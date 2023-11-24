Одесситка Богачинская после беседы с СБУ отказалась от чтения стихов у памятника Пушкину - 24.11.2023 Украина.ру
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Одесситка Богачинская после беседы с СБУ отказалась от чтения стихов у памятника Пушкину
Одесситка Богачинская после беседы с СБУ отказалась от чтения стихов у памятника Пушкину - 24.11.2023 Украина.ру
Одесситка Богачинская после беседы с СБУ отказалась от чтения стихов у памятника Пушкину
Об отмене акции и причинах Богачинская рассказала в соцсетях
2023-11-24T16:58
2023-11-24T16:58
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Одесситка Екатерина Богачинская планировала провести в городе вечер чтения сочинений Александра Пушкина. Местом проведения выбрала его памятник, который находится в списке наследия ЮНЕСКО. Таким образом Багачинская хотела сделать акцент на том, что у культуры нет границ. Анонсируя творческую встречу женщина указывала, что ей поступают угрозы от СБУ, сотрудники ведомства говорят о возможной расправе.Сегодня активистка сообщила, что акция не состоится."Всем привет, со мной провели профилактические беседы. Посты удаляю, от акции отказываюсь", – сообщила она.
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Новости, Новости Украины, Одесса, Пушкин, СБУ

Одесситка Богачинская после беседы с СБУ отказалась от чтения стихов у памятника Пушкину

16:58 24.11.2023
 
© Культурометр
© Культурометр
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Об отмене акции и причинах Богачинская рассказала в соцсетях
Одесситка Екатерина Богачинская планировала провести в городе вечер чтения сочинений Александра Пушкина. Местом проведения выбрала его памятник, который находится в списке наследия ЮНЕСКО.
Таким образом Багачинская хотела сделать акцент на том, что у культуры нет границ. Анонсируя творческую встречу женщина указывала, что ей поступают угрозы от СБУ, сотрудники ведомства говорят о возможной расправе.
Сегодня активистка сообщила, что акция не состоится.
"Всем привет, со мной провели профилактические беседы. Посты удаляю, от акции отказываюсь", – сообщила она.
пес патрон в всу
16 ноября, 01:34
Киевский памятник Пушкина заменит монумент собакиПамятник псу Патрону может появится на месте демонтированного монумента Александру Пушкину в Киеве. Соответствующая петиция появилась на сайте Киевского городского совета
 
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