МИД РФ назвал безответственными заявления Польши о перехвате российских ракет - 18.10.2024 Украина.ру
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МИД РФ назвал безответственными заявления Польши о перехвате российских ракет
МИД РФ назвал безответственными заявления Польши о перехвате российских ракет - 18.10.2024 Украина.ру
МИД РФ назвал безответственными заявления Польши о перехвате российских ракет
Замглавы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Александр Грушко назвал безответственными заявления польских властей относительно возможности перехвата российских ракет американской ПРО в польском Редзикове, передает РИА Новости
2024-10-18T07:15
2024-10-18T07:25
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"Среди стран НАТО Польша занимает наиболее радикальные позиции, их лидеры допускают безответственные заявления", - сказал Грушко.Американская база противоракетной обороны в Редзиково, которая находится в 165 километрах от границы России, состоит из радара AN/SPY-1, пусковых установок Mk 41 VLS и антибаллистических ракет SM-3 (Standard Missile-3).Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире подкаста Radio Rebeliant сообщил, что база предназначена для уничтожения не только иранских, но и российских ракет, "летящих в сторону Польши".В мае Пентагон сообщал о заключении контракта между минобороны США и американской оборонно-промышленной компанией Northrop Grumman на 49 миллионов долларов на создание интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной для Польши. При этом США регулярно сообщали, что развертываемая в Польше система ПРО направлена не против России, а якобы должна служить для защиты от иранских ракет.Об антироссийских высказываниях Польши - в материале Правительство Польши: "Мы продолжаем безоговорочно помогать там, где можем помочь России проиграть войну" на сайте Украина.ру.
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Новости, НАТО, Польша, Россия, Пентагон, США

МИД РФ назвал безответственными заявления Польши о перехвате российских ракет

07:15 18.10.2024 (обновлено: 07:25 18.10.2024)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Швеции С. Лаврова и А. Линде
Встреча глав МИД РФ и Швеции С. Лаврова и А. Линде
© Пресс-служба МИД РФ
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Замглавы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Александр Грушко назвал безответственными заявления польских властей относительно возможности перехвата российских ракет американской ПРО в польском Редзикове, передает РИА Новости
"Среди стран НАТО Польша занимает наиболее радикальные позиции, их лидеры допускают безответственные заявления", - сказал Грушко.
Американская база противоракетной обороны в Редзиково, которая находится в 165 километрах от границы России, состоит из радара AN/SPY-1, пусковых установок Mk 41 VLS и антибаллистических ракет SM-3 (Standard Missile-3).
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире подкаста Radio Rebeliant сообщил, что база предназначена для уничтожения не только иранских, но и российских ракет, "летящих в сторону Польши".
В мае Пентагон сообщал о заключении контракта между минобороны США и американской оборонно-промышленной компанией Northrop Grumman на 49 миллионов долларов на создание интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной для Польши. При этом США регулярно сообщали, что развертываемая в Польше система ПРО направлена не против России, а якобы должна служить для защиты от иранских ракет.
Об антироссийских высказываниях Польши - в материале Правительство Польши: "Мы продолжаем безоговорочно помогать там, где можем помочь России проиграть войну" на сайте Украина.ру.
 
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