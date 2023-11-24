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Волонтёры из новых субъектов России. Как проходит исторический слёт "Это Родина моя!"

Волонтёры из новых субъектов России. Как проходит исторический слёт "Это Родина моя!" - 24.11.2023 Украина.ру

Волонтёры из новых субъектов России. Как проходит исторический слёт "Это Родина моя!"

В четверг, 23 ноября, в Музее Победы на Поклонной горе торжественно открылся слёт Волонтёров Победы новых субъектов России "Это Родина моя!"

2023-11-24T14:55

2023-11-24T14:55

2023-11-24T15:06

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На форум прибыли 100 ведущих представителей добровольческого движения из Донбасса и Новороссии. Их поприветствовал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко."Уже на протяжении восьми лет Всероссийское общественное движение "Волонтёры Победы" объединяет сотни тысяч неравнодушных людей, защищающих историческую правду в России и за рубежом.В числе первых по всей стране вы встали в поддержку жителей освобождаемых населённых пунктов и занялись помощью новым субъектам Российской Федерации", - сказал Кириенко.Он также отметил, что участники форума берут шефство над мемориалами, вручают Георгиевские ленты на недавно освобождённых территориях, навещают ветеранов Великой Отечественной войны даже под обстрелами, помогают участникам СВО и доставляют гуманитарную помощь нуждающимся.Организаторы отмечают, что после присоединения к России молодёжь новых регионов получила возможность открыто гордиться победами своих предков. Одна из важнейших страниц истории – подвиг советского народа в ходе Великой Отечественной войны.На слёт приехали жители новых субъектов РФ, считающие своим долгом помогать ближнему и заботиться о сохранении исторической памяти. У каждого - своя жизненная история, но всех их объединяет неравнодушие к будущему России."Первые Волонтёры Победы в Донбассе появились еще в 2019 году. Волонтёры Победы ДНР и ЛНР выполняли и продолжают выполнять свой долг: они навещают ветеранов, проводят памятные мероприятия, заботятся о памятниках и мемориалах. В прошлом году отделения Движения появились в Запорожской и Херсонской областях", – отметила исполнительный директор "Волонтёров Победы" Анастасия Рябова.Она рассказала, что участников слёта ждут новые знания и, конечно, знакомства. Это не только новые друзья из новых субъектов, но и наставники, люди, олицетворяющие собой любовь к Родине, смелость и преданность.Участников поприветствовал и Герой России, референт Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Романов."Волонтёры Победы — это неравнодушные люди с огнём в сердцах. Без этого огня невозможно помогать другим и вставать на защиту Отечества. На моих глазах восемь лет назад Движение зарождалось, а сейчас это большая общественная организация, которая занимается не только сохранением исторической памяти о Великой Победе, но также вносит неоценимый вклад в поддержку бойцов других военных конфликтов, в том числе и специальной военной операции", - отметил он.За 8 лет существования Движения тысячи Волонтёров Победы проявили заботу и, прежде всего, завоевали доверие главных Героев страны, ветеранов Великой Отечественной войны. Ни одно событие движения не проходит без них, им активисты посвящают свои добрые дела."Уже в названии движения "Волонтёры Победы" есть глубокий смысл, задача, которая должна быть выполнена, — это Победа! Нужно стремиться к этой Победе везде — на фронте и в тылу! Поэтому вам, волонтёрам, хочу пожелать держать курс исключительно на победу!" – обратился к участникам слёта ветеран Великой Отечественной войны Николай Константинович Имчук.Сейчас Волонтёры Победы также уделяют внимание бойцам специальной военной операции, и те рады поддержке."Сохранить свою историю очень важно. Особенно сейчас, когда западные страны всячески пытаются её исказить и перевернуть", - заявил российский сенатор Алексей Наумец.В рамках мероприятия добровольцы примут участие в культурной и образовательной программе, которая направлена на развитие патриотического волонтёрства, сохранение исторической памяти, изучение истории России, обучение технологиям организации мероприятий и формирования команд."Наш слёт - это целый калейдоскоп интересных людей и новых впечатлений. Насыщенная образовательная программа, которая даёт нам новые знания, отзывчивые организаторы, всегда готовые ответить на любые наши вопросы и помочь. Здесь мы ощущаем себя большой и дружной семьёй", – сказала волонтёр Дарья Наймалюк из Запорожской области.Также участники слёта займутся подготовкой к 80-летию Великой Победы, встретятся с федеральными экспертами и гостями, ветеранами Великой Отечественной войны, участниками специальной военной операции, представителями власти и общественными деятелями."Для меня - это личная история, которая коснулась моей души. Сейчас я нахожусь в окружении ребят из новых субъектов России, у которых есть возможность открыть для себя что-то невероятно важное и ценное, то, что связано с каждым из нас", – поделилась участница из Донецкой Народной Республики Екатерина Билера.Наше издание тоже примет участие в мероприятии "Волонтеров Победы". Мы расскажем, почему профессия военного корреспондента так важна и поделимся с молодёжью секретами работы наших военкоров в зоне спецоперации.

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Василий Ткач https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1b/1040182895_212:0:688:476_100x100_80_0_0_72a7b771fdfc1985318d75c67daa3333.jpg

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волонтеры, новые регионы рф, москва, сво, спецоперация, эксклюзив