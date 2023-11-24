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Одесситка Богачинская после беседы с СБУ отказалась от чтения стихов у памятника Пушкину

Одесситка Богачинская после беседы с СБУ отказалась от чтения стихов у памятника Пушкину - 24.11.2023 Украина.ру

Одесситка Богачинская после беседы с СБУ отказалась от чтения стихов у памятника Пушкину

Об отмене акции и причинах Богачинская рассказала в соцсетях

2023-11-24T16:58

2023-11-24T16:58

2023-11-24T16:58

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Одесситка Екатерина Богачинская планировала провести в городе вечер чтения сочинений Александра Пушкина. Местом проведения выбрала его памятник, который находится в списке наследия ЮНЕСКО. Таким образом Багачинская хотела сделать акцент на том, что у культуры нет границ. Анонсируя творческую встречу женщина указывала, что ей поступают угрозы от СБУ, сотрудники ведомства говорят о возможной расправе.Сегодня активистка сообщила, что акция не состоится."Всем привет, со мной провели профилактические беседы. Посты удаляю, от акции отказываюсь", – сообщила она.

https://ukraina.ru/20231116/1051064390.html

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