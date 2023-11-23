Офицер ВС США объяснил, как Запад "накачивает" Польшу, чтобы она сменила Украину в войне с Россией
© AP / Czarek Sokolowski
© AP / Czarek Sokolowski
Если бы сейчас Россия воевала еще и против Польши, ей было бы гораздо труднее. Но Запад накачивает Варшаву вооружением, чтобы она в будущем сменила Киев на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник
Перед началом СВО ВС РФ и ВСУ были самыми сильными европейскими армиями. Сейчас Запад вовсю накачивает Польшу, чтобы потом заменить ею Украину, рассказал военный.
Если бы сейчас Россия воевала еще и против Польши, ей было бы гораздо труднее. Потому что Варшава стала бы дополнительной военной силой. Но мне кажется, Польша еще будет использована против РФ, добавил он.
"Так или иначе большинство украинских солдат на момент февраля 2022 года прошли через АТО. Киев все время проводил ротацию, чтобы бойцы получали минимальный опыт. Это выгодно отличает ВСУ от европейских армий, которые получали боевой опыт только в составе маленьких групп во время совместной службы с американцами в Афганистане", - отметил Крапивник.
Польша тоже проводит сейчас такую ротацию. Общеизвестно, что Варшава только на бумаге увольняла своих военнослужащих, а по факту отправляла их в зону СВО для получения боевого опыта, заключил собеседник издания.
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