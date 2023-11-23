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Песков назвал "истерикой" слова президента Чехии о российской угрозе
Песков назвал "истерикой" слова президента Чехии о российской угрозе - 23.11.2023 Украина.ру
Песков назвал "истерикой" слова президента Чехии о российской угрозе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 ноября в интервью тележурналисту Павлу Зарубину прокомментировал слова президента Чехии Петра Павела насчет российской угрозы
2023-11-23T14:49
2023-11-23T14:49
2023-11-23T14:49
чехия
зарубежье
европа
россия
дмитрий песков
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"Из Праги много истеричных заявлений за последний год или даже несколько лет мы слышим. Подобные истеричные настроения не красят руководство Чехии. Ну уж такое поколение политиков у них у власти. Это, скорее, их беда а не наша", - заявил Песков.По его словам, Россия не представляет угрозы для Европы, но Европа представляет угрозу для РФ, как подконтрольная США и состоящая в Североатлантическом альянсе - НАТО, который двигается всей мощью к границам РФ.Павел в четверг заявил, что не только Чехия, но и все в НАТО рассматривают Россию как угрозу номер один в Европе.
https://ukraina.ru/20231116/1051094285.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
чехия, зарубежье, европа, россия, дмитрий песков
Чехия, Зарубежье, Европа, Россия, Дмитрий Песков
Песков назвал "истерикой" слова президента Чехии о российской угрозе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 ноября в интервью тележурналисту Павлу Зарубину прокомментировал слова президента Чехии Петра Павела насчет российской угрозы
"Из Праги много истеричных заявлений за последний год или даже несколько лет мы слышим. Подобные истеричные настроения не красят руководство Чехии. Ну уж такое поколение политиков у них у власти. Это, скорее, их беда а не наша", - заявил Песков.
По его словам, Россия не представляет угрозы для Европы, но Европа представляет угрозу для РФ, как подконтрольная США и состоящая в Североатлантическом альянсе - НАТО, который двигается всей мощью к границам РФ.
Павел в четверг заявил, что не только Чехия, но и все в НАТО рассматривают Россию как угрозу номер один в Европе.