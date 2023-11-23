https://ukraina.ru/20231123/1051281104.html

Песков назвал "истерикой" слова президента Чехии о российской угрозе

Песков назвал "истерикой" слова президента Чехии о российской угрозе - 23.11.2023 Украина.ру

Песков назвал "истерикой" слова президента Чехии о российской угрозе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 ноября в интервью тележурналисту Павлу Зарубину прокомментировал слова президента Чехии Петра Павела насчет российской угрозы

2023-11-23T14:49

2023-11-23T14:49

2023-11-23T14:49

чехия

зарубежье

европа

россия

дмитрий песков

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"Из Праги много истеричных заявлений за последний год или даже несколько лет мы слышим. Подобные истеричные настроения не красят руководство Чехии. Ну уж такое поколение политиков у них у власти. Это, скорее, их беда а не наша", - заявил Песков.По его словам, Россия не представляет угрозы для Европы, но Европа представляет угрозу для РФ, как подконтрольная США и состоящая в Североатлантическом альянсе - НАТО, который двигается всей мощью к границам РФ.Павел в четверг заявил, что не только Чехия, но и все в НАТО рассматривают Россию как угрозу номер один в Европе.

https://ukraina.ru/20231116/1051094285.html

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чехия, зарубежье, европа, россия, дмитрий песков