В сети появилось видео с брошенных позиций ВСУ в промзоне на юге Авдеевки - 26.11.2023 Украина.ру
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В сети появилось видео с брошенных позиций ВСУ в промзоне на юге Авдеевки
В сети появилось видео с брошенных позиций ВСУ в промзоне на юге Авдеевки - 26.11.2023 Украина.ру
В сети появилось видео с брошенных позиций ВСУ в промзоне на юге Авдеевки
Видео с брошенных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе промышленной зоны на юге Авдеевки опубликовал 26 ноября телеграм-канал "Военный осведомитель"
2023-11-26T14:02
2023-11-26T14:02
новости
авдеевка
всу
промзона
вс рф
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В ролике видно как российские военнослужащие закрепляются на захваченных укреплениях и подносят воду.О том, что российские войска взяли под контроль промзону Авдеевки стало известно 25 ноября. Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил в своем телеграм-канале, что авдеевская промзона "наконец полностью освобождена от ВСУ". По его словам, это серьезный удар для Киева, так как промзона является важной частью всего Авдеевского укрепрайона, который украинская сторона называла неприступным.
https://ukraina.ru/20231126/1051322586.html
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новости, авдеевка, всу, промзона, вс рф
Новости, Авдеевка, ВСУ, промзона, ВС РФ

В сети появилось видео с брошенных позиций ВСУ в промзоне на юге Авдеевки

14:02 26.11.2023
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
Перейти в фотобанк
Читать в
Видео с брошенных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе промышленной зоны на юге Авдеевки опубликовал 26 ноября телеграм-канал "Военный осведомитель"
В ролике видно как российские военнослужащие закрепляются на захваченных укреплениях и подносят воду.
О том, что российские войска взяли под контроль промзону Авдеевки стало известно 25 ноября. Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил в своем телеграм-канале, что авдеевская промзона "наконец полностью освобождена от ВСУ". По его словам, это серьезный удар для Киева, так как промзона является важной частью всего Авдеевского укрепрайона, который украинская сторона называла неприступным.
ССО ВС Украины - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
06:00
Месть за Авдеевку. Военный эксперт объяснил, как Украина готовит рейды на "старые" регионы РоссииДля Украины очень важно удержать медийный победный тон и не сдать Авдеевку. Если это случится, к украинским элитам возникнет масса вопросов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
 
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Заголовок открываемого материала
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14:02В сети появилось видео с брошенных позиций ВСУ в промзоне на юге Авдеевки
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