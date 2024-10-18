Готовы "запятисотиться" или умереть, стоя в окопе: волонтер объяснил, почему украинцы не хотят воевать - 18.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241018/1058178311.html
Готовы "запятисотиться" или умереть, стоя в окопе: волонтер объяснил, почему украинцы не хотят воевать
Готовы "запятисотиться" или умереть, стоя в окопе: волонтер объяснил, почему украинцы не хотят воевать - 18.10.2024 Украина.ру
Готовы "запятисотиться" или умереть, стоя в окопе: волонтер объяснил, почему украинцы не хотят воевать
На Украине ситуация с нехваткой людей на фронте носит критический характер. Они готовы "запятисотиться", сдаться в плен или просто умереть стоя в окопе, но воевать они не хотят. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
2024-10-18T06:10
2024-10-18T06:10
новости
украина
запад
россия
дональд трамп
мобилизация
украинская армия
всу
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1b/1057733529_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_ce1263a4b01f396b2bcd44efb5958542.jpg.webp
Глупо думать, что украинское общество способно свергнуть власть. Ни один фашистский режим не пал в результате народного восстания, потому что у него очень сильны инструменты зомбирования и репрессий. Это возможно только в результате внутриэлитного переворота, отметил волонтер.Что касается нехватки людей на фронте, то на Украине эта ситуация носит критический характер. Они сами говорят, что насильно мобилизованные не хотят стрелять, рассказал Алёхин.Понятно, что для организации госпереворота на украинские элиты давить невозможно, потому что они все под колпаком у Запада. К тому же там хорошо работает СБУ (а по факту MI-6 или ЦРУ). Следовательно, переворот на Украине может совершить только Запад, отметил Алёхин.Он предположил, что если Дональд Трамп снова станет президентом США, то он может рассуждать так: "Надо прекращать войну. Если Зеленский откажется, я его по щелчку пальцев уберу и начнутся переговоры". Но я в это не верю, добавил волонтер."Что касается народа, то нам надо более активно их запугивать и убеждать, чтобы они шли на фронт с меньшей и меньшей охотой. К революции мы их не подтолкнем. Но мы начнем выигрывать быстрее и с наименьшими потерями", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть читайте на сайте Украина.руО других аспектах спецоперации на Украине — в интервью Ростислава Ищенко: Зеленский заколесил по Европе, потому что Россия как следует пристрелялась по Одессе
https://ukraina.ru/20241017/1058153548.html
украина
запад
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1b/1057733529_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_69ae2abd3747aae91ae3dcad14f166f8.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запад, россия, дональд трамп, мобилизация, украинская армия, всу, сво, спецоперация, переворот, война
Новости, Украина, Запад, Россия, Дональд Трамп, мобилизация, украинская армия, ВСУ, СВО, Спецоперация, переворот, война

Готовы "запятисотиться" или умереть, стоя в окопе: волонтер объяснил, почему украинцы не хотят воевать

06:10 18.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
На Украине ситуация с нехваткой людей на фронте носит критический характер. Они готовы "запятисотиться", сдаться в плен или просто умереть стоя в окопе, но воевать они не хотят. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
Глупо думать, что украинское общество способно свергнуть власть. Ни один фашистский режим не пал в результате народного восстания, потому что у него очень сильны инструменты зомбирования и репрессий. Это возможно только в результате внутриэлитного переворота, отметил волонтер.
Что касается нехватки людей на фронте, то на Украине эта ситуация носит критический характер. Они сами говорят, что насильно мобилизованные не хотят стрелять, рассказал Алёхин.
"Они готовы "запятисотиться", сдаться в плен или просто умереть стоя в окопе, но воевать они не хотят. То есть психологическая сила людей иссякает", — подчеркнул эксперт.
Понятно, что для организации госпереворота на украинские элиты давить невозможно, потому что они все под колпаком у Запада. К тому же там хорошо работает СБУ (а по факту MI-6 или ЦРУ). Следовательно, переворот на Украине может совершить только Запад, отметил Алёхин.
Он предположил, что если Дональд Трамп снова станет президентом США, то он может рассуждать так: "Надо прекращать войну. Если Зеленский откажется, я его по щелчку пальцев уберу и начнутся переговоры". Но я в это не верю, добавил волонтер.
"Что касается народа, то нам надо более активно их запугивать и убеждать, чтобы они шли на фронт с меньшей и меньшей охотой. К революции мы их не подтолкнем. Но мы начнем выигрывать быстрее и с наименьшими потерями", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть читайте на сайте Украина.ру
О других аспектах спецоперации на Украине — в интервью Ростислава Ищенко: Зеленский заколесил по Европе, потому что Россия как следует пристрелялась по Одессе
Дмитрий Выдрин интервью
Вчера, 06:57
Дмитрий Выдрин: Пока Зеленский продает пар от яств, Казахстан шагнул на тонкий лед кочевничестваБоясь потерять власть, непрезидент Украины сотворил "эпохальный документ". Казахстан же вступит в БРИКС лишь при одном условии: если успеет. А возможно, повторит судьбу Турции с Евросоюзом
 
НовостиУкраинаЗападРоссияДональд Трампмобилизацияукраинская армияВСУСВОСпецоперацияпереворотвойна
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:27Киев выдвинул Баку и Братиславе ультиматум относительно транзита газа через Украину
09:20Ядерное оружие Украины. Главное на Украине на утро 18 октября
08:59Инженера Запорожской АЭС осудят за попытку совершить теракт по заданию ГУР - генпрокуратура
08:58Пытается пристроиться к схемам в Минобороны и ставит на Трампа. Чем занимается олигарх Константин Жеваго
08:49"Украина — кладбище живых мертвецов". Украинские эксперты и политики о "плане победы" и положении ВСУ
08:35Санкции стимулировали Россию, ключевая ставка от ЦБ - напротив
08:24Константинов рассказал об украинских регионах, тяготеющих к России
08:05Главное за ночь 18 октября
08:02Цели российского наступления на 2025 год: освобождение части Днепропетровской и Харьковской областей
07:52Европа должна почувствовать боль. Алексей Зубец о том, почему БРИКС станет новой ООН, и хрупком Китае
07:51Макрон пообещал профинансировать восстановление критической инфраструктуры Украины
07:32Запад откажется рекрутировать своих солдат на украинский фронт - Слуцкий
07:27Дама во главе Пентагона и джентльмен вместо первой леди. Грег Вайнер о будущих командах Харрис и Трампа
07:15МИД РФ назвал безответственными заявления Польши о перехвате российских ракет
07:03Владимир Евсеев: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье
06:52Победа Санду в первом туре и поглощение Приднестровья. Что ждёт Молдавию после выборов президента
06:30Накаты врага прекращаются: Алёхин рассказал, как ВС РФ "пристреляли" главную трассу ВСУ под Курском
06:20"За 15 минут до сдачи Харькова": Брутер рассказал, когда Запад согласится на переговоры с Россией
06:10Готовы "запятисотиться" или умереть, стоя в окопе: волонтер объяснил, почему украинцы не хотят воевать
06:00"Все доест и начнет сдуваться": Алехин раскрыл, как ВС РФ выдавливают врага из поселка Новый Путь
Лента новостейМолния