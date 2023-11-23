https://ukraina.ru/20231123/1051273302.html

ВСУ атаковали село в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе, есть пострадавшие — Гладков

ВСУ атаковали село в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе, есть пострадавшие — Гладков - 23.11.2023 Украина.ру

ВСУ атаковали село в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе, есть пострадавшие — Гладков

Село Козинка Грайворонского городского округа подверглось атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе. Об этом 23 ноября сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

2023-11-23T12:17

2023-11-23T12:17

2023-11-23T12:17

белгородская область

вячеслав гладков

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"В результате его (дрона) падения с последующей детонацией осколочные ранения нижних конечностей получил мужчина. Бригадой скорой пострадавший доставлен в Центральную районную больницу. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь", - написал Гладков.Он добавил, что в результате взрыва также был поврежден один автомобиль.Протяжённость границы Белгородской области России с Украиной составляет 350 километров.Высокий (жёлтый) уровень террористической опасности был установлен на территории региона с 11 апреля 2022 года.

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белгородская область, вячеслав гладков, новости, украина, всу, дроны