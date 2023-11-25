ВСУ сбросили боеприпас с дрона на Донецк, есть пострадавшие - 25.11.2023 Украина.ру
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ВСУ сбросили боеприпас с дрона на Донецк, есть пострадавшие
ВСУ сбросили боеприпас с дрона на Донецк, есть пострадавшие - 25.11.2023 Украина.ру
ВСУ сбросили боеприпас с дрона на Донецк, есть пострадавшие
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка. Об этом 25 ноября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
2023-11-25T12:30
2023-11-25T12:43
дроны
новости
донецк
новые регионы
всу
пострадавшие
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.20 - город Донецк (Кировский район): сброшен один боеприпас с БПЛА", - говорится в телеграм-канале представительства.Кроме того, в 11:10 по городу было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.Как заявил позже мэр города Алексей Кулемзин, из-за случившегося пострадала женщина.
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дроны, новости, донецк, новые регионы, всу, пострадавшие
дроны, Новости, Донецк, Новые регионы, ВСУ, пострадавшие

ВСУ сбросили боеприпас с дрона на Донецк, есть пострадавшие

12:30 25.11.2023 (обновлено: 12:43 25.11.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВиды городов. Донецк
Виды городов. Донецк - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка. Об этом 25 ноября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.20 - город Донецк (Кировский район): сброшен один боеприпас с БПЛА", - говорится в телеграм-канале представительства.
Кроме того, в 11:10 по городу было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.
Как заявил позже мэр города Алексей Кулемзин, из-за случившегося пострадала женщина.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с вражеского беспилотного летательного аппарата в Кировском районе по улице Дагестанской (микрорайон шахты имени Абакумова) ранение получила женщина 1974 года рождения", - написал Кулемзин в телеграм-канале.
Вячеслав Гладков
23 ноября, 12:17
ВСУ атаковали село в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе, есть пострадавшие — ГладковСело Козинка Грайворонского городского округа подверглось атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе. Об этом 23 ноября сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
 
дроныНовостиДонецкНовые регионыВСУпострадавшие
 
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