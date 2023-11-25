Госбюджет Украины сможет профинансировать только 50% ОПК - 25.11.2023 Украина.ру
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Госбюджет Украины сможет профинансировать только 50% ОПК
Госбюджет Украины сможет профинансировать только 50% ОПК - 25.11.2023 Украина.ру
Госбюджет Украины сможет профинансировать только 50% ОПК
Только половину оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины сможет профинансировать принятый государственный бюджет на 2024 год. Без дополнительных вложений от Запада, Вооружённым силам Украины не закрыть свои потребности, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин
2023-11-25T01:28
2023-11-25T01:28
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По его словам, Украина и в будущем будет зависеть от поставок вооружения от союзников Киева. Заложенных в бюджете средств хватает на контрактацию примерно половины способностей отечественного рынка в 2024 году. В начале ноября Верховная Рада утвердила бюджет Украины на 2024 год. Дефицит утвержденного главного финансового документа страны почти сопоставим с доходами. Из военного бюджета Украины на будущий год на ракетное вооружение и боеприпасы будет потрачено около 175 миллиардов гривен (427,6 млрд. руб.), а на военную технику – около 80 миллиардов гривен (195,5 млрд. руб.).Ранее издание Bloomberg сообщало, что Владимир Зеленский признал, что в случае прекращения помощи Киеву западными странами украинские войска будут вынуждены отступать. Из-за переключения внимания Запада на палестино-израильский конфликт замедлились поставки снарядов и другой помощи украинским военным. Глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что контактная группа по Украине выделила Киеву уже более 80 миллиардов долларов помощи с начала конфликта. Сегодня вопрос предоставления средств стране находится под большим вопросом.
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новости, украина, впк, сво, всу
Новости, Украина, ВПК, СВО, ВСУ

Госбюджет Украины сможет профинансировать только 50% ОПК

01:28 25.11.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов БПЛА "Суперкам" и артиллеристов ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа расчетов БПЛА Суперкам и артиллеристов ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Только половину оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины сможет профинансировать принятый государственный бюджет на 2024 год. Без дополнительных вложений от Запада, Вооружённым силам Украины не закрыть свои потребности, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин
По его словам, Украина и в будущем будет зависеть от поставок вооружения от союзников Киева.
"Вместе с министром обороны Умеровым провели рабочую встречу с украинскими производителями оборонно-промышленного комплекса... мы с отечественным производством всё равно далеки от закрытия потребности сил обороны. И будем и дальше зависимы от внешних поставок наших партнеров", - написал Камышин в своём телеграм-канале.
Заложенных в бюджете средств хватает на контрактацию примерно половины способностей отечественного рынка в 2024 году.
В начале ноября Верховная Рада утвердила бюджет Украины на 2024 год. Дефицит утвержденного главного финансового документа страны почти сопоставим с доходами. Из военного бюджета Украины на будущий год на ракетное вооружение и боеприпасы будет потрачено около 175 миллиардов гривен (427,6 млрд. руб.), а на военную технику – около 80 миллиардов гривен (195,5 млрд. руб.).
Ранее издание Bloomberg сообщало, что Владимир Зеленский признал, что в случае прекращения помощи Киеву западными странами украинские войска будут вынуждены отступать. Из-за переключения внимания Запада на палестино-израильский конфликт замедлились поставки снарядов и другой помощи украинским военным.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что контактная группа по Украине выделила Киеву уже более 80 миллиардов долларов помощи с начала конфликта. Сегодня вопрос предоставления средств стране находится под большим вопросом.
 
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