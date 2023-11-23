ЕС не должен давать приоритет Киеву перед Балканами в переговорах о членстве - МИД Австрии - 23.11.2023 Украина.ру
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ЕС не должен давать приоритет Киеву перед Балканами в переговорах о членстве - МИД Австрии
ЕС не должен давать приоритет Киеву перед Балканами в переговорах о членстве - МИД Австрии - 23.11.2023 Украина.ру
ЕС не должен давать приоритет Киеву перед Балканами в переговорах о членстве - МИД Австрии
Лидеры ЕС не должны отдавать предпочтение Украине перед Боснией и Герцеговиной при принятии решения о начале переговоров о членстве в Евросоюзе. Об этом заявил в интервью Financial Times министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг
2023-11-23T09:32
2023-11-23T09:32
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По его словам, было бы "геостратегической катастрофой", если бы Еврокомиссия смотрела на западные Балканы "под увеличительным стеклом, а на Украину - в розовых очках".Отвечая на вопрос, рассматривает ли Австрия возможность наложить вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, если Боснии и Герцеговине также не будет дан зеленый свет, Шалленберг ответил, что дискуссии "уже идут в правильном направлении"."Но... давайте не будем создавать проблему в регионе, который ждал 20 лет... Как сказал (премьер-министр Албании) Эди Рама, если я правильно его цитирую, нужно ли нам начинать войну на Балканах, чтобы привлечь ваше внимание?", - добавил Шалленберг.Он также отметил, что ожидаются "очень жаркие дебаты, и мы хотим, чтобы сигналы были одинаковыми в обоих направлениях по геостратегическим причинам".Как пишет издание, глава МИД Австрии является ярым сторонником постепенного расширения ЕС. По его мнению, Евросоюзу нужен другой подход к этому вопросу. Если же сохранится старый, то "Украина, вероятно, никогда не станет его частью... в определенной степени".
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ес, украина, новости, австрия, босния и герцеговина, зарубежье
ЕС, Украина, Новости, Австрия, Босния и Герцеговина, Зарубежье

ЕС не должен давать приоритет Киеву перед Балканами в переговорах о членстве - МИД Австрии

09:32 23.11.2023
 
© Фото : скриншот с видео "8 Channel"флаг ес
флаг ес - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : скриншот с видео "8 Channel"
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Лидеры ЕС не должны отдавать предпочтение Украине перед Боснией и Герцеговиной при принятии решения о начале переговоров о членстве в Евросоюзе. Об этом заявил в интервью Financial Times министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг
По его словам, было бы "геостратегической катастрофой", если бы Еврокомиссия смотрела на западные Балканы "под увеличительным стеклом, а на Украину - в розовых очках".

"Нельзя, чтобы одни группы находились на скоростной полосе, а другие - на служебной полосе", - сказал министр.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли Австрия возможность наложить вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, если Боснии и Герцеговине также не будет дан зеленый свет, Шалленберг ответил, что дискуссии "уже идут в правильном направлении".
"Но... давайте не будем создавать проблему в регионе, который ждал 20 лет... Как сказал (премьер-министр Албании) Эди Рама, если я правильно его цитирую, нужно ли нам начинать войну на Балканах, чтобы привлечь ваше внимание?", - добавил Шалленберг.
Он также отметил, что ожидаются "очень жаркие дебаты, и мы хотим, чтобы сигналы были одинаковыми в обоих направлениях по геостратегическим причинам".
Как пишет издание, глава МИД Австрии является ярым сторонником постепенного расширения ЕС. По его мнению, Евросоюзу нужен другой подход к этому вопросу. Если же сохранится старый, то "Украина, вероятно, никогда не станет его частью... в определенной степени".
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