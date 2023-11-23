СБУ взорвали автомобиль замглавы Харьковской области – СМИ - 23.11.2023 Украина.ру
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СБУ взорвали автомобиль замглавы Харьковской области – СМИ
СБУ взорвали автомобиль замглавы Харьковской области – СМИ - 23.11.2023 Украина.ру
СБУ взорвали автомобиль замглавы Харьковской области – СМИ
В Белгороде взорван автомобиль заместителя главы Харьковской области Александра Слисаренко. Ответственность за теракт взяла Служба безопасности Украины (СБУ), сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в силовых структурах
2023-11-23T22:15
2023-11-23T22:16
новости
украина
сбу
белгород
теракт
харьковская область
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Уточняется, что подрыв его автомобиля произошёл ещё неделю назад, 16 ноября.Слисаренко ранее работал в органах внутренних дел Украины. Также был активным участником Харьковской антимайдана, а в 2022 году принимал участие в боевых действиях на стороне российской армии. Отмечается, что СБУ объявила Слисаренко подозрение в государственной измене, но на суд по понятным причинам он не пришёл. Официальной информации по происшествию пока нет. Ранее сообщалось, что экс-инспектора ГИБДД за продажу данных о Дарье Дугиной приговорили к четырём годам колонии.
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новости, украина, сбу, белгород, теракт, харьковская область
Новости, Украина, СБУ, Белгород, теракт, Харьковская область

СБУ взорвали автомобиль замглавы Харьковской области – СМИ

22:15 23.11.2023 (обновлено: 22:16 23.11.2023)
 
© Служба безопасности УкраиныВоенком из Харькова помог 200 украинцам избежать мобилизации и уехать за границу
Военком из Харькова помог 200 украинцам избежать мобилизации и уехать за границу
© Служба безопасности Украины
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В Белгороде взорван автомобиль заместителя главы Харьковской области Александра Слисаренко. Ответственность за теракт взяла Служба безопасности Украины (СБУ), сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в силовых структурах
Уточняется, что подрыв его автомобиля произошёл ещё неделю назад, 16 ноября.
Слисаренко ранее работал в органах внутренних дел Украины. Также был активным участником Харьковской антимайдана, а в 2022 году принимал участие в боевых действиях на стороне российской армии.
"Этот, уже бывший предатель, когда-то работал в органах внутренних дел Украины. В 2014 году был активным участником харьковского антимайдана, а в 2021-2022 годах воевал за ЛНР в составе спецподразделения "Рысь". С лета 2022 года стал заместителем руководителя администрации Харьковской области по внутренней политике", – сказал анонимный собеседник украинскому изданию.
Отмечается, что СБУ объявила Слисаренко подозрение в государственной измене, но на суд по понятным причинам он не пришёл.
"Поэтому суд сам пришёл к нему", – цинично заключил собеседник.
Официальной информации по происшествию пока нет.
Ранее сообщалось, что экс-инспектора ГИБДД за продажу данных о Дарье Дугиной приговорили к четырём годам колонии.
 
НовостиУкраинаСБУБелгородтерактХарьковская область
 
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