https://ukraina.ru/20241018/1058178311.html

Готовы "запятисотиться" или умереть, стоя в окопе: волонтер объяснил, почему украинцы не хотят воевать

Готовы "запятисотиться" или умереть, стоя в окопе: волонтер объяснил, почему украинцы не хотят воевать - 18.10.2024 Украина.ру

Готовы "запятисотиться" или умереть, стоя в окопе: волонтер объяснил, почему украинцы не хотят воевать

На Украине ситуация с нехваткой людей на фронте носит критический характер. Они готовы "запятисотиться", сдаться в плен или просто умереть стоя в окопе, но воевать они не хотят. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин

2024-10-18T06:10

2024-10-18T06:10

2024-10-18T06:10

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Глупо думать, что украинское общество способно свергнуть власть. Ни один фашистский режим не пал в результате народного восстания, потому что у него очень сильны инструменты зомбирования и репрессий. Это возможно только в результате внутриэлитного переворота, отметил волонтер.Что касается нехватки людей на фронте, то на Украине эта ситуация носит критический характер. Они сами говорят, что насильно мобилизованные не хотят стрелять, рассказал Алёхин.Понятно, что для организации госпереворота на украинские элиты давить невозможно, потому что они все под колпаком у Запада. К тому же там хорошо работает СБУ (а по факту MI-6 или ЦРУ). Следовательно, переворот на Украине может совершить только Запад, отметил Алёхин.Он предположил, что если Дональд Трамп снова станет президентом США, то он может рассуждать так: "Надо прекращать войну. Если Зеленский откажется, я его по щелчку пальцев уберу и начнутся переговоры". Но я в это не верю, добавил волонтер."Что касается народа, то нам надо более активно их запугивать и убеждать, чтобы они шли на фронт с меньшей и меньшей охотой. К революции мы их не подтолкнем. Но мы начнем выигрывать быстрее и с наименьшими потерями", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть читайте на сайте Украина.руО других аспектах спецоперации на Украине — в интервью Ростислава Ищенко: Зеленский заколесил по Европе, потому что Россия как следует пристрелялась по Одессе

https://ukraina.ru/20241017/1058153548.html

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новости, украина, запад, россия, дональд трамп, мобилизация, украинская армия, всу, сво, спецоперация, переворот, война