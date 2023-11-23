Милей предложил Зеленскому провести "конференцию мира" в Южной Америке - 23.11.2023 Украина.ру
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Милей предложил Зеленскому провести "конференцию мира" в Южной Америке
Милей предложил Зеленскому провести "конференцию мира" в Южной Америке - 23.11.2023 Украина.ру
Милей предложил Зеленскому провести "конференцию мира" в Южной Америке
Развитие отношений между Украиной и Аргентиной президенты обсудили по телефону. Об этом сообщил Зеленский на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ)
2023-11-23T12:38
2023-11-23T12:38
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новости украины
аргентина
"формула мира"
латинская америка
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В ходе телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Аргентины Хавьером Милеем перспективы развития отношений между двумя странами, а также связи Украины с другими странами Латинской Америки.Хавьер Милей предложил Владимиру Зеленскому провести в Южной Америке конференцию, посвященную урегулированию украинского конфликта. Дата ее проведения не называется.Выборы в Аргентине состоялись 19 ноября. За Милея отдали голоса 56% избирателей. Во время предвыборной кампании называл себя анархо-капиталистом и выступал за радикальные меры для оздоровлению экономики страны: сократить государственные расходы и налоги, ликвидировать Центральный банк Аргентины и заменить национальную валюту (песо) — на американский доллар. Также говорил о необходимости прекратить связи с "коммунистами" Китая и Бразилии. Перспективными союзниками называл США и Израиль.
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новости, новости украины, аргентина, "формула мира", латинская америка
Новости, Новости Украины, Аргентина, "формула мира", Латинская Америка

Милей предложил Зеленскому провести "конференцию мира" в Южной Америке

12:38 23.11.2023
 
© AP / Natacha Pisarenko
- РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP / Natacha Pisarenko
Читать в
Развитие отношений между Украиной и Аргентиной президенты обсудили по телефону. Об этом сообщил Зеленский на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ)
В ходе телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Аргентины Хавьером Милеем перспективы развития отношений между двумя странами, а также связи Украины с другими странами Латинской Америки.
"Я проинформировал избранного президента о нашем прогрессе в реализации "Формулы мира" и подчеркнул важность участия Аргентины в наших совместных мирных усилиях. Я также пригласил избранного президента Милея посетить Украину и послать сильный политический сигнал", – рассказал Зеленский.
Хавьер Милей предложил Владимиру Зеленскому провести в Южной Америке конференцию, посвященную урегулированию украинского конфликта. Дата ее проведения не называется.
Выборы в Аргентине состоялись 19 ноября. За Милея отдали голоса 56% избирателей. Во время предвыборной кампании называл себя анархо-капиталистом и выступал за радикальные меры для оздоровлению экономики страны: сократить государственные расходы и налоги, ликвидировать Центральный банк Аргентины и заменить национальную валюту (песо) — на американский доллар.
Также говорил о необходимости прекратить связи с "коммунистами" Китая и Бразилии. Перспективными союзниками называл США и Израиль.
- РИА Новости, 1920, 20.11.2023
20 ноября, 16:11
Аргентинское поле экспериментов. Президентом будет Милей — популист с бензопилойНа президентских выборах в Аргентине победил ультраправый кандидат-либертарианец Хавьер Милей. Сверхпопулист с прической в стиле Элвиса Пресли, который превосходит своей эпатажностью даже профессионального актера Владимира Зеленского, набрал по результатам второго тура 56% голосов
 
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