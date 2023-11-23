Хмельницкая ВГА назвала хозпостройкой уничтоженный склад боеприпасов ВСУ - 23.11.2023 Украина.ру
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Хмельницкая ВГА назвала хозпостройкой уничтоженный склад боеприпасов ВСУ
Хмельницкая ВГА назвала хозпостройкой уничтоженный склад боеприпасов ВСУ - 23.11.2023 Украина.ру
Хмельницкая ВГА назвала хозпостройкой уничтоженный склад боеприпасов ВСУ
О нанесении точных ударов ВС РФ по складу авиационных боеприпасов Вооруженных сил Украины и узлу связи на аэродроме в Хмельницкой области сообщило сегодня Минобороны РФ
2023-11-23T16:11
2023-11-23T16:11
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Хмельницкая областная военная администрация, сообщая об итогах ночного обстрела, умолчала о реальных результатах операции, проведенной российскими войсками. Ведомство сообщило о работе ВПО и разрушении "хозяйственного нежилого сооружения"."Сегодня ночью во время воздушной тревоги работали силы ПВО. Обломки одного из сбитых "шахедов" упали во двор частного домохозяйства в Хмельницком районе, где пострадало хозяйственное нежилое сооружение. Пожар был ликвидирован силами ГСЧС. Травмированных и погибших нет. Спасибо ВСУ за оборону неба над Хмельнитчиной!", – говорится в сообщении.Администрация не стала афишировать, где именно располагалось это "домовладение".
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новости украины, новости, хмельницкая область, всу, потери всу, вс рф
Новости Украины, Новости, Хмельницкая область, ВСУ, потери ВСУ, ВС РФ

Хмельницкая ВГА назвала хозпостройкой уничтоженный склад боеприпасов ВСУ

16:11 23.11.2023
 
© Минобороны РФВС РФ
ВС РФ
© Минобороны РФ
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О нанесении точных ударов ВС РФ по складу авиационных боеприпасов Вооруженных сил Украины и узлу связи на аэродроме в Хмельницкой области сообщило сегодня Минобороны РФ

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражен склад авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области, а также живая сила и военная техника в 112-ти районах", – говорится в сообщении.

Хмельницкая областная военная администрация, сообщая об итогах ночного обстрела, умолчала о реальных результатах операции, проведенной российскими войсками. Ведомство сообщило о работе ВПО и разрушении "хозяйственного нежилого сооружения".
"Сегодня ночью во время воздушной тревоги работали силы ПВО. Обломки одного из сбитых "шахедов" упали во двор частного домохозяйства в Хмельницком районе, где пострадало хозяйственное нежилое сооружение. Пожар был ликвидирован силами ГСЧС. Травмированных и погибших нет. Спасибо ВСУ за оборону неба над Хмельнитчиной!", – говорится в сообщении.
Администрация не стала афишировать, где именно располагалось это "домовладение".
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16:11Хмельницкая ВГА назвала хозпостройкой уничтоженный склад боеприпасов ВСУ
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