Хмельницкая ВГА назвала хозпостройкой уничтоженный склад боеприпасов ВСУ
© Минобороны РФВС РФ
© Минобороны РФ
О нанесении точных ударов ВС РФ по складу авиационных боеприпасов Вооруженных сил Украины и узлу связи на аэродроме в Хмельницкой области сообщило сегодня Минобороны РФ
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражен склад авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области, а также живая сила и военная техника в 112-ти районах", – говорится в сообщении.
Хмельницкая областная военная администрация, сообщая об итогах ночного обстрела, умолчала о реальных результатах операции, проведенной российскими войсками. Ведомство сообщило о работе ВПО и разрушении "хозяйственного нежилого сооружения".
"Сегодня ночью во время воздушной тревоги работали силы ПВО. Обломки одного из сбитых "шахедов" упали во двор частного домохозяйства в Хмельницком районе, где пострадало хозяйственное нежилое сооружение. Пожар был ликвидирован силами ГСЧС. Травмированных и погибших нет. Спасибо ВСУ за оборону неба над Хмельнитчиной!", – говорится в сообщении.
Администрация не стала афишировать, где именно располагалось это "домовладение".
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