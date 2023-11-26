https://ukraina.ru/20231126/1051284374.html

"Солдат готовили с нуля": эксперт о том, почему ВСУ не смогли прорвать оборону РФ и провалили наступление

"Солдат готовили с нуля": эксперт о том, почему ВСУ не смогли прорвать оборону РФ и провалили наступление - 26.11.2023 Украина.ру

"Солдат готовили с нуля": эксперт о том, почему ВСУ не смогли прорвать оборону РФ и провалили наступление

Четырех месяцев для Киева оказалось недостаточно, чтобы хорошо подготовить в Европе ударные группировки ВСУ. Украине не удалось провести серьезную наступательную операцию по прорыву линии обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник

2023-11-26T04:30

2023-11-26T04:30

2023-11-26T04:30

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Для прорыва укрепленной линии обороны нужно всегда иметь превосходство в авиации. Если нет превосходства в воздухе, нужно иметь превосходство в средствах ПВО, чтобы по целям не смогла бить авиация противника, рассказал военный эксперт.ВСУ не смогли обеспечить на фронте ни того, ни другого. По ним работали и продолжают активно работать ВКС РФ. Кроме того, у Киева на узких участках не было преимущества в артиллерии, добавил он.Кстати, солдат и офицеров для наступления ВСУ готовили с нуля. Но за пару месяцев невозможно хорошо подготовить даже лейтенанта. Специалистов надо выращивать постепенно, а для этого нужно время, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231123/1051280364.html

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