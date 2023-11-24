Более 600 миллионов долларов может потерять Польша и Украина за месяц из-за блокировки границ - 24.11.2023 Украина.ру
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Более 600 миллионов долларов может потерять Польша и Украина за месяц из-за блокировки границ
Более 600 миллионов долларов может потерять Польша и Украина за месяц из-за блокировки границ - 24.11.2023 Украина.ру
Более 600 миллионов долларов может потерять Польша и Украина за месяц из-за блокировки границ
Украина и Польша могут лишиться почти 610 миллионов долларов в месяц, если торговля между странами остановится из-за забастовок польских перевозчиков. Об этом сообщило 24 ноября РИА Новости на основании данных украинской статслужбы
2023-11-24T07:41
2023-11-24T07:41
перевозчики
кпп
блокировка
польша
словакия
украина
зарубежье
новости
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Около двух недель назад польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они выдвигают ряд требований, например, восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск.Накануне был заблокирован еще один КПП. По данным погранслужбы Украины, блокировка движения может продолжаться до 26 ноября. Кроме того, к ограничениям планировали присоединиться польские фермеры. Также на этой неделе неизвестные со словацкой стороны без предупреждения перекрыли проезд грузового транспорта на границе с Украиной. Позднее КПП снова открылся, но временно.По итогам семи месяцев этого года среднемесячный импорт Украиной польских товаров автотранспортом составил 396,5 миллиона долларов. В то же время автотранспортный экспорт Киевом товаров Варшаве составил 213,3 миллиона долларов в среднем за месяц. Таким образом, среднемесячный объем торговли в этом году находился на уровне 609,8 миллиона долларов.Кроме того, потери может понести и словацко-украинская торговля, если со стороны Словакии возобновятся и продолжатся перекрытия движения на своих КПП. Суммарно они могут составить 101 миллиона долларов в месяц. В среднем за месяц в этом году Украина импортировала из Словакии с помощью автотранспорта товары на 62,8 миллиона долларов, а экспортировала - на 38,1 миллиона долларов.
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перевозчики, кпп, блокировка, польша, словакия, украина, зарубежье, новости
перевозчики, КПП, блокировка, Польша, Словакия, Украина, Зарубежье, Новости

Более 600 миллионов долларов может потерять Польша и Украина за месяц из-за блокировки границ

07:41 24.11.2023
 
© РИА Новости . Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты разных стран
Денежные купюры и монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости . Михаил Кутузов
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Украина и Польша могут лишиться почти 610 миллионов долларов в месяц, если торговля между странами остановится из-за забастовок польских перевозчиков. Об этом сообщило 24 ноября РИА Новости на основании данных украинской статслужбы
Около двух недель назад польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они выдвигают ряд требований, например, восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск.
Накануне был заблокирован еще один КПП. По данным погранслужбы Украины, блокировка движения может продолжаться до 26 ноября. Кроме того, к ограничениям планировали присоединиться польские фермеры.
Также на этой неделе неизвестные со словацкой стороны без предупреждения перекрыли проезд грузового транспорта на границе с Украиной. Позднее КПП снова открылся, но временно.
По итогам семи месяцев этого года среднемесячный импорт Украиной польских товаров автотранспортом составил 396,5 миллиона долларов. В то же время автотранспортный экспорт Киевом товаров Варшаве составил 213,3 миллиона долларов в среднем за месяц. Таким образом, среднемесячный объем торговли в этом году находился на уровне 609,8 миллиона долларов.
Кроме того, потери может понести и словацко-украинская торговля, если со стороны Словакии возобновятся и продолжатся перекрытия движения на своих КПП. Суммарно они могут составить 101 миллиона долларов в месяц. В среднем за месяц в этом году Украина импортировала из Словакии с помощью автотранспорта товары на 62,8 миллиона долларов, а экспортировала - на 38,1 миллиона долларов.
Польские перевозчики блокировали поставки военного снаряжения
Вчера, 21:38
Польские перевозчики заблокировали поставки военного снаряженияТопливо, беспилотники, аптечки и другое военное оборудование не могут быть доставлены на Украину из-за протестов польских перевозчиков на контрольно-пропускных пунктах. Об этом сообщает телеграм-канал "Страна.ua"
 
перевозчикиКППблокировкаПольшаСловакияУкраинаЗарубежьеНовости
 
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