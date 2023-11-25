Боец рассказал, как в зоне СВО работают советские орудия - 25.11.2023 Украина.ру
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Боец рассказал, как в зоне СВО работают советские орудия
Боец рассказал, как в зоне СВО работают советские орудия - 25.11.2023 Украина.ру
Боец рассказал, как в зоне СВО работают советские орудия
Возраст не мешает советским орудиям работать по технике ВСУ со снайперской точностью. Об этом со ссылкой на мобилизованного на Урале бойца расчёта гаубицы Д-30 с позывным "Рама" 25 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-25T07:47
2023-11-25T07:47
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"Деды наши умели делать. Мы можем ещё тысячу штук [снарядов] выпустить - и ничего с ней не будет. Достаточно долговечный ствол. Да и орудия сами тоже. Бывает, что где-то потекло, меняем, ремонтируем. У нас пока один танк [подбитый], в основном миномётные расчёты. Даже с первого раза один раз было прямое попадание. Всё-таки наша гаубица старенькая, 73-го года, но она на удивление очень чётко бьёт, как снайперская винтовка", - рассказал боец.Стабильная работа гаубиц Д-30 и Д-20, по его словам, требует внимательно относиться к технике и регулярно, прямо на огневых позициях осуществлять оперативный ремонт.По словам бойца гаубичного дивизиона с позывным "Аргун", в условиях спецоперации классические схемы из учебников перестали работать, пришлось изменить тактику расположения и применения орудий."Отошли от классического применения артиллерийских подразделений, работа ведётся поорудийно. По классике как раньше стоящих в ряд [орудий], с уступом влево, с уступом вправо, с интервалом в 20-50 метров уже нет, каждое орудие - отдельная огневая позиция", - сказал он.По словам "Аргуна", работа артиллерийских орудий в связке с БПЛА позволяет эффективнее работать по технике ВСУ, а не просто бить по площадям. В конечном итоге, такой подход позволяет экономить снаряды, ресурс орудийных стволов и самих орудий."Выполнил [задачу] с одной огневой позиции, следующую задачу выполняешь с другой позиции. И вот так, меняя позиции, не перемещая орудия по линии боевого соприкосновения, а значит, не демаскируя их, можно успешно выполнять боевые задачи", - добавил он.
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новости, россия, сво, вс рф, артиллерия
Новости, Россия, СВО, ВС РФ, артиллерия

Боец рассказал, как в зоне СВО работают советские орудия

07:47 25.11.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБывшие бойцы "Вагнера" в спецназе "Ахмат" в зоне СВО
Бывшие бойцы Вагнера в спецназе Ахмат в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Возраст не мешает советским орудиям работать по технике ВСУ со снайперской точностью. Об этом со ссылкой на мобилизованного на Урале бойца расчёта гаубицы Д-30 с позывным "Рама" 25 ноября сообщает РИА Новости
"Деды наши умели делать. Мы можем ещё тысячу штук [снарядов] выпустить - и ничего с ней не будет. Достаточно долговечный ствол. Да и орудия сами тоже. Бывает, что где-то потекло, меняем, ремонтируем. У нас пока один танк [подбитый], в основном миномётные расчёты. Даже с первого раза один раз было прямое попадание. Всё-таки наша гаубица старенькая, 73-го года, но она на удивление очень чётко бьёт, как снайперская винтовка", - рассказал боец.
Стабильная работа гаубиц Д-30 и Д-20, по его словам, требует внимательно относиться к технике и регулярно, прямо на огневых позициях осуществлять оперативный ремонт.
По словам бойца гаубичного дивизиона с позывным "Аргун", в условиях спецоперации классические схемы из учебников перестали работать, пришлось изменить тактику расположения и применения орудий.
"Отошли от классического применения артиллерийских подразделений, работа ведётся поорудийно. По классике как раньше стоящих в ряд [орудий], с уступом влево, с уступом вправо, с интервалом в 20-50 метров уже нет, каждое орудие - отдельная огневая позиция", - сказал он.
По словам "Аргуна", работа артиллерийских орудий в связке с БПЛА позволяет эффективнее работать по технике ВСУ, а не просто бить по площадям. В конечном итоге, такой подход позволяет экономить снаряды, ресурс орудийных стволов и самих орудий.
"Выполнил [задачу] с одной огневой позиции, следующую задачу выполняешь с другой позиции. И вот так, меняя позиции, не перемещая орудия по линии боевого соприкосновения, а значит, не демаскируя их, можно успешно выполнять боевые задачи", - добавил он.
ВСУ подбитый бтр техника танк оружие - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
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"Ситуация была безумной": военный эксперт раскрыл, кто стал виновником провала "контрнаступа" ВСУПосле провала контрнаступа президент Украины Владимир Зеленский пытался свалить все неудачи на главкома ВСУ Валерия Залужного. Также украинские власти пытались переложить ответственность на США и неработающий ленд-лиз. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
 
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