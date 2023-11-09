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Верховная Рада утвердила дефицитный бюджет Украины на 2024 год

Верховная Рада утвердила дефицитный бюджет Украины на 2024 год - 09.11.2023 Украина.ру

Верховная Рада утвердила дефицитный бюджет Украины на 2024 год

Дефицит утвержденного главного финансового документа Украины почти сопоставим с доходами. Голосование за принятие бюджета состоялось 9 ноября

2023-11-09T15:34

2023-11-09T15:34

2023-11-09T15:34

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276 депутатов Верховной Рады проголосовали за утверждение предложенного проекта бюджета Украины на 2024 год. 47 не голосовали и один заявил категорическое несогласие.Какие именно расходы хотел бы урезать, чтобы найти больше денег на ВСУ, нардеп не уточнилОсновные показатели в итоговом варианте несколько скорректированы: доходы – 1,768 трлн грн, расходы – 3,35 трлн грн, дефицит – 1,57 трлн грн или 43,5 млрд долларов.* внесён в российский список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20231106/1050793108.html

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