Донецкий историк посоветовал украинцам "перестать мечтать о "великой Украине"
Заместитель министра информации ДНР Артем Ольхин
Украинцы перестанут терять территории, если прекратят мечтать о "великой Украине", заявил донецкий историк Артем Ольхин в интервью изданию "Украина.ру"
Число граждан Украины, выступающих за уступки России, растёт. Результаты опроса украинцев опубликовали журналисты Bloomberg.
"Опросы показывают, что небольшое, но растущее меньшинство граждан Украины приходят к мысли, что территориальные уступки России могут быть неизбежной ценой за мир", - говорится в материале.
Рост числа украинцев, которые склоняются к территориальным уступкам, объяснил донецкий историк Артем Ольхин в интервью Украина.ру.
"На самом деле рецепт успеха прост: для того, чтобы перестать терять территории, украинцам надо перестать мечтать о "великой Украине", - заявил Ольхин.
Историк напомнил, что определённого времени украинцам удавалось сохранять относительное здравомыслие. Ольхин привёл пример "коллеги, который работает по ту сторону баррикад", - украинского журналиста Дмитрия Гордона*.
Эксперт напомнил, что до начала спецоперации, "пока всех не поставили жестко в такие условия, что, либо поддерживай "неньку-Украину", либо помирай ложись", Гордон* рассказал, что если бы знал, что Майдан приведёт к таким последствиям, не вышел бы никогда на него и не агитировал за него, потому что это привело к гибели людей, потери территорий и т.д.
Сегодня же, полагает Ольхин, никто этого вслух всерьёз не скажет. Для современного украинского политического деятеля или журналиста моветон - заявить о готовности пойти на уступки относительно территорий в обмен на мир и спокойствие. "Для них это смерти подобно. Никто этого вслух не позволит себе сказать, даже если кто-то так будет думать", подчеркнул эксперт.
Историк рассказал, что на Украине создали "агрессивное информационное поле", в котором либо "перемога", либо смерть. И продолжают его поддерживать.
Ольхин назвал разумными и рациональными замечания иностранных или российских экспертов о том, что, если Украина хочет мира, то надо остановиться и начать думать о переговорах. "Условием этих переговоров должны быть территориальные уступки, разумеется", подчеркнул историк.
"Это очень рационально и разумно, но они вряд ли станут реальностью, потому что Украина на это не запрограммирована. Её программировали на самоуничтожение", - резюмировал эксперт.
*внесён Минюстом РФ в список иноагентов.
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