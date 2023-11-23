Милей предложил Зеленскому провести "конференцию мира" в Южной Америке
© AP / Natacha Pisarenko
© AP / Natacha Pisarenko
Развитие отношений между Украиной и Аргентиной президенты обсудили по телефону. Об этом сообщил Зеленский на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ)
В ходе телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Аргентины Хавьером Милеем перспективы развития отношений между двумя странами, а также связи Украины с другими странами Латинской Америки.
"Я проинформировал избранного президента о нашем прогрессе в реализации "Формулы мира" и подчеркнул важность участия Аргентины в наших совместных мирных усилиях. Я также пригласил избранного президента Милея посетить Украину и послать сильный политический сигнал", – рассказал Зеленский.
Хавьер Милей предложил Владимиру Зеленскому провести в Южной Америке конференцию, посвященную урегулированию украинского конфликта. Дата ее проведения не называется.
Выборы в Аргентине состоялись 19 ноября. За Милея отдали голоса 56% избирателей. Во время предвыборной кампании называл себя анархо-капиталистом и выступал за радикальные меры для оздоровлению экономики страны: сократить государственные расходы и налоги, ликвидировать Центральный банк Аргентины и заменить национальную валюту (песо) — на американский доллар.
Также говорил о необходимости прекратить связи с "коммунистами" Китая и Бразилии. Перспективными союзниками называл США и Израиль.
20 ноября, 16:11Аргентинское поле экспериментов. Президентом будет Милей — популист с бензопилойНа президентских выборах в Аргентине победил ультраправый кандидат-либертарианец Хавьер Милей. Сверхпопулист с прической в стиле Элвиса Пресли, который превосходит своей эпатажностью даже профессионального актера Владимира Зеленского, набрал по результатам второго тура 56% голосов