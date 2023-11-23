Песков назвал "истерикой" слова президента Чехии о российской угрозе - 23.11.2023 Украина.ру
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Песков назвал "истерикой" слова президента Чехии о российской угрозе
Песков назвал "истерикой" слова президента Чехии о российской угрозе - 23.11.2023 Украина.ру
Песков назвал "истерикой" слова президента Чехии о российской угрозе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 ноября в интервью тележурналисту Павлу Зарубину прокомментировал слова президента Чехии Петра Павела насчет российской угрозы
2023-11-23T14:49
2023-11-23T14:49
чехия
зарубежье
европа
россия
дмитрий песков
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"Из Праги много истеричных заявлений за последний год или даже несколько лет мы слышим. Подобные истеричные настроения не красят руководство Чехии. Ну уж такое поколение политиков у них у власти. Это, скорее, их беда а не наша", - заявил Песков.По его словам, Россия не представляет угрозы для Европы, но Европа представляет угрозу для РФ, как подконтрольная США и состоящая в Североатлантическом альянсе - НАТО, который двигается всей мощью к границам РФ.Павел в четверг заявил, что не только Чехия, но и все в НАТО рассматривают Россию как угрозу номер один в Европе.
https://ukraina.ru/20231116/1051094285.html
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чехия, зарубежье, европа, россия, дмитрий песков
Чехия, Зарубежье, Европа, Россия, Дмитрий Песков

Песков назвал "истерикой" слова президента Чехии о российской угрозе

14:49 23.11.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ
Президент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 ноября в интервью тележурналисту Павлу Зарубину прокомментировал слова президента Чехии Петра Павела насчет российской угрозы
"Из Праги много истеричных заявлений за последний год или даже несколько лет мы слышим. Подобные истеричные настроения не красят руководство Чехии. Ну уж такое поколение политиков у них у власти. Это, скорее, их беда а не наша", - заявил Песков.
По его словам, Россия не представляет угрозы для Европы, но Европа представляет угрозу для РФ, как подконтрольная США и состоящая в Североатлантическом альянсе - НАТО, который двигается всей мощью к границам РФ.
Павел в четверг заявил, что не только Чехия, но и все в НАТО рассматривают Россию как угрозу номер один в Европе.
деньги вор перчатка евро - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
16 ноября, 20:02
"Такая выходка не останется без ответа": МИД РФ предупредил ЧехиюОфициальная Прага должна понимать последствия покушения на российскую собственность. Об этом 16 ноября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
 
ЧехияЗарубежьеЕвропаРоссияДмитрий Песков
 
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