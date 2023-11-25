https://ukraina.ru/20231125/1051330350.html

Киевские каратели за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК

Киевские каратели за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 25.11.2023 Украина.ру

Киевские каратели за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК

Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 31 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 25 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2023-11-25T03:06

2023-11-25T03:06

2023-11-25T03:06

новости

россия

днр

обстрелы

всу

военные преступления

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/39/1034053967_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_31919277902492536d95da70e1b81b6c.jpg

Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому районам) и Ясиноватскому району было выпущено 103 единицы различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил девять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском - 17 обстрелов из артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватстком - три обстрела из артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц, в том числе девочки 2010 года рождения, в Кировском районе Донецка и Новолуганском.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 26 раз. Всего было выпущено 89 единиц различных боеприпасов.

https://ukraina.ru/20231124/1051324012.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, днр, обстрелы, всу, военные преступления, сво