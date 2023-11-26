"Солдат готовили с нуля": эксперт о том, почему ВСУ не смогли прорвать оборону РФ и провалили наступление
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Четырех месяцев для Киева оказалось недостаточно, чтобы хорошо подготовить в Европе ударные группировки ВСУ. Украине не удалось провести серьезную наступательную операцию по прорыву линии обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник
Для прорыва укрепленной линии обороны нужно всегда иметь превосходство в авиации. Если нет превосходства в воздухе, нужно иметь превосходство в средствах ПВО, чтобы по целям не смогла бить авиация противника, рассказал военный эксперт.
ВСУ не смогли обеспечить на фронте ни того, ни другого. По ним работали и продолжают активно работать ВКС РФ. Кроме того, у Киева на узких участках не было преимущества в артиллерии, добавил он.
"Да и вообще тех четырех месяцев, за которые Киев готовил эти ударные группировки вместе с европейцами, оказалось недостаточно, чтобы провести серьезную наступательную операцию по прорыву подготовленной линии обороны", - указал Крапивник.
Кстати, солдат и офицеров для наступления ВСУ готовили с нуля. Но за пару месяцев невозможно хорошо подготовить даже лейтенанта. Специалистов надо выращивать постепенно, а для этого нужно время, резюмировал собеседник Украина.ру.
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