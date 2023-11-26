Эксперт объяснил, как США и Запад устроили России свой "Артемовск" и чем она на это может ответить - 26.11.2023 Украина.ру
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Эксперт объяснил, как США и Запад устроили России свой "Артемовск" и чем она на это может ответить
Эксперт объяснил, как США и Запад устроили России свой "Артемовск" и чем она на это может ответить - 26.11.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, как США и Запад устроили России свой "Артемовск" и чем она на это может ответить
Российским войскам в ходе СВО удалось запереть ВСУ в Артёмовске, когда противник должен был перебрасывать технику и подразделения в одно место, где мы их перемалывали. Это был хороший и грамотный ход нашего руководства. А если перенести этот пример на глобальный уровень, то США и Великобритания то же самое сделали с Россией, заперев их на Украине
2023-11-26T06:45
2023-11-26T06:45
новости
россия
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запад
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артемовск
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Мы не пытаемся масштабировать этот конфликт, хотя это стоило бы сделать.Об этом рассказал политолог Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.руОсновные боевые действия происходят на Украине. Гибнут русские и украинцы. Разрушается инфраструктура на Украине и в России. Противник стал наносить гораздо больше ударов по "старой" российской территории, чем год назад. А США и Великобритания, которые являются виновниками этой трагедии, не несут никаких издержек, сетует эксперт.Поэтому надо сделать так, чтобы Запад нес прямые потери в людях, инфраструктуре и боевой технике. В этом случае население западных стран будет сильнее давить на политические элиты, чтобы конфликт как можно быстрее закончился, заключил собеседник издания.
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Новости
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Украина.ру
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новости, россия, сша, запад, великобритания, украина, сво, артемовск, всу
Новости, Россия, США, Запад, Великобритания, Украина, СВО, Артемовск, ВСУ

Эксперт объяснил, как США и Запад устроили России свой "Артемовск" и чем она на это может ответить

06:45 26.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Читать в
Российским войскам в ходе СВО удалось запереть ВСУ в Артёмовске, когда противник должен был перебрасывать технику и подразделения в одно место, где мы их перемалывали. Это был хороший и грамотный ход нашего руководства. А если перенести этот пример на глобальный уровень, то США и Великобритания то же самое сделали с Россией, заперев их на Украине
Мы не пытаемся масштабировать этот конфликт, хотя это стоило бы сделать.
Об этом рассказал политолог Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру
Основные боевые действия происходят на Украине. Гибнут русские и украинцы. Разрушается инфраструктура на Украине и в России. Противник стал наносить гораздо больше ударов по "старой" российской территории, чем год назад. А США и Великобритания, которые являются виновниками этой трагедии, не несут никаких издержек, сетует эксперт.
"У них не взрывают газопроводы, у них целые заправки. Они ведут войну в комфортных для себя условиях. Я считаю, что это неправильно", - подчеркнул Баранчик.
Поэтому надо сделать так, чтобы Запад нес прямые потери в людях, инфраструктуре и боевой технике. В этом случае население западных стран будет сильнее давить на политические элиты, чтобы конфликт как можно быстрее закончился, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияСШАЗападВеликобританияУкраинаСВОАртемовскВСУ
 
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