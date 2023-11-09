Верховная Рада утвердила дефицитный бюджет Украины на 2024 год - 09.11.2023 Украина.ру
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Верховная Рада утвердила дефицитный бюджет Украины на 2024 год
Верховная Рада утвердила дефицитный бюджет Украины на 2024 год - 09.11.2023 Украина.ру
Верховная Рада утвердила дефицитный бюджет Украины на 2024 год
Дефицит утвержденного главного финансового документа Украины почти сопоставим с доходами. Голосование за принятие бюджета состоялось 9 ноября
2023-11-09T15:34
2023-11-09T15:34
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оборонный бюджет
верховная рада
дефицит бюджета
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276 депутатов Верховной Рады проголосовали за утверждение предложенного проекта бюджета Украины на 2024 год. 47 не голосовали и один заявил категорическое несогласие.Какие именно расходы хотел бы урезать, чтобы найти больше денег на ВСУ, нардеп не уточнилОсновные показатели в итоговом варианте несколько скорректированы: доходы – 1,768 трлн грн, расходы – 3,35 трлн грн, дефицит – 1,57 трлн грн или 43,5 млрд долларов.* внесён в российский список экстремистов и террористов
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новости, новости украины, бюджет, оборонный бюджет, верховная рада, дефицит бюджета
Новости, Новости Украины, бюджет, оборонный бюджет, Верховная Рада, дефицит бюджета

Верховная Рада утвердила дефицитный бюджет Украины на 2024 год

15:34 09.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Верховна Рада УкраїниВерховная рада украины заседание
Верховная рада украины заседание - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Верховна Рада України
Читать в
Дефицит утвержденного главного финансового документа Украины почти сопоставим с доходами. Голосование за принятие бюджета состоялось 9 ноября
276 депутатов Верховной Рады проголосовали за утверждение предложенного проекта бюджета Украины на 2024 год. 47 не голосовали и один заявил категорическое несогласие.
"Я голосовал против, потому что нужно как можно больше денег выделить на армию, а не на то, что предлагает нам власть. Позорный бюджет. Но есть, что имеем", – прокомментировал Алексей Гончаренко*.
Какие именно расходы хотел бы урезать, чтобы найти больше денег на ВСУ, нардеп не уточнил
Основные показатели в итоговом варианте несколько скорректированы: доходы – 1,768 трлн грн, расходы – 3,35 трлн грн, дефицит – 1,57 трлн грн или 43,5 млрд долларов.
* внесён в российский список экстремистов и террористов
Бюджет Украины - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
6 ноября, 12:27
Минфин Украины: без внешних вливаний бюджет будет с "дырой в $29 млрд"Парламент Украины готовится утвердить бюджет на 2024 года исходя из вливаний "союзников" в размере $29 млрд. Об этом в опубликованном 5 ноября интервью изданию Politico заявил министр финансов постсоветской республики Сергей Марченко
 
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