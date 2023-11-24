Минобороны Украины рассказало о приоритетных закупках в 2024 году - 24.11.2023 Украина.ру
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Минобороны Украины рассказало о приоритетных закупках в 2024 году
Минобороны Украины рассказало о приоритетных закупках в 2024 году - 24.11.2023 Украина.ру
Минобороны Украины рассказало о приоритетных закупках в 2024 году
Закупка ракетного вооружения и боеприпасов – один из приоритетов военного бюджета Украины на 2024 год. Об этом 24 ноября сообщило украинское министерство
2023-11-24T17:04
2023-11-24T17:04
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Из военного бюджета Украины на будущий год на ракетное вооружение и боеприпасы будет потрачено около 175 миллиардов гривен (427,6 млрд. руб.), а на военную технику – около 80 миллиардов гривен (195,5 млрд. руб.). Об этом сообщил замминистра обороны Украины Юрий Джигир.Среди приоритетов указан также текущий ремонт повреждённой военной техники и закупка запчастей к ней. Минобороны Украины намерено увеличить закупку продукции ВПК постсоветской республики.“Правительство перед министерством поставило задачу максимально контрактовать вооружение и военную технику украинского производителя. И по нашим оценкам, более 190 миллиардов гривен (464 млрд. руб.) из средств, которые будут контрактоваться в следующем году, останутся у отечественного производителя”, - заявил Джигир.Владимир Зеленский в сентябре уволил с должности министра обороны Алексея Резникова, который с ноября 2021 года отметился в серии коррупционных скандалов. Рустем Умеров был назначен новым министром обороны, сразу же приступив к реформированию тылового обеспечения. В частности, он добился оптимизации тендеров как по условиям, так и по срокам. Например, поставка оружия и техники сокращена до 20 дней.Украина полностью зависит от военных поставок стран Запада, прежде всего – США. Пентагон координирует поставки через Контактную группу "Рамштайн", 17-е заседание которой состоялось 22 ноября. По итогам было заявлено, что Нидерланды направят для ВСУ военной помощи на €2 млрд, Германия – на €1,3 млрд, Эстония - на €0,4 млн, а США – на $100 млн.
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новости, новости украины, минобороны украины, всу, рустем умеров, сво, рамштайн, военная помощь, военная техника, боеприпасы, впк, бюджет, нато, украина-нато
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Минобороны Украины рассказало о приоритетных закупках в 2024 году

17:04 24.11.2023
 
© Фото : скриншот видеокампания Минобороны Украины по обновленнию данных в военкоматах
кампания Минобороны Украины по обновленнию данных в военкоматах - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Фото : скриншот видео
Читать в
Закупка ракетного вооружения и боеприпасов – один из приоритетов военного бюджета Украины на 2024 год. Об этом 24 ноября сообщило украинское министерство
Из военного бюджета Украины на будущий год на ракетное вооружение и боеприпасы будет потрачено около 175 миллиардов гривен (427,6 млрд. руб.), а на военную технику – около 80 миллиардов гривен (195,5 млрд. руб.). Об этом сообщил замминистра обороны Украины Юрий Джигир.
Среди приоритетов указан также текущий ремонт повреждённой военной техники и закупка запчастей к ней. Минобороны Украины намерено увеличить закупку продукции ВПК постсоветской республики.
“Правительство перед министерством поставило задачу максимально контрактовать вооружение и военную технику украинского производителя. И по нашим оценкам, более 190 миллиардов гривен (464 млрд. руб.) из средств, которые будут контрактоваться в следующем году, останутся у отечественного производителя”, - заявил Джигир.
Владимир Зеленский в сентябре уволил с должности министра обороны Алексея Резникова, который с ноября 2021 года отметился в серии коррупционных скандалов. Рустем Умеров был назначен новым министром обороны, сразу же приступив к реформированию тылового обеспечения. В частности, он добился оптимизации тендеров как по условиям, так и по срокам. Например, поставка оружия и техники сокращена до 20 дней.
Украина полностью зависит от военных поставок стран Запада, прежде всего – США. Пентагон координирует поставки через Контактную группу "Рамштайн", 17-е заседание которой состоялось 22 ноября. По итогам было заявлено, что Нидерланды направят для ВСУ военной помощи на €2 млрд, Германия – на €1,3 млрд, Эстония - на €0,4 млн, а США – на $100 млн.
Умеров и Залужный на заседании группы в формате Рамштайн - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Вчера, 09:40
Результаты "Рамштайна", права венгров. Главное на Украине на утро 23 ноябряМинистр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о результатах очередной встречи в формате "Рамштайн". Украина не будет делать исключений для венгерского меньшинства, чтобы открыть путь в ЕС, заявила вице-премьер Ольга Стефанишина
 
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