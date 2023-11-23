Полковник Баранец объяснил, как ВСУ вцепились "зубами" в плацдарм, чтобы "прогрызть" себе дорогу на Крым - 23.11.2023 Украина.ру
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Полковник Баранец объяснил, как ВСУ вцепились "зубами" в плацдарм, чтобы "прогрызть" себе дорогу на Крым
Полковник Баранец объяснил, как ВСУ вцепились "зубами" в плацдарм, чтобы "прогрызть" себе дорогу на Крым - 23.11.2023 Украина.ру
Полковник Баранец объяснил, как ВСУ вцепились "зубами" в плацдарм, чтобы "прогрызть" себе дорогу на Крым
Противник активно прощупывает позиции российских войск, чтобы понять, где они могут попытаться пробить оборону. ВСУ стремятся расширить плацдарм на левобережье Днепра, чтобы перерезать дорогу на Крым. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2023-11-23T05:10
2023-11-23T05:10
новости
херсонская область
херсонское направление
всу
река
днепр (река)
наступление
крым
дорога
логистика
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Интенсивность атак, которую противник предпринимает на всем протяжении линии соприкосновения (более 1000 км) свидетельствует о том, что ВСУ еще не надломлены, хотя и сильно покалечены в боях, рассказал военный обозреватель.На некоторых участках за одни сутки бывает 10-15 вражеских атак. Противник каждый день терзает российские войска. Так не ведет себя враг, который уже стоит на коленях и готовится сдаться, добавил он.Херсонская область – это один из бурлящих военных кратеров. Если украинским войскам удастся расширить плацдарм, туда будет прибывать все больше сил ВСУ, чтобы потом перерезать дорогу на Крым и рвануть к полуострову, подытожил собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231121/1051132646.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, херсонская область, херсонское направление, всу, река, днепр (река), наступление, крым, дорога, логистика, атаки
Новости, Херсонская область, Херсонское направление, ВСУ, река, Днепр (река), наступление, Крым, дорога, логистика, атаки

Полковник Баранец объяснил, как ВСУ вцепились "зубами" в плацдарм, чтобы "прогрызть" себе дорогу на Крым

05:10 23.11.2023
 
© AP / Alex Babenko
- РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP / Alex Babenko
Читать в
Противник активно прощупывает позиции российских войск, чтобы понять, где они могут попытаться пробить оборону. ВСУ стремятся расширить плацдарм на левобережье Днепра, чтобы перерезать дорогу на Крым. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Интенсивность атак, которую противник предпринимает на всем протяжении линии соприкосновения (более 1000 км) свидетельствует о том, что ВСУ еще не надломлены, хотя и сильно покалечены в боях, рассказал военный обозреватель.
На некоторых участках за одни сутки бывает 10-15 вражеских атак. Противник каждый день терзает российские войска. Так не ведет себя враг, который уже стоит на коленях и готовится сдаться, добавил он.
"ВСУ по-прежнему прощупывают позиции наших войск, чтобы понять, где они могут добиться хоть малейшего успеха. В частности, на Херсонском направлении противник зубами вцепился за плацдарм на левом берегу Днепра. Этот плацдарм украинцы сейчас пытаются расширить", - отметил Баранец.
Херсонская область – это один из бурлящих военных кратеров. Если украинским войскам удастся расширить плацдарм, туда будет прибывать все больше сил ВСУ, чтобы потом перерезать дорогу на Крым и рвануть к полуострову, подытожил собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
Александр Васильев интервью - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
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Александр Васильев: Одесса уже 10 лет защищает Россию, но для ее спасения нельзя просто разгромить ВСУВо вторник, 21 ноября, ровно десять лет, как на Украине начался так называемый Евромайдан, завершившийся госпереворотом.
 
НовостиХерсонская областьХерсонское направлениеВСУрекаДнепр (река)наступлениеКрымдорогалогистикаатаки
 
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