Одесситка Богачинская после беседы с СБУ отказалась от чтения стихов у памятника Пушкину
© Культурометр
© Культурометр
Об отмене акции и причинах Богачинская рассказала в соцсетях
Одесситка Екатерина Богачинская планировала провести в городе вечер чтения сочинений Александра Пушкина. Местом проведения выбрала его памятник, который находится в списке наследия ЮНЕСКО.
Таким образом Багачинская хотела сделать акцент на том, что у культуры нет границ. Анонсируя творческую встречу женщина указывала, что ей поступают угрозы от СБУ, сотрудники ведомства говорят о возможной расправе.
Сегодня активистка сообщила, что акция не состоится.
"Всем привет, со мной провели профилактические беседы. Посты удаляю, от акции отказываюсь", – сообщила она.