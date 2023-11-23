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СБУ взорвали автомобиль замглавы Харьковской области – СМИ

СБУ взорвали автомобиль замглавы Харьковской области – СМИ - 23.11.2023 Украина.ру

СБУ взорвали автомобиль замглавы Харьковской области – СМИ

В Белгороде взорван автомобиль заместителя главы Харьковской области Александра Слисаренко. Ответственность за теракт взяла Служба безопасности Украины (СБУ), сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в силовых структурах

2023-11-23T22:15

2023-11-23T22:15

2023-11-23T22:16

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Уточняется, что подрыв его автомобиля произошёл ещё неделю назад, 16 ноября.Слисаренко ранее работал в органах внутренних дел Украины. Также был активным участником Харьковской антимайдана, а в 2022 году принимал участие в боевых действиях на стороне российской армии. Отмечается, что СБУ объявила Слисаренко подозрение в государственной измене, но на суд по понятным причинам он не пришёл. Официальной информации по происшествию пока нет. Ранее сообщалось, что экс-инспектора ГИБДД за продажу данных о Дарье Дугиной приговорили к четырём годам колонии.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сбу, белгород, теракт, харьковская область