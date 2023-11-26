https://ukraina.ru/20231126/1051346362.html

В сети появилось видео с брошенных позиций ВСУ в промзоне на юге Авдеевки

В сети появилось видео с брошенных позиций ВСУ в промзоне на юге Авдеевки - 26.11.2023 Украина.ру

В сети появилось видео с брошенных позиций ВСУ в промзоне на юге Авдеевки

Видео с брошенных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе промышленной зоны на юге Авдеевки опубликовал 26 ноября телеграм-канал "Военный осведомитель"

2023-11-26T14:02

2023-11-26T14:02

2023-11-26T14:02

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авдеевка

всу

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В ролике видно как российские военнослужащие закрепляются на захваченных укреплениях и подносят воду.О том, что российские войска взяли под контроль промзону Авдеевки стало известно 25 ноября. Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил в своем телеграм-канале, что авдеевская промзона "наконец полностью освобождена от ВСУ". По его словам, это серьезный удар для Киева, так как промзона является важной частью всего Авдеевского укрепрайона, который украинская сторона называла неприступным.

https://ukraina.ru/20231126/1051322586.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, авдеевка, всу, промзона, вс рф