Депутат парламента ЛНР объяснила, с чего начался распад Украины - 24.11.2023 Украина.ру
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Депутат парламента ЛНР объяснила, с чего начался распад Украины
Депутат парламента ЛНР объяснила, с чего начался распад Украины - 24.11.2023 Украина.ру
Депутат парламента ЛНР объяснила, с чего начался распад Украины
Распад Украины как государства начался десять лет назад - с Евромайдана, это было плавное и запланированное уничтожение страны. Об этом 24 ноября заявила депутат Народного Совета ЛНР Светлана Гизай, передает РИА Новости
2023-11-24T07:52
2023-11-24T07:52
майдан
новости
украина
депутат
молодежь
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"Фактический распад Украины начался десять лет назад с событий на майдане. Уничтожение государства плавное и запланированное. Запад расшатывал обстановку в стране осознанно", - сказала Гизай.Она пояснила, что общественность, в частности, молодежь, для майдана готовили заранее на получаемые фондами деньги от Запада. Им навязывались отдельные идеи и ценности.На этой неделе исполнилось десять лет с момента, когда на главной киевской площади (майдан) начались протесты, приведшие к госперевороту. Причиной послужила приостановка подписания властью соглашения с ЕС об ассоциации. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.
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майдан, новости, украина, депутат, молодежь
Майдан, Новости, Украина, депутат, молодежь

Депутат парламента ЛНР объяснила, с чего начался распад Украины

07:52 24.11.2023
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Фото : president.gov.ua
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Распад Украины как государства начался десять лет назад - с Евромайдана, это было плавное и запланированное уничтожение страны. Об этом 24 ноября заявила депутат Народного Совета ЛНР Светлана Гизай, передает РИА Новости
"Фактический распад Украины начался десять лет назад с событий на майдане. Уничтожение государства плавное и запланированное. Запад расшатывал обстановку в стране осознанно", - сказала Гизай.
Она пояснила, что общественность, в частности, молодежь, для майдана готовили заранее на получаемые фондами деньги от Запада. Им навязывались отдельные идеи и ценности.

"Они (Запад - ред.) готовили прежде всего общественность. Вкладывали в общественные проекты, фонды. Мы знали, что очень много фондов, которые работали с молодежью получали гранты от Запада, и у них были свои цели и задачи. Они подготовили молодежь, и в нужный момент это, как говорится, "выстрелило". Своими действиями они фактически взрастили свою молодежь", - объяснила депутат.

На этой неделе исполнилось десять лет с момента, когда на главной киевской площади (майдан) начались протесты, приведшие к госперевороту. Причиной послужила приостановка подписания властью соглашения с ЕС об ассоциации. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.
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