В сети появилось видео с брошенных позиций ВСУ в промзоне на юге Авдеевки
Видео с брошенных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе промышленной зоны на юге Авдеевки опубликовал 26 ноября телеграм-канал "Военный осведомитель"
В ролике видно как российские военнослужащие закрепляются на захваченных укреплениях и подносят воду.
О том, что российские войска взяли под контроль промзону Авдеевки стало известно 25 ноября. Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил в своем телеграм-канале, что авдеевская промзона "наконец полностью освобождена от ВСУ". По его словам, это серьезный удар для Киева, так как промзона является важной частью всего Авдеевского укрепрайона, который украинская сторона называла неприступным.
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