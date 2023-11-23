https://ukraina.ru/20231123/1051284248.html

Хмельницкая ВГА назвала хозпостройкой уничтоженный склад боеприпасов ВСУ

Хмельницкая ВГА назвала хозпостройкой уничтоженный склад боеприпасов ВСУ - 23.11.2023 Украина.ру

Хмельницкая ВГА назвала хозпостройкой уничтоженный склад боеприпасов ВСУ

О нанесении точных ударов ВС РФ по складу авиационных боеприпасов Вооруженных сил Украины и узлу связи на аэродроме в Хмельницкой области сообщило сегодня Минобороны РФ

2023-11-23T16:11

2023-11-23T16:11

2023-11-23T16:11

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Хмельницкая областная военная администрация, сообщая об итогах ночного обстрела, умолчала о реальных результатах операции, проведенной российскими войсками. Ведомство сообщило о работе ВПО и разрушении "хозяйственного нежилого сооружения"."Сегодня ночью во время воздушной тревоги работали силы ПВО. Обломки одного из сбитых "шахедов" упали во двор частного домохозяйства в Хмельницком районе, где пострадало хозяйственное нежилое сооружение. Пожар был ликвидирован силами ГСЧС. Травмированных и погибших нет. Спасибо ВСУ за оборону неба над Хмельнитчиной!", – говорится в сообщении.Администрация не стала афишировать, где именно располагалось это "домовладение".

https://ukraina.ru/20231122/1051198630.html

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новости украины, новости, хмельницкая область, всу, потери всу, вс рф