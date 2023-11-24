https://ukraina.ru/20231124/1051306428.html

Выступающих за уступки России украинцев стало больше - Bloomberg

Выступающих за уступки России украинцев стало больше - Bloomberg - 24.11.2023 Украина.ру

Выступающих за уступки России украинцев стало больше - Bloomberg

Агентство Bloomberg 24 ноября обратило внимание на рост числа граждан Украины, выступающих за уступки в пользу России

2023-11-24T11:39

2023-11-24T11:39

2023-11-24T11:39

территории

украинцы

новости

отказ

конфликт

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"Опросы показывают, что небольшое, но растущее меньшинство граждан Украины приходят к мысли, что территориальные уступки России могут быть неизбежной ценой за мир", - говорится в материале.О каких опросах идет речь, а также когда, кем и где они проводились, не сообщается.Официально в Киеве неоднократно отвергали возможность дипломатического решения конфликта на Украине до выхода на границы 1991 года.В мае Киевский международный институт социологии по итогам проведенного им опроса заявлял, что 10% респондентов ответили, что для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий.

https://ukraina.ru/20231103/1050757084.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

территории, украинцы, новости, отказ, конфликт