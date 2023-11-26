https://ukraina.ru/20231126/1051335627.html

Эксперт объяснил, как США и Запад устроили России свой "Артемовск" и чем она на это может ответить

Эксперт объяснил, как США и Запад устроили России свой "Артемовск" и чем она на это может ответить - 26.11.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, как США и Запад устроили России свой "Артемовск" и чем она на это может ответить

Российским войскам в ходе СВО удалось запереть ВСУ в Артёмовске, когда противник должен был перебрасывать технику и подразделения в одно место, где мы их перемалывали. Это был хороший и грамотный ход нашего руководства. А если перенести этот пример на глобальный уровень, то США и Великобритания то же самое сделали с Россией, заперев их на Украине

2023-11-26T06:45

2023-11-26T06:45

2023-11-26T06:45

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Мы не пытаемся масштабировать этот конфликт, хотя это стоило бы сделать.Об этом рассказал политолог Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.руОсновные боевые действия происходят на Украине. Гибнут русские и украинцы. Разрушается инфраструктура на Украине и в России. Противник стал наносить гораздо больше ударов по "старой" российской территории, чем год назад. А США и Великобритания, которые являются виновниками этой трагедии, не несут никаких издержек, сетует эксперт.Поэтому надо сделать так, чтобы Запад нес прямые потери в людях, инфраструктуре и боевой технике. В этом случае население западных стран будет сильнее давить на политические элиты, чтобы конфликт как можно быстрее закончился, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, сша, запад, великобритания, украина, сво, артемовск, всу