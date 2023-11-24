Выступающих за уступки России украинцев стало больше - Bloomberg - 24.11.2023 Украина.ру
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Выступающих за уступки России украинцев стало больше - Bloomberg
Выступающих за уступки России украинцев стало больше - Bloomberg - 24.11.2023 Украина.ру
Выступающих за уступки России украинцев стало больше - Bloomberg
Агентство Bloomberg 24 ноября обратило внимание на рост числа граждан Украины, выступающих за уступки в пользу России
2023-11-24T11:39
2023-11-24T11:39
территории
украинцы
новости
отказ
конфликт
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"Опросы показывают, что небольшое, но растущее меньшинство граждан Украины приходят к мысли, что территориальные уступки России могут быть неизбежной ценой за мир", - говорится в материале.О каких опросах идет речь, а также когда, кем и где они проводились, не сообщается.Официально в Киеве неоднократно отвергали возможность дипломатического решения конфликта на Украине до выхода на границы 1991 года.В мае Киевский международный институт социологии по итогам проведенного им опроса заявлял, что 10% респондентов ответили, что для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий.
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территории, украинцы, новости, отказ, конфликт
территории, украинцы, Новости, отказ, конфликт

Выступающих за уступки России украинцев стало больше - Bloomberg

11:39 24.11.2023
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Агентство Bloomberg 24 ноября обратило внимание на рост числа граждан Украины, выступающих за уступки в пользу России
"Опросы показывают, что небольшое, но растущее меньшинство граждан Украины приходят к мысли, что территориальные уступки России могут быть неизбежной ценой за мир", - говорится в материале.
О каких опросах идет речь, а также когда, кем и где они проводились, не сообщается.
Официально в Киеве неоднократно отвергали возможность дипломатического решения конфликта на Украине до выхода на границы 1991 года.
В мае Киевский международный институт социологии по итогам проведенного им опроса заявлял, что 10% респондентов ответили, что для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий.
Президент России В. Путин встретился с членами Общественной палаты РФ нового состава - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
3 ноября, 18:10
Путин охарактеризовал новые регионы РФ: "Наши исторические территории"Вопрос терминологии применительно к новым регионам, воссоединившимся с Россией в ходе СВО, стал предметом дискуссии на состоявшейся 3 ноября встрече российского президента с членами Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество"
 
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