"Солдат готовили с нуля": эксперт о том, почему ВСУ не смогли прорвать оборону РФ и провалили наступление - 26.11.2023 Украина.ру
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"Солдат готовили с нуля": эксперт о том, почему ВСУ не смогли прорвать оборону РФ и провалили наступление
"Солдат готовили с нуля": эксперт о том, почему ВСУ не смогли прорвать оборону РФ и провалили наступление - 26.11.2023 Украина.ру
"Солдат готовили с нуля": эксперт о том, почему ВСУ не смогли прорвать оборону РФ и провалили наступление
Четырех месяцев для Киева оказалось недостаточно, чтобы хорошо подготовить в Европе ударные группировки ВСУ. Украине не удалось провести серьезную наступательную операцию по прорыву линии обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник
2023-11-26T04:30
2023-11-26T04:30
новости
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авиация
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Для прорыва укрепленной линии обороны нужно всегда иметь превосходство в авиации. Если нет превосходства в воздухе, нужно иметь превосходство в средствах ПВО, чтобы по целям не смогла бить авиация противника, рассказал военный эксперт.ВСУ не смогли обеспечить на фронте ни того, ни другого. По ним работали и продолжают активно работать ВКС РФ. Кроме того, у Киева на узких участках не было преимущества в артиллерии, добавил он.Кстати, солдат и офицеров для наступления ВСУ готовили с нуля. Но за пару месяцев невозможно хорошо подготовить даже лейтенанта. Специалистов надо выращивать постепенно, а для этого нужно время, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь
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новости, украина, россия, всу, вс рф, наступление, офицеры, военные, военные операции, авиация, пво, артиллерия, сво, оборона
Новости, Украина, Россия, ВСУ, ВС РФ, наступление, офицеры, военные, военные операции, авиация, ПВО, артиллерия, СВО, Оборона

"Солдат готовили с нуля": эксперт о том, почему ВСУ не смогли прорвать оборону РФ и провалили наступление

04:30 26.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ украинский военнослужащий партизан лес танк подбитый оружие
ВСУ украинский военнослужащий партизан лес танк подбитый оружие - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Четырех месяцев для Киева оказалось недостаточно, чтобы хорошо подготовить в Европе ударные группировки ВСУ. Украине не удалось провести серьезную наступательную операцию по прорыву линии обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник
Для прорыва укрепленной линии обороны нужно всегда иметь превосходство в авиации. Если нет превосходства в воздухе, нужно иметь превосходство в средствах ПВО, чтобы по целям не смогла бить авиация противника, рассказал военный эксперт.
ВСУ не смогли обеспечить на фронте ни того, ни другого. По ним работали и продолжают активно работать ВКС РФ. Кроме того, у Киева на узких участках не было преимущества в артиллерии, добавил он.
"Да и вообще тех четырех месяцев, за которые Киев готовил эти ударные группировки вместе с европейцами, оказалось недостаточно, чтобы провести серьезную наступательную операцию по прорыву подготовленной линии обороны", - указал Крапивник.
Кстати, солдат и офицеров для наступления ВСУ готовили с нуля. Но за пару месяцев невозможно хорошо подготовить даже лейтенанта. Специалистов надо выращивать постепенно, а для этого нужно время, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст можно прочитать здесь
Алексей Кочетков интервью
23 ноября, 15:17
Алексей Кочетков: Россия разорвала шаблоны о Херсоне и загнала ВСУ в норы, чтобы стать ближе к ЕвропеНам нужно готовиться к генеральному наступлению, чтобы обвалить фронт ВСУ и дойти до Дуная. А дальше мы можем начать морочить голову нашим врагам в части готовности к переговорам
 
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