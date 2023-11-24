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Мишель прочитал письмо Орбана по Украине и перестал смеяться

Мишель прочитал письмо Орбана по Украине и перестал смеяться - 24.11.2023 Украина.ру

Мишель прочитал письмо Орбана по Украине и перестал смеяться

Президент Евросовета прочитал письмо Виктора Орбана накануне "стратегической дискуссии" о судьбе ЕС в Брюсселе и теперь спешит в Будапешт. Об этом 24 ноября пишет венгерское издание Mandiner

2023-11-24T14:35

2023-11-24T14:35

2023-11-24T14:35

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"Шарль Мишель точно знает, что весь декабрьский саммит ЕС может стать бессмысленным, если он не прояснит вопросы, связанные с Украиной, с премьер-министром Венгрии", - констатировало издание.Мишель обеспокоен содержанием письма Орбана, направленного в Брюссель за несколько недель до дискуссии о вступлении Украины в СЕ и передачи ей военной помощи.Орбан в письме премьер-министр потребовал срочного переосмысления отношений ЕС с официальным Киевом, Украиной, уделив особое внимание замораживанию военного конфликта, политике санкций, объёму и прозрачности помощи, а также намерениям Украины вступить в ЕС. Премьер-министр Венгрии настаивает на этой консультации, иначе Будапешт наложит вето на все предложения, связанные с Украиной, которые не требуют более широких консультаций, включая выплату Киеву помощи Евросоюза в размере 50 миллиардов евро, отметило издание.Чиновники ЕС отреагировали на письмо премьер-министра Венгрии в свойственной им манере, упомянув о шантаже и провокациях, отметили журналисты. По их мнению, так венгерское правительство пытается добиться удержанных с Венгрии 13 миллиардов евро.На этом фоне Мишель спешит в Будапешт. Он может предложить Орбану компромисс, чтобы спасти от полного провала саммит ЕС, запланированный на 15-16 декабря.Издание отметило, что Орбан и ранее прибегал к угрозам наложить вето и писал подобные письма, каждый раз добиваясь успеха. Так было, например, накануне шестого пакет антироссийских санкций ЕС – тогда Венгрия резонно указала на угрозу своей энергетической безопасности и получила возможность закупать российскую нефть."Те, кто называет это блефом, теперь кричат ​​тише, когда видят бронирование авиабилета Шарля Мишеля. Президент Европейского совета точно знает, о чем идет речь. (Да, включая вашу собственную репутацию и карьеру.) Соединенные Штаты, скорее всего, выйдут из группы суперфинансистов, держащих Украину на искусственной вентиляции легких, оставив Европу одну с ее бюджетными проблемами и манией займов, уже толкающих ее в гигантскую дыру. Не только Виктор Орбан ставит вопрос о том, как долго можно продолжать бесконечную войну без первичной помощи США - другое дело, что он единственный, кто говорит об этом вслух", - сказано в публикации венгерского издания.

https://ukraina.ru/20231123/1051265342.html

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