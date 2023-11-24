https://ukraina.ru/20231124/1051300598.html

Депутат парламента ЛНР объяснила, с чего начался распад Украины

Депутат парламента ЛНР объяснила, с чего начался распад Украины - 24.11.2023 Украина.ру

Депутат парламента ЛНР объяснила, с чего начался распад Украины

Распад Украины как государства начался десять лет назад - с Евромайдана, это было плавное и запланированное уничтожение страны. Об этом 24 ноября заявила депутат Народного Совета ЛНР Светлана Гизай, передает РИА Новости

2023-11-24T07:52

2023-11-24T07:52

2023-11-24T07:52

майдан

новости

украина

депутат

молодежь

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"Фактический распад Украины начался десять лет назад с событий на майдане. Уничтожение государства плавное и запланированное. Запад расшатывал обстановку в стране осознанно", - сказала Гизай.Она пояснила, что общественность, в частности, молодежь, для майдана готовили заранее на получаемые фондами деньги от Запада. Им навязывались отдельные идеи и ценности.На этой неделе исполнилось десять лет с момента, когда на главной киевской площади (майдан) начались протесты, приведшие к госперевороту. Причиной послужила приостановка подписания властью соглашения с ЕС об ассоциации. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.

https://ukraina.ru/20231123/1051293267.html

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2023

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майдан, новости, украина, депутат, молодежь