https://ukraina.ru/20231122/1051260602.html

Орбан угрожает заблокировать всю помощь ЕС Украине – Politico

Орбан угрожает заблокировать всю помощь ЕС Украине – Politico - 22.11.2023 Украина.ру

Орбан угрожает заблокировать всю помощь ЕС Украине – Politico

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает заблокировать всю помощь Европейского союза Украине, а также будущее вступление страны в блок, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть стратегию поддержки Киева. Об этом говорится в новой статье Politico

2023-11-22T23:43

2023-11-22T23:43

2023-11-22T23:43

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По данным источника, Орбан направил письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором указал, что никакое решение о финансировании Украины, начале переговоров о вступлении в ЕС или дальнейших санкциях против России не может быть принято до тех пор, пока лидеры ЕС не обсудят эффективность политики в отношении Украины. Он также задаётся вопросом, почему Европа должна продолжать поддерживать Украину в то время, когда Соединенные Штаты, которые предоставили основную часть военной помощи Киеву, возможно, не смогут продолжать финансирование из-за партийного тупика в вопросе будущей поддержки. Премьер Венгрии считает, что Европейский совет не в состоянии принимать ключевые решения относительно предлагаемых гарантий безопасности или дополнительной финансовой поддержки для Украины, одобрять дальнейшее усиление режима санкций ЕС или договариваться о будущем процесса расширения. Журналисты также отмечают, что обращение Орбана повышает ставки в затянувшемся противостоянии между Будапештом и Брюсселем, который удерживает 13 миллиардов евро средств ЕС для Венгрии из-за опасений, что страна нарушает стандарты ЕС в области верховенства закона. По словам собеседника Politico, анонимного дипломата ЕС, Орбан “заминировал” весь процесс принятия решений ЕС по Украине в рамках стратегии усиления давления на Европейскую комиссию.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сво, спецоперация, венгрия, виктор орбан, евросоюз, военная помощь, всу