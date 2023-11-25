https://ukraina.ru/20231125/1051334220.html
Что Россия сделает с Польшей после освобождения Одессы и разблокировки Приднестровья - Кочетков
Что Россия сделает с Польшей после освобождения Одессы и разблокировки Приднестровья - Кочетков - 25.11.2023 Украина.ру
Что Россия сделает с Польшей после освобождения Одессы и разблокировки Приднестровья - Кочетков
Один из лидеров общественного движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в Херсонской области, раскрыл подробности боёв за Авдеевку и объяснил, какие территории должна в первую очередь освободить Россия от украинских нацистов
2023-11-25T11:45
2023-11-25T11:45
2023-11-25T11:45
видео
одесса
приднестровье
польша
херсонская область
авдеевка
россия
сво
всу
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/19/1051334099_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1232157cbbeff0714e97975e5ba811f0.jpg
00:23 – ситуация в Херсонской области: ещё фронтовой регион или уже мирный? 03:42 – почему юг и восток Украины со времён распада СССР неуклонно приходили в упадок, а после воссоединения с Россией регионы обрели новое дыхание06:27 – когда херсонские овощи и фрукты собьют цены в московских супермаркетах? 08:00 – как жители Херсонской области реагируют на сообщения о переправке ВСУ на левый берег Днепра? 12:00 – ситуация на авдеевском направлении15:11 – как развивается военное образование во время СВО и как меняется оснащение армии? 18:40 – что нужно фронту кроме систем РЭБ и дронов? 20:01 – чем полезен для России конфликт Зеленского и Залужного? 24:25 – задача-минимум и задача-максимум: чего России нужно достичь на фронте и в тылу?
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/19/1051334099_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_84df5795a83453cf3b7594370fdb041c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, одесса, приднестровье, польша, херсонская область, авдеевка, россия, сво, всу, беспилотники, видео
Видео, Одесса, Приднестровье, Польша, Херсонская область, Авдеевка, Россия, СВО, ВСУ, беспилотники
Что Россия сделает с Польшей после освобождения Одессы и разблокировки Приднестровья - Кочетков
Один из лидеров общественного движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в Херсонской области, раскрыл подробности боёв за Авдеевку и объяснил, какие территории должна в первую очередь освободить Россия от украинских нацистов
00:23 – ситуация в Херсонской области: ещё фронтовой регион или уже мирный?
03:42 – почему юг и восток Украины со времён распада СССР неуклонно приходили в упадок, а после воссоединения с Россией регионы обрели новое дыхание
06:27 – когда херсонские овощи и фрукты собьют цены в московских супермаркетах?
08:00 – как жители Херсонской области реагируют на сообщения о переправке ВСУ на левый берег Днепра?
12:00 – ситуация на авдеевском направлении
15:11 – как развивается военное образование во время СВО и как меняется оснащение армии?
18:40 – что нужно фронту кроме систем РЭБ и дронов?
20:01 – чем полезен для России конфликт Зеленского и Залужного?
24:25 – задача-минимум и задача-максимум: чего России нужно достичь на фронте и в тылу?