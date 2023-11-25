https://ukraina.ru/20231125/1051334748.html

ВСУ сбросили боеприпас с дрона на Донецк, есть пострадавшие

ВСУ сбросили боеприпас с дрона на Донецк, есть пострадавшие - 25.11.2023 Украина.ру

ВСУ сбросили боеприпас с дрона на Донецк, есть пострадавшие

Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка. Об этом 25 ноября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины

2023-11-25T12:30

2023-11-25T12:30

2023-11-25T12:43

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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.20 - город Донецк (Кировский район): сброшен один боеприпас с БПЛА", - говорится в телеграм-канале представительства.Кроме того, в 11:10 по городу было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.Как заявил позже мэр города Алексей Кулемзин, из-за случившегося пострадала женщина.

https://ukraina.ru/20231123/1051273302.html

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дроны, новости, донецк, новые регионы, всу, пострадавшие