Верховная Рада утвердила дефицитный бюджет Украины на 2024 год
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Верховна Рада УкраїниВерховная рада украины заседание
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Верховна Рада України
Дефицит утвержденного главного финансового документа Украины почти сопоставим с доходами. Голосование за принятие бюджета состоялось 9 ноября
276 депутатов Верховной Рады проголосовали за утверждение предложенного проекта бюджета Украины на 2024 год. 47 не голосовали и один заявил категорическое несогласие.
"Я голосовал против, потому что нужно как можно больше денег выделить на армию, а не на то, что предлагает нам власть. Позорный бюджет. Но есть, что имеем", – прокомментировал Алексей Гончаренко*.
Какие именно расходы хотел бы урезать, чтобы найти больше денег на ВСУ, нардеп не уточнил
Основные показатели в итоговом варианте несколько скорректированы: доходы – 1,768 трлн грн, расходы – 3,35 трлн грн, дефицит – 1,57 трлн грн или 43,5 млрд долларов.
* внесён в российский список экстремистов и террористов
6 ноября, 12:27Минфин Украины: без внешних вливаний бюджет будет с "дырой в $29 млрд"Парламент Украины готовится утвердить бюджет на 2024 года исходя из вливаний "союзников" в размере $29 млрд. Об этом в опубликованном 5 ноября интервью изданию Politico заявил министр финансов постсоветской республики Сергей Марченко