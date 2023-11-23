https://ukraina.ru/20231123/1051273768.html

Милей предложил Зеленскому провести "конференцию мира" в Южной Америке

Милей предложил Зеленскому провести "конференцию мира" в Южной Америке - 23.11.2023 Украина.ру

Милей предложил Зеленскому провести "конференцию мира" в Южной Америке

Развитие отношений между Украиной и Аргентиной президенты обсудили по телефону. Об этом сообщил Зеленский на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ)

2023-11-23T12:38

2023-11-23T12:38

2023-11-23T12:38

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В ходе телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Аргентины Хавьером Милеем перспективы развития отношений между двумя странами, а также связи Украины с другими странами Латинской Америки.Хавьер Милей предложил Владимиру Зеленскому провести в Южной Америке конференцию, посвященную урегулированию украинского конфликта. Дата ее проведения не называется.Выборы в Аргентине состоялись 19 ноября. За Милея отдали голоса 56% избирателей. Во время предвыборной кампании называл себя анархо-капиталистом и выступал за радикальные меры для оздоровлению экономики страны: сократить государственные расходы и налоги, ликвидировать Центральный банк Аргентины и заменить национальную валюту (песо) — на американский доллар. Также говорил о необходимости прекратить связи с "коммунистами" Китая и Бразилии. Перспективными союзниками называл США и Израиль.

https://ukraina.ru/20231120/1051169313.html

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