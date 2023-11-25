Киевские каратели с начала суток выпустили по Донецку 12 снарядов - 25.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231125/1051332387.html
Киевские каратели с начала суток выпустили по Донецку 12 снарядов
Киевские каратели с начала суток выпустили по Донецку 12 снарядов - 25.11.2023 Украина.ру
Киевские каратели с начала суток выпустили по Донецку 12 снарядов
Формирования киевского режима после полуночи на 25 ноября выпустили по Донецку 12 снарядов натовского калибра 155 мм. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-11-25T09:07
2023-11-25T09:08
новости
россия
донецк
обстрелы
всу
артиллерия
военные преступления
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049137286_0:316:2518:1732_1920x0_80_0_0_a259343ba9c87bcc98558498c971f185.jpg
По направлению Донецка со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] после 00:00 было зафиксировано пять обстрелов, выпущено 12 снарядов."00:00 мск - населённый пункт Карловка - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 мм; 00:15 мск - Карловка - Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено два снаряда калибром 155 мм; 02:10 мск - Карловка - Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм; 06:30 мск - Галициновка - Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм; 06:40 мск - Галициновка - Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении СЦКК.Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 31 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому районам) и Ясиноватскому району было выпущено 103 единицы различных боеприпасов.
https://ukraina.ru/20231125/1051273417.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049137286_0:80:2518:1969_1920x0_80_0_0_043c85c7ddbeb5a61630829b6c48cf45.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донецк, обстрелы, всу, артиллерия, военные преступления, сво
Новости, Россия, Донецк, обстрелы, ВСУ, артиллерия, Военные преступления, СВО

Киевские каратели с начала суток выпустили по Донецку 12 снарядов

09:07 25.11.2023 (обновлено: 09:08 25.11.2023)
 
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
Читать в
Формирования киевского режима после полуночи на 25 ноября выпустили по Донецку 12 снарядов натовского калибра 155 мм. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
По направлению Донецка со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] после 00:00 было зафиксировано пять обстрелов, выпущено 12 снарядов.
"00:00 мск - населённый пункт Карловка - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 мм; 00:15 мск - Карловка - Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено два снаряда калибром 155 мм; 02:10 мск - Карловка - Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм; 06:30 мск - Галициновка - Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм; 06:40 мск - Галициновка - Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении СЦКК.
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 31 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому районам) и Ясиноватскому району было выпущено 103 единицы различных боеприпасов.
Контрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
06:00
"Авдеевка упадет": эксперт раскрыл, как и где Зеленский готовится устроить новую "бахмутскую мясорубку"Авдеевка имеет более политическое, а не стратегическое значение. Если ВСУ оттуда уйдут, Донецку станет легче, но полностью обстрелы не прекратятся. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник
 
НовостиРоссияДонецкобстрелыВСУартиллерияВоенные преступленияСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:36Пересечения КПП "Рафах" ожидают ещё около 500 российских граждан - врач из Газы
09:07Киевские каратели с начала суток выпустили по Донецку 12 снарядов
08:43Путин подписал указ о посмертном награждении журналиста Максудова орденом Мужества
08:20Во всех вузах Украины появятся военные кафедры - СМИ
08:02В Киеве прогремела серия взрывов - СМИ
08:00Голодомор и рождение нации
07:47Боец рассказал, как в зоне СВО работают советские орудия
07:18Чехия попросит ЕС продлить разрешение на импорт российских нефтепродуктов - Lidovky
06:23Украина превратила Закарпатье в гетто для венгров – глава общины
06:00"Авдеевка упадет": эксперт раскрыл, как и где Зеленский готовится устроить новую "бахмутскую мясорубку"
05:51Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили пять миномётов ВСУ на Южно-Донецком направлении
05:40"Ленд-лиз не заработал": эксперт рассказал, как Зеленский свалил провал "контрнаступа" на Залужного и США
05:30Российские войска сорвали выдвижение пехоты ВСУ на Южно-Донецком направлении - МО
05:20"Ситуация была безумной": военный эксперт раскрыл, кто стал виновником провала "контрнаступа" ВСУ
05:03Россия развернула невиданное в мировом масштабе производство ракет для "Искандеров" - MWM
05:00Похмелье "контрнаступа". Военный эксперт объяснил, как Украина попала в тупик фантомных "перемог"
04:30Тактика на истощение. Военный эксперт объяснил, как ВС РФ действуют в Авдеевке, выбивая резервы ВСУ
04:20Ни мира, ни войны. Военный эксперт о том, что будет, если Запад поставит "на паузу" конфликт на Украине
04:15В Киеве объявлена воздушная тревога и гремят взрывы
04:03Киев намерен укрепить ВСУ женщинами-командирами
Лента новостейМолния