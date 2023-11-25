ВСУ сбросили боеприпас с дрона на Донецк, есть пострадавшие
12:30 25.11.2023 (обновлено: 12:43 25.11.2023)
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка. Об этом 25 ноября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.20 - город Донецк (Кировский район): сброшен один боеприпас с БПЛА", - говорится в телеграм-канале представительства.
Кроме того, в 11:10 по городу было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.
Как заявил позже мэр города Алексей Кулемзин, из-за случившегося пострадала женщина.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с вражеского беспилотного летательного аппарата в Кировском районе по улице Дагестанской (микрорайон шахты имени Абакумова) ранение получила женщина 1974 года рождения", - написал Кулемзин в телеграм-канале.
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