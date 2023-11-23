ВСУ атаковали село в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе, есть пострадавшие — Гладков
© belregion.ruВячеслав Гладков
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Село Козинка Грайворонского городского округа подверглось атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе. Об этом 23 ноября сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
"В результате его (дрона) падения с последующей детонацией осколочные ранения нижних конечностей получил мужчина. Бригадой скорой пострадавший доставлен в Центральную районную больницу. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь", - написал Гладков.
Он добавил, что в результате взрыва также был поврежден один автомобиль.
Протяжённость границы Белгородской области России с Украиной составляет 350 километров.
Высокий (жёлтый) уровень террористической опасности был установлен на территории региона с 11 апреля 2022 года.
Вчера, 10:52ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 30 различных снарядов - ГладковФормирования киевского режима за прошедшие сутки выпустили по пяти приграничным районам Белгородской области 30 снарядов различного типа. Об этом глава региона Вячеслав Гладков 22 ноября сообщает в своём телеграм-канале