ВСУ безуспешно пытаются переправиться на левый берег Днепра - военный - 24.11.2023 Украина.ру
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ВСУ безуспешно пытаются переправиться на левый берег Днепра - военный
ВСУ безуспешно пытаются переправиться на левый берег Днепра - военный - 24.11.2023 Украина.ру
ВСУ безуспешно пытаются переправиться на левый берег Днепра - военный
Российская реактивная артиллерия наносит удары по украинским военным как на правом, так и на левом берегу Днепра, по водной переправе и Антоновскому мосту. Об этом 24 ноября рассказал командир расчета РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" с позывным "Ротор", передает РИА Новости
2023-11-24T07:29
2023-11-24T07:36
днепр
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всу
военные
украина
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"Все зависит от цели. Цель бывает как непосредственно в речке, в Днепре, также цель бывает на том берегу, также цель бывает и по мосту, по Антоновскому. Разные ситуации. Все зависит от задач", - сказал он.Боец отметил, что ВСУ регулярно пытаются переправиться на левый берег Днепра, но безуспешно.
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днепр, новости, всу, военные, украина
Днепр, Новости, ВСУ, военные, Украина

ВСУ безуспешно пытаются переправиться на левый берег Днепра - военный

07:29 24.11.2023 (обновлено: 07:36 24.11.2023)
 
© AP / Alex Babenko
- РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP / Alex Babenko
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Российская реактивная артиллерия наносит удары по украинским военным как на правом, так и на левом берегу Днепра, по водной переправе и Антоновскому мосту. Об этом 24 ноября рассказал командир расчета РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" с позывным "Ротор", передает РИА Новости
"Все зависит от цели. Цель бывает как непосредственно в речке, в Днепре, также цель бывает на том берегу, также цель бывает и по мосту, по Антоновскому. Разные ситуации. Все зависит от задач", - сказал он.
Боец отметил, что ВСУ регулярно пытаются переправиться на левый берег Днепра, но безуспешно.
"Я не знаю, что они хотят этим доказать, но это безуспешно", - подчеркнул военный.
Работа РСЗО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
05:49
Российский "Град" помешал десанту ВСУ высадиться на левый берег ДнепраРоссийский расчёт установки РСЗО БМ-21 "Град" ночным залпом сорвал попытку подразделений ВСУ переправиться на левый берег Днепра на херсонском направлении. Об этом с места событий 24 ноября сообщает корреспондент РИА Новости
 
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