Welt: ВСУ не дает солдатам отдохнуть, опасаясь прорыва русских - 26.11.2023 Украина.ру
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Welt: ВСУ не дает солдатам отдохнуть, опасаясь прорыва русских
Welt: ВСУ не дает солдатам отдохнуть, опасаясь прорыва русских - 26.11.2023 Украина.ру
Welt: ВСУ не дает солдатам отдохнуть, опасаясь прорыва русских
Немецкий телеканал рассказал о том, как солдаты ВСУ - мужчины и женщины, сидят месяцами в холодных окопах но командование не выводит их с линии фронта, так как опасается возникновения дыр в обороне
2023-11-26T13:10
2023-11-26T13:10
новости
украина
всу
мобилизация
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Командование ВСУ не дает солдатам никаких пауз для отдыха, так как опасается, что возникнут дыры в обороне, которыми воспользуется русские. Об этом говорится в репортаже немецкого канала Welt, который вышел в эфир 26 ноября.Предоставление военным отпуска означает новую войну мобилизации на Украине, отметили авторы репортажа."Этим мужчинам и женщинам (солдаты ВСУ — Ред.), сидящим в холодных окопах в грязи, не давали никаких пауз уже несколько месяцев. Это огромная проблема сейчас: крайнее изнеможение войск. (…)В ВСУ боятся, что, если бойцам дадут отпуск, выведут их с линии фронта, возникнут дыры в обороне, которыми могут воспользоваться русские", — рассказали в эфире немецкого телеканала.В материале подчеркивается, что такая ситуация создает серьезные проблемы для президента Украины Владимира Зеленского, поскольку вынуждает его снова усиливать мобилизацию, чем недовольно население страны.Как передавало издание Украина.ру, президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября анонсировал некий новый "комплексный план по мобилизации". Он отметил, что новый план будет касаться работы территориальных центров комплектации (военкоматов), военно-лечебных комиссий, демобилизации и мобилизации соответственно.
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новости, украина, всу, мобилизация
Новости, Украина, ВСУ, мобилизация

Welt: ВСУ не дает солдатам отдохнуть, опасаясь прорыва русских

13:10 26.11.2023
 
© AP / Alex Babenko
- РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© AP / Alex Babenko
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Немецкий телеканал рассказал о том, как солдаты ВСУ - мужчины и женщины, сидят месяцами в холодных окопах но командование не выводит их с линии фронта, так как опасается возникновения дыр в обороне
Командование ВСУ не дает солдатам никаких пауз для отдыха, так как опасается, что возникнут дыры в обороне, которыми воспользуется русские. Об этом говорится в репортаже немецкого канала Welt, который вышел в эфир 26 ноября.
Предоставление военным отпуска означает новую войну мобилизации на Украине, отметили авторы репортажа.
"Этим мужчинам и женщинам (солдаты ВСУ — Ред.), сидящим в холодных окопах в грязи, не давали никаких пауз уже несколько месяцев. Это огромная проблема сейчас: крайнее изнеможение войск. (…)В ВСУ боятся, что, если бойцам дадут отпуск, выведут их с линии фронта, возникнут дыры в обороне, которыми могут воспользоваться русские", — рассказали в эфире немецкого телеканала.
В материале подчеркивается, что такая ситуация создает серьезные проблемы для президента Украины Владимира Зеленского, поскольку вынуждает его снова усиливать мобилизацию, чем недовольно население страны.
Как передавало издание Украина.ру, президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября анонсировал некий новый "комплексный план по мобилизации". Он отметил, что новый план будет касаться работы территориальных центров комплектации (военкоматов), военно-лечебных комиссий, демобилизации и мобилизации соответственно.
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