https://ukraina.ru/20231125/1051334220.html

Что Россия сделает с Польшей после освобождения Одессы и разблокировки Приднестровья - Кочетков

Что Россия сделает с Польшей после освобождения Одессы и разблокировки Приднестровья - Кочетков - 25.11.2023 Украина.ру

Что Россия сделает с Польшей после освобождения Одессы и разблокировки Приднестровья - Кочетков

Один из лидеров общественного движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в Херсонской области, раскрыл подробности боёв за Авдеевку и объяснил, какие территории должна в первую очередь освободить Россия от украинских нацистов

2023-11-25T11:45

2023-11-25T11:45

2023-11-25T11:45

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беспилотники

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00:23 – ситуация в Херсонской области: ещё фронтовой регион или уже мирный? 03:42 – почему юг и восток Украины со времён распада СССР неуклонно приходили в упадок, а после воссоединения с Россией регионы обрели новое дыхание06:27 – когда херсонские овощи и фрукты собьют цены в московских супермаркетах? 08:00 – как жители Херсонской области реагируют на сообщения о переправке ВСУ на левый берег Днепра? 12:00 – ситуация на авдеевском направлении15:11 – как развивается военное образование во время СВО и как меняется оснащение армии? 18:40 – что нужно фронту кроме систем РЭБ и дронов? 20:01 – чем полезен для России конфликт Зеленского и Залужного? 24:25 – задача-минимум и задача-максимум: чего России нужно достичь на фронте и в тылу?

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, одесса, приднестровье, польша, херсонская область, авдеевка, россия, сво, всу, беспилотники, видео