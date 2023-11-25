Киевские каратели за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 25.11.2023 Украина.ру
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Киевские каратели за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Киевские каратели за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 25.11.2023 Украина.ру
Киевские каратели за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 31 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 25 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-11-25T03:06
2023-11-25T03:06
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Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому районам) и Ясиноватскому району было выпущено 103 единицы различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил девять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском - 17 обстрелов из артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватстком - три обстрела из артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц, в том числе девочки 2010 года рождения, в Кировском районе Донецка и Новолуганском.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 26 раз. Всего было выпущено 89 единиц различных боеприпасов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, днр, обстрелы, всу, военные преступления, сво
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, ВСУ, Военные преступления, СВО

Киевские каратели за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК

03:06 25.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия обстрел пушка
ВСУ артиллерия обстрел пушка - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 31 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 25 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому районам) и Ясиноватскому району было выпущено 103 единицы различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил девять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском - 17 обстрелов из артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватстком - три обстрела из артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц, в том числе девочки 2010 года рождения, в Кировском районе Донецка и Новолуганском.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 26 раз. Всего было выпущено 89 единиц различных боеприпасов.
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03:06Киевские каратели за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
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