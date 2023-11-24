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ВСУ безуспешно пытаются переправиться на левый берег Днепра - военный
ВСУ безуспешно пытаются переправиться на левый берег Днепра - военный - 24.11.2023 Украина.ру
ВСУ безуспешно пытаются переправиться на левый берег Днепра - военный
Российская реактивная артиллерия наносит удары по украинским военным как на правом, так и на левом берегу Днепра, по водной переправе и Антоновскому мосту. Об этом 24 ноября рассказал командир расчета РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" с позывным "Ротор", передает РИА Новости
2023-11-24T07:29
2023-11-24T07:29
2023-11-24T07:36
днепр
новости
всу
военные
украина
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"Все зависит от цели. Цель бывает как непосредственно в речке, в Днепре, также цель бывает на том берегу, также цель бывает и по мосту, по Антоновскому. Разные ситуации. Все зависит от задач", - сказал он.Боец отметил, что ВСУ регулярно пытаются переправиться на левый берег Днепра, но безуспешно.
https://ukraina.ru/20231124/1051299125.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
днепр, новости, всу, военные, украина
Днепр, Новости, ВСУ, военные, Украина
ВСУ безуспешно пытаются переправиться на левый берег Днепра - военный
07:29 24.11.2023 (обновлено: 07:36 24.11.2023)
Российская реактивная артиллерия наносит удары по украинским военным как на правом, так и на левом берегу Днепра, по водной переправе и Антоновскому мосту. Об этом 24 ноября рассказал командир расчета РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" с позывным "Ротор", передает РИА Новости