https://ukraina.ru/20231124/1051323240.html

Чем дальше от фронта, тем храбрее - историк о самоубийственной логике Украины

Чем дальше от фронта, тем храбрее - историк о самоубийственной логике Украины - 24.11.2023 Украина.ру

Чем дальше от фронта, тем храбрее - историк о самоубийственной логике Украины

Число украинцев, согласных на территориальные уступки, продолжает расти, сообщили журналисты Bloomberg. Донецкий историк Артём Ольхин в комментарии изданию "Украина.ру" рассказал, как влияет регион проживания респондента на мнение о территориальных уступках ради достижения мира.

2023-11-24T18:14

2023-11-24T18:14

2023-11-24T18:14

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Люди, которые живут близко к войне, чувствуют на себе огромное количество различных кризисов, начиная от гуманитарной ситуации и заканчивая тем, что опасности подвергаться их жизнь, констатирует Ольхин. Ольхин предположил, что многие люди в прифронтовых населённых пунктах понимают, что "сегодня этого не происходит, но завтра война сюда придёт". Даже если люди подверглись перепрограммированию сознания, даже если это люди, которые уже не хотят иметь ничего общего с Россией и так далее, они всё равно хотят жить. Поэтому они понимают, что лучше остановиться, заявил Ольхин.При этом, пояснил Ольхин, мнение этих людей вряд ли будет учтено. "Украина будет до конца идти в этой самоубийственной логике", добавил он.По словам историка, закончится всё тем, что та часть, которая не будет уничтожена в ходе боевых действий и не будет принимать то, что предлагает Россия, они просто будут вынуждены куда-то перемещаться. "Будет следующая большая волна эмиграции", предположил Ольхин. Это было ясно с момента начала спецоперации, пояснил историк. "Хоть и медленно идёт освобождение территорий Украины, но оно всё равно идёт, и понятно, что оно идёт в нашу пользу. Всё вопрос времени", заключил он.

https://ukraina.ru/20231124/1051300140.html

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