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Полковник Баранец объяснил, как ВСУ вцепились "зубами" в плацдарм, чтобы "прогрызть" себе дорогу на Крым
Полковник Баранец объяснил, как ВСУ вцепились "зубами" в плацдарм, чтобы "прогрызть" себе дорогу на Крым - 23.11.2023 Украина.ру
Полковник Баранец объяснил, как ВСУ вцепились "зубами" в плацдарм, чтобы "прогрызть" себе дорогу на Крым
Противник активно прощупывает позиции российских войск, чтобы понять, где они могут попытаться пробить оборону. ВСУ стремятся расширить плацдарм на левобережье Днепра, чтобы перерезать дорогу на Крым. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2023-11-23T05:10
2023-11-23T05:10
2023-11-23T05:10
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херсонская область
херсонское направление
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днепр (река)
наступление
крым
дорога
логистика
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Интенсивность атак, которую противник предпринимает на всем протяжении линии соприкосновения (более 1000 км) свидетельствует о том, что ВСУ еще не надломлены, хотя и сильно покалечены в боях, рассказал военный обозреватель.На некоторых участках за одни сутки бывает 10-15 вражеских атак. Противник каждый день терзает российские войска. Так не ведет себя враг, который уже стоит на коленях и готовится сдаться, добавил он.Херсонская область – это один из бурлящих военных кратеров. Если украинским войскам удастся расширить плацдарм, туда будет прибывать все больше сил ВСУ, чтобы потом перерезать дорогу на Крым и рвануть к полуострову, подытожил собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231121/1051132646.html
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новости, херсонская область, херсонское направление, всу, река, днепр (река), наступление, крым, дорога, логистика, атаки
Новости, Херсонская область, Херсонское направление, ВСУ, река, Днепр (река), наступление, Крым, дорога, логистика, атаки
Полковник Баранец объяснил, как ВСУ вцепились "зубами" в плацдарм, чтобы "прогрызть" себе дорогу на Крым
Противник активно прощупывает позиции российских войск, чтобы понять, где они могут попытаться пробить оборону. ВСУ стремятся расширить плацдарм на левобережье Днепра, чтобы перерезать дорогу на Крым. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец