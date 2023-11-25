https://ukraina.ru/20231125/1051330350.html
Киевские каратели за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Киевские каратели за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 25.11.2023 Украина.ру
Киевские каратели за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 31 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 25 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-11-25T03:06
2023-11-25T03:06
2023-11-25T03:06
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Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому районам) и Ясиноватскому району было выпущено 103 единицы различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил девять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском - 17 обстрелов из артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватстком - три обстрела из артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц, в том числе девочки 2010 года рождения, в Кировском районе Донецка и Новолуганском.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 26 раз. Всего было выпущено 89 единиц различных боеприпасов.
https://ukraina.ru/20231124/1051324012.html
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новости, россия, днр, обстрелы, всу, военные преступления, сво
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, ВСУ, Военные преступления, СВО
Киевские каратели за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 31 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 25 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому районам) и Ясиноватскому району было выпущено 103 единицы различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил девять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском - 17 обстрелов из артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватстком - три обстрела из артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц, в том числе девочки 2010 года рождения, в Кировском районе Донецка и Новолуганском.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 26 раз. Всего было выпущено 89 единиц различных боеприпасов.