Боец рассказал, как в зоне СВО работают советские орудия
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБывшие бойцы "Вагнера" в спецназе "Ахмат" в зоне СВО
Возраст не мешает советским орудиям работать по технике ВСУ со снайперской точностью. Об этом со ссылкой на мобилизованного на Урале бойца расчёта гаубицы Д-30 с позывным "Рама" 25 ноября сообщает РИА Новости
"Деды наши умели делать. Мы можем ещё тысячу штук [снарядов] выпустить - и ничего с ней не будет. Достаточно долговечный ствол. Да и орудия сами тоже. Бывает, что где-то потекло, меняем, ремонтируем. У нас пока один танк [подбитый], в основном миномётные расчёты. Даже с первого раза один раз было прямое попадание. Всё-таки наша гаубица старенькая, 73-го года, но она на удивление очень чётко бьёт, как снайперская винтовка", - рассказал боец.
Стабильная работа гаубиц Д-30 и Д-20, по его словам, требует внимательно относиться к технике и регулярно, прямо на огневых позициях осуществлять оперативный ремонт.
По словам бойца гаубичного дивизиона с позывным "Аргун", в условиях спецоперации классические схемы из учебников перестали работать, пришлось изменить тактику расположения и применения орудий.
"Отошли от классического применения артиллерийских подразделений, работа ведётся поорудийно. По классике как раньше стоящих в ряд [орудий], с уступом влево, с уступом вправо, с интервалом в 20-50 метров уже нет, каждое орудие - отдельная огневая позиция", - сказал он.
По словам "Аргуна", работа артиллерийских орудий в связке с БПЛА позволяет эффективнее работать по технике ВСУ, а не просто бить по площадям. В конечном итоге, такой подход позволяет экономить снаряды, ресурс орудийных стволов и самих орудий.
"Выполнил [задачу] с одной огневой позиции, следующую задачу выполняешь с другой позиции. И вот так, меняя позиции, не перемещая орудия по линии боевого соприкосновения, а значит, не демаскируя их, можно успешно выполнять боевые задачи", - добавил он.
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