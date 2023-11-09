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Экс-инспектора ГИБДД за продажу данных о Дугиной приговорили к 4 годам колонии
Экс-инспектора ГИБДД за продажу данных о Дугиной приговорили к 4 годам колонии - 09.11.2023 Украина.ру
Экс-инспектора ГИБДД за продажу данных о Дугиной приговорили к 4 годам колонии
В колонии общего режима проведёт ближайшие четыре года бывший инспектор ГИБДД Иван Рыбин за продажу сведений о частной жизни политолога Дарьи Дугиной, погибшей в результате теракта 20 августа 2022 года. Соответствующий приговор вынес Нагатинский суд Москвы
2023-11-09T21:00
2023-11-09T21:00
2023-11-09T21:00
новости
дарья дугина
теракт
убийство
сбу
суд
приговор
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Второму фигуранту дела – Даниилу Чоудхури – суд назначил один год колонии. Его взяли под стражу в зале суда. До этого он находился под подпиской о невыезде. Доказано, что с февраля по апрель прошлого года Даниил Чоудхури в одном из мессенджеров опубликовал объявление о сборе конфиденциальной информации о Дарье Дугиной. По версии следствия, в мае 2022 года Рыбин, используя служебный компьютер, получил сведения о личной жизни Дугиной и продал их Чоудхури за 3350 рублей, а Чоудхури отправил полученную информацию людям, личности которых установить пока не удалось.Суд лишил Рыбина и Чоудхури права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая интернет на три и два года соответственно, информирует "Интерфакс". В суде Рыбин и Чоудхури признали вину. Напомним, дочь философа Александра Дугина Дарья погибла при взрыве своего автомобиля вечером 20 августа прошлого года года в районе посёлка Большие Вяземы Московской области. В ФСБ считают, что исполнительницей преступления была гражданка Украины Наталья Вовк, которой удалось скрыться в Эстонии.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дарья дугина, теракт, убийство, сбу, суд, приговор
Новости, Дарья Дугина, теракт, убийство, СБУ, Суд, приговор
Экс-инспектора ГИБДД за продажу данных о Дугиной приговорили к 4 годам колонии
В колонии общего режима проведёт ближайшие четыре года бывший инспектор ГИБДД Иван Рыбин за продажу сведений о частной жизни политолога Дарьи Дугиной, погибшей в результате теракта 20 августа 2022 года. Соответствующий приговор вынес Нагатинский суд Москвы
"Суд приговорил Рыбина к четырем годам колонии общего режима, а также лишил звания майора", – сказал РИА Новости источник в суде.
Второму фигуранту дела – Даниилу Чоудхури – суд назначил один год колонии. Его взяли под стражу в зале суда. До этого он находился под подпиской о невыезде.
Доказано, что с февраля по апрель прошлого года Даниил Чоудхури в одном из мессенджеров опубликовал объявление о сборе конфиденциальной информации о Дарье Дугиной.
По версии следствия, в мае 2022 года Рыбин, используя служебный компьютер, получил сведения о личной жизни Дугиной и продал их Чоудхури за 3350 рублей, а Чоудхури отправил полученную информацию людям, личности которых установить пока не удалось.
Суд лишил Рыбина и Чоудхури права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая интернет на три и два года соответственно, информирует "Интерфакс".
В суде Рыбин и Чоудхури признали вину.
Напомним, дочь философа Александра Дугина Дарья погибла при взрыве своего автомобиля вечером 20 августа прошлого года года в районе посёлка Большие Вяземы Московской области. В ФСБ считают, что исполнительницей преступления была гражданка Украины Наталья Вовк, которой удалось скрыться в Эстонии.