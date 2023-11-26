https://ukraina.ru/20231126/1051345353.html

Welt: ВСУ не дает солдатам отдохнуть, опасаясь прорыва русских

Welt: ВСУ не дает солдатам отдохнуть, опасаясь прорыва русских - 26.11.2023 Украина.ру

Welt: ВСУ не дает солдатам отдохнуть, опасаясь прорыва русских

Немецкий телеканал рассказал о том, как солдаты ВСУ - мужчины и женщины, сидят месяцами в холодных окопах но командование не выводит их с линии фронта, так как опасается возникновения дыр в обороне

2023-11-26T13:10

2023-11-26T13:10

2023-11-26T13:10

новости

украина

всу

мобилизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/09/1050889336_0:314:3066:2039_1920x0_80_0_0_c333a00096066ae99de7f17e4e4b3fce.jpg

Командование ВСУ не дает солдатам никаких пауз для отдыха, так как опасается, что возникнут дыры в обороне, которыми воспользуется русские. Об этом говорится в репортаже немецкого канала Welt, который вышел в эфир 26 ноября.Предоставление военным отпуска означает новую войну мобилизации на Украине, отметили авторы репортажа."Этим мужчинам и женщинам (солдаты ВСУ — Ред.), сидящим в холодных окопах в грязи, не давали никаких пауз уже несколько месяцев. Это огромная проблема сейчас: крайнее изнеможение войск. (…)В ВСУ боятся, что, если бойцам дадут отпуск, выведут их с линии фронта, возникнут дыры в обороне, которыми могут воспользоваться русские", — рассказали в эфире немецкого телеканала.В материале подчеркивается, что такая ситуация создает серьезные проблемы для президента Украины Владимира Зеленского, поскольку вынуждает его снова усиливать мобилизацию, чем недовольно население страны.Как передавало издание Украина.ру, президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября анонсировал некий новый "комплексный план по мобилизации". Он отметил, что новый план будет касаться работы территориальных центров комплектации (военкоматов), военно-лечебных комиссий, демобилизации и мобилизации соответственно.

https://ukraina.ru/20231126/1051319454.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, всу, мобилизация