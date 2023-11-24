https://ukraina.ru/20231124/1051306428.html
Выступающих за уступки России украинцев стало больше - Bloomberg
Выступающих за уступки России украинцев стало больше - Bloomberg - 24.11.2023 Украина.ру
Выступающих за уступки России украинцев стало больше - Bloomberg
Агентство Bloomberg 24 ноября обратило внимание на рост числа граждан Украины, выступающих за уступки в пользу России
2023-11-24T11:39
2023-11-24T11:39
2023-11-24T11:39
территории
украинцы
новости
отказ
конфликт
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"Опросы показывают, что небольшое, но растущее меньшинство граждан Украины приходят к мысли, что территориальные уступки России могут быть неизбежной ценой за мир", - говорится в материале.О каких опросах идет речь, а также когда, кем и где они проводились, не сообщается.Официально в Киеве неоднократно отвергали возможность дипломатического решения конфликта на Украине до выхода на границы 1991 года.В мае Киевский международный институт социологии по итогам проведенного им опроса заявлял, что 10% респондентов ответили, что для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий.
https://ukraina.ru/20231103/1050757084.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
территории, украинцы, новости, отказ, конфликт
территории, украинцы, Новости, отказ, конфликт
Выступающих за уступки России украинцев стало больше - Bloomberg
Агентство Bloomberg 24 ноября обратило внимание на рост числа граждан Украины, выступающих за уступки в пользу России
"Опросы показывают, что небольшое, но растущее меньшинство граждан Украины приходят к мысли, что территориальные уступки России могут быть неизбежной ценой за мир", - говорится в материале.
О каких опросах идет речь, а также когда, кем и где они проводились, не сообщается.
Официально в Киеве неоднократно отвергали возможность дипломатического решения конфликта на Украине до выхода на границы 1991 года.
В мае Киевский международный институт социологии по итогам проведенного им опроса заявлял, что 10% респондентов ответили, что для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий.