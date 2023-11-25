https://ukraina.ru/20231125/1051332387.html

Киевские каратели с начала суток выпустили по Донецку 12 снарядов

Киевские каратели с начала суток выпустили по Донецку 12 снарядов - 25.11.2023 Украина.ру

Киевские каратели с начала суток выпустили по Донецку 12 снарядов

Формирования киевского режима после полуночи на 25 ноября выпустили по Донецку 12 снарядов натовского калибра 155 мм. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2023-11-25T09:07

2023-11-25T09:07

2023-11-25T09:08

новости

россия

донецк

обстрелы

всу

артиллерия

военные преступления

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049137286_0:316:2518:1732_1920x0_80_0_0_a259343ba9c87bcc98558498c971f185.jpg

По направлению Донецка со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] после 00:00 было зафиксировано пять обстрелов, выпущено 12 снарядов."00:00 мск - населённый пункт Карловка - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 мм; 00:15 мск - Карловка - Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено два снаряда калибром 155 мм; 02:10 мск - Карловка - Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм; 06:30 мск - Галициновка - Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм; 06:40 мск - Галициновка - Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении СЦКК.Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 31 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому районам) и Ясиноватскому району было выпущено 103 единицы различных боеприпасов.

https://ukraina.ru/20231125/1051273417.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, донецк, обстрелы, всу, артиллерия, военные преступления, сво