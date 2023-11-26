Песков рассказал в чем суть киевского режима - 26.11.2023 Украина.ру
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Песков рассказал в чем суть киевского режима
Песков рассказал в чем суть киевского режима - 26.11.2023 Украина.ру
Песков рассказал в чем суть киевского режима
При нормальном руководстве в стране, где живут миллионы русских, не могли бы звучать дискриминационные заявления на их счет
2023-11-26T14:41
2023-11-26T14:41
новости
дмитрий песков
руслан стефанчук
украина
русские
режим
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Слова спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука о том, что русские на Украине должны быть поражены в правах отражают суть киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 ноября в комментарии журналисту Павлу Зарубину.По словам Пескова, при нормальном руководстве страной не может звучать подобных дискриминационных заявлений."Мы же неспроста называем его режимом, потому что в нормальном руководстве страной не может быть таких заявлений. В стране, где живут миллионы русских", – рассказал Песков в комментарии, опубликованном в телеграм-канале Зарубина.Пресс-секретарь Кремля также отметил, что к сегодняшнему кровопролитию на Украине привел силовой переворот в Киеве, который случился десять лет назад.Он прокомментировал реакцию главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на десятилетие Майдана и отметил, что никогда раньше в Европе силовой переворот не воспринимался как праздник.Вряд ли можно вообразить, чтобы власти США и Европы обрадовались госпереворотам в своих странах, добавил Песков.Ранее Руслан Стефанчук заявил, что принятый в декабре прошлого года закон о нацменьшинствах не распространяется на русских, проживающих на Украине и что русских национальных меньшинств в этой стране нет и быть не может.
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452
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новости, дмитрий песков, руслан стефанчук, украина, русские, режим
Новости, Дмитрий Песков, Руслан Стефанчук, Украина, русские, режим

Песков рассказал в чем суть киевского режима

14:41 26.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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При нормальном руководстве в стране, где живут миллионы русских, не могли бы звучать дискриминационные заявления на их счет
Слова спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука о том, что русские на Украине должны быть поражены в правах отражают суть киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 ноября в комментарии журналисту Павлу Зарубину.
По словам Пескова, при нормальном руководстве страной не может звучать подобных дискриминационных заявлений.
"Мы же неспроста называем его режимом, потому что в нормальном руководстве страной не может быть таких заявлений. В стране, где живут миллионы русских", – рассказал Песков в комментарии, опубликованном в телеграм-канале Зарубина.
Пресс-секретарь Кремля также отметил, что к сегодняшнему кровопролитию на Украине привел силовой переворот в Киеве, который случился десять лет назад.
Он прокомментировал реакцию главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на десятилетие Майдана и отметил, что никогда раньше в Европе силовой переворот не воспринимался как праздник.
Вряд ли можно вообразить, чтобы власти США и Европы обрадовались госпереворотам в своих странах, добавил Песков.
Ранее Руслан Стефанчук заявил, что принятый в декабре прошлого года закон о нацменьшинствах не распространяется на русских, проживающих на Украине и что русских национальных меньшинств в этой стране нет и быть не может.
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