадовались госпереворотам в своих странах, добавил Песков.Ранее Руслан Стефанчук заявил, что принятый в декабре прошлого года закон о нацменьшинствах не распространяется на русских, проживающих на Украине и что русских национальных меньшинств в этой стране нет и быть не может.

https://ukraina.ru/20220324/1033591597.html

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новости, дмитрий песков, руслан стефанчук, украина, русские, режим