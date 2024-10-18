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МИД РФ назвал безответственными заявления Польши о перехвате российских ракет

МИД РФ назвал безответственными заявления Польши о перехвате российских ракет - 18.10.2024 Украина.ру

МИД РФ назвал безответственными заявления Польши о перехвате российских ракет

Замглавы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Александр Грушко назвал безответственными заявления польских властей относительно возможности перехвата российских ракет американской ПРО в польском Редзикове, передает РИА Новости

2024-10-18T07:15

2024-10-18T07:15

2024-10-18T07:25

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"Среди стран НАТО Польша занимает наиболее радикальные позиции, их лидеры допускают безответственные заявления", - сказал Грушко.Американская база противоракетной обороны в Редзиково, которая находится в 165 километрах от границы России, состоит из радара AN/SPY-1, пусковых установок Mk 41 VLS и антибаллистических ракет SM-3 (Standard Missile-3).Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире подкаста Radio Rebeliant сообщил, что база предназначена для уничтожения не только иранских, но и российских ракет, "летящих в сторону Польши".В мае Пентагон сообщал о заключении контракта между минобороны США и американской оборонно-промышленной компанией Northrop Grumman на 49 миллионов долларов на создание интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной для Польши. При этом США регулярно сообщали, что развертываемая в Польше система ПРО направлена не против России, а якобы должна служить для защиты от иранских ракет.Об антироссийских высказываниях Польши - в материале Правительство Польши: "Мы продолжаем безоговорочно помогать там, где можем помочь России проиграть войну" на сайте Украина.ру.

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