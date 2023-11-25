Что Россия сделает с Польшей после освобождения Одессы и разблокировки Приднестровья - Кочетков - 25.11.2023 Украина.ру
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Что Россия сделает с Польшей после освобождения Одессы и разблокировки Приднестровья - Кочетков
Что Россия сделает с Польшей после освобождения Одессы и разблокировки Приднестровья - Кочетков - 25.11.2023 Украина.ру
Что Россия сделает с Польшей после освобождения Одессы и разблокировки Приднестровья - Кочетков
Один из лидеров общественного движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в Херсонской области, раскрыл подробности боёв за Авдеевку и объяснил, какие территории должна в первую очередь освободить Россия от украинских нацистов
2023-11-25T11:45
2023-11-25T11:45
видео
одесса
приднестровье
польша
херсонская область
авдеевка
россия
сво
всу
беспилотники
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00:23 – ситуация в Херсонской области: ещё фронтовой регион или уже мирный? 03:42 – почему юг и восток Украины со времён распада СССР неуклонно приходили в упадок, а после воссоединения с Россией регионы обрели новое дыхание06:27 – когда херсонские овощи и фрукты собьют цены в московских супермаркетах? 08:00 – как жители Херсонской области реагируют на сообщения о переправке ВСУ на левый берег Днепра? 12:00 – ситуация на авдеевском направлении15:11 – как развивается военное образование во время СВО и как меняется оснащение армии? 18:40 – что нужно фронту кроме систем РЭБ и дронов? 20:01 – чем полезен для России конфликт Зеленского и Залужного? 24:25 – задача-минимум и задача-максимум: чего России нужно достичь на фронте и в тылу?
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видео, одесса, приднестровье, польша, херсонская область, авдеевка, россия, сво, всу, беспилотники, видео
Видео, Одесса, Приднестровье, Польша, Херсонская область, Авдеевка, Россия, СВО, ВСУ, беспилотники

Что Россия сделает с Польшей после освобождения Одессы и разблокировки Приднестровья - Кочетков

11:45 25.11.2023
 
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Один из лидеров общественного движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в Херсонской области, раскрыл подробности боёв за Авдеевку и объяснил, какие территории должна в первую очередь освободить Россия от украинских нацистов
00:23 – ситуация в Херсонской области: ещё фронтовой регион или уже мирный?
03:42 – почему юг и восток Украины со времён распада СССР неуклонно приходили в упадок, а после воссоединения с Россией регионы обрели новое дыхание
06:27 – когда херсонские овощи и фрукты собьют цены в московских супермаркетах?
08:00 – как жители Херсонской области реагируют на сообщения о переправке ВСУ на левый берег Днепра?
12:00 – ситуация на авдеевском направлении
15:11 – как развивается военное образование во время СВО и как меняется оснащение армии?
18:40 – что нужно фронту кроме систем РЭБ и дронов?
20:01 – чем полезен для России конфликт Зеленского и Залужного?
24:25 – задача-минимум и задача-максимум: чего России нужно достичь на фронте и в тылу?
 
ВидеоОдессаПриднестровьеПольшаХерсонская областьАвдеевкаРоссияСВОВСУбеспилотники
 
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