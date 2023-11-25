Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили пять миномётов ВСУ на Южно-Донецком направлении - 25.11.2023 Украина.ру
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Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили пять миномётов ВСУ на Южно-Донецком направлении
Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили пять миномётов ВСУ на Южно-Донецком направлении - 25.11.2023 Украина.ру
Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили пять миномётов ВСУ на Южно-Донецком направлении
Артиллеристы группировки "Восток" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили пять миномётных расчётов ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова утром 25 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-25T05:51
2023-11-25T05:51
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"В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял пять миномётных расчётов", - сказал Чехов.При поддержке артиллерии также были пресечены две попытки ротации подразделений киевского режима севернее Никольского, уничтожены расчёт гранатомёта, автомобиль, шесть долговременных огневых точек и до 25 боевиков.Авиация и артиллерия поразили места сосредоточения живой силы и техники подразделений 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной, 127-й бригады теробороны ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки, Новодонецкого, Урожайного, Старомайорского, Макаровки и Новополя в ДНР."Общие потери противника составили до 65 боевиков убитыми и ранеными, два автомобиля, склад боеприпасов", - добавил Чехов.
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Новости, Россия, ДНР, СВО, ВСУ, потери ВСУ, ВС РФ, артиллерия

Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили пять миномётов ВСУ на Южно-Донецком направлении

05:51 25.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАртиллерия Народной милиции ДНР
Артиллерия Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Артиллеристы группировки "Восток" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили пять миномётных расчётов ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова утром 25 ноября сообщает РИА Новости
"В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял пять миномётных расчётов", - сказал Чехов.
При поддержке артиллерии также были пресечены две попытки ротации подразделений киевского режима севернее Никольского, уничтожены расчёт гранатомёта, автомобиль, шесть долговременных огневых точек и до 25 боевиков.
Авиация и артиллерия поразили места сосредоточения живой силы и техники подразделений 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной, 127-й бригады теробороны ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки, Новодонецкого, Урожайного, Старомайорского, Макаровки и Новополя в ДНР.
"Общие потери противника составили до 65 боевиков убитыми и ранеными, два автомобиля, склад боеприпасов", - добавил Чехов.
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