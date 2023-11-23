https://ukraina.ru/20231123/1051252007.html

Офицер ВС США объяснил, как Запад "накачивает" Польшу, чтобы она сменила Украину в войне с Россией

Офицер ВС США объяснил, как Запад "накачивает" Польшу, чтобы она сменила Украину в войне с Россией - 23.11.2023 Украина.ру

Офицер ВС США объяснил, как Запад "накачивает" Польшу, чтобы она сменила Украину в войне с Россией

Если бы сейчас Россия воевала еще и против Польши, ей было бы гораздо труднее. Но Запад накачивает Варшаву вооружением, чтобы она в будущем сменила Киев на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник

2023-11-23T04:50

2023-11-23T04:50

2023-11-23T04:50

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Перед началом СВО ВС РФ и ВСУ были самыми сильными европейскими армиями. Сейчас Запад вовсю накачивает Польшу, чтобы потом заменить ею Украину, рассказал военный.Если бы сейчас Россия воевала еще и против Польши, ей было бы гораздо труднее. Потому что Варшава стала бы дополнительной военной силой. Но мне кажется, Польша еще будет использована против РФ, добавил он.Польша тоже проводит сейчас такую ротацию. Общеизвестно, что Варшава только на бумаге увольняла своих военнослужащих, а по факту отправляла их в зону СВО для получения боевого опыта, заключил собеседник издания.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231122/1051244640.html

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новости, польша, украина, россия, сво, война, вооружение, сша, военные, ротации