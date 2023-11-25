Киевские каратели с начала суток выпустили по Донецку 12 снарядов
09:07 25.11.2023 (обновлено: 09:08 25.11.2023)
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
Формирования киевского режима после полуночи на 25 ноября выпустили по Донецку 12 снарядов натовского калибра 155 мм. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
По направлению Донецка со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] после 00:00 было зафиксировано пять обстрелов, выпущено 12 снарядов.
"00:00 мск - населённый пункт Карловка - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 мм; 00:15 мск - Карловка - Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено два снаряда калибром 155 мм; 02:10 мск - Карловка - Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм; 06:30 мск - Галициновка - Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм; 06:40 мск - Галициновка - Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении СЦКК.
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 31 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому районам) и Ясиноватскому району было выпущено 103 единицы различных боеприпасов.
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