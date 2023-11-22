https://ukraina.ru/20231122/1051260602.html
Орбан угрожает заблокировать всю помощь ЕС Украине – Politico
Орбан угрожает заблокировать всю помощь ЕС Украине – Politico - 22.11.2023 Украина.ру
Орбан угрожает заблокировать всю помощь ЕС Украине – Politico
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает заблокировать всю помощь Европейского союза Украине, а также будущее вступление страны в блок, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть стратегию поддержки Киева. Об этом говорится в новой статье Politico
2023-11-22T23:43
2023-11-22T23:43
2023-11-22T23:43
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спецоперация
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виктор орбан
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По данным источника, Орбан направил письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором указал, что никакое решение о финансировании Украины, начале переговоров о вступлении в ЕС или дальнейших санкциях против России не может быть принято до тех пор, пока лидеры ЕС не обсудят эффективность политики в отношении Украины. Он также задаётся вопросом, почему Европа должна продолжать поддерживать Украину в то время, когда Соединенные Штаты, которые предоставили основную часть военной помощи Киеву, возможно, не смогут продолжать финансирование из-за партийного тупика в вопросе будущей поддержки. Премьер Венгрии считает, что Европейский совет не в состоянии принимать ключевые решения относительно предлагаемых гарантий безопасности или дополнительной финансовой поддержки для Украины, одобрять дальнейшее усиление режима санкций ЕС или договариваться о будущем процесса расширения. Журналисты также отмечают, что обращение Орбана повышает ставки в затянувшемся противостоянии между Будапештом и Брюсселем, который удерживает 13 миллиардов евро средств ЕС для Венгрии из-за опасений, что страна нарушает стандарты ЕС в области верховенства закона. По словам собеседника Politico, анонимного дипломата ЕС, Орбан “заминировал” весь процесс принятия решений ЕС по Украине в рамках стратегии усиления давления на Европейскую комиссию.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сво, спецоперация, венгрия, виктор орбан, евросоюз, военная помощь, всу
Новости, Украина, СВО, Спецоперация, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз, военная помощь, ВСУ
Орбан угрожает заблокировать всю помощь ЕС Украине – Politico
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает заблокировать всю помощь Европейского союза Украине, а также будущее вступление страны в блок, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть стратегию поддержки Киева. Об этом говорится в новой статье Politico
По данным источника
, Орбан направил письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором указал, что никакое решение о финансировании Украины, начале переговоров о вступлении в ЕС или дальнейших санкциях против России не может быть принято до тех пор, пока лидеры ЕС не обсудят эффективность политики в отношении Украины.
“Европейский совет должен подвести итоги реализации и эффективности нашей текущей политики в отношении Украины, включая различные программы помощи”, - пишет Орбан в письме.
Он также задаётся вопросом, почему Европа должна продолжать поддерживать Украину в то время, когда Соединенные Штаты, которые предоставили основную часть военной помощи Киеву, возможно, не смогут продолжать финансирование из-за партийного тупика в вопросе будущей поддержки.
“Считаем ли мы по-прежнему эти цели реально достижимыми? Устойчива ли эта стратегия без надёжной поддержки со стороны США? Можем ли мы принимать постоянную поддержку со стороны Соединенных Штатов как должное? Как мы представляем архитектуру безопасности Европы после войны? ”, – приводит СМИ фрагмент письма.
Премьер Венгрии считает, что Европейский совет не в состоянии принимать ключевые решения относительно предлагаемых гарантий безопасности или дополнительной финансовой поддержки для Украины, одобрять дальнейшее усиление режима санкций ЕС или договариваться о будущем процесса расширения.
Журналисты также отмечают, что обращение Орбана повышает ставки в затянувшемся противостоянии между Будапештом и Брюсселем, который удерживает 13 миллиардов евро средств ЕС для Венгрии из-за опасений, что страна нарушает стандарты ЕС в области верховенства закона.
"Не говоря об этом прямо, в письме предполагается, что Будапешт может использовать свое право вето, чтобы заблокировать запланированную выплату Украине помощи в размере 50 миллиардов евро", – добавляет СМИ.
По словам собеседника Politico, анонимного дипломата ЕС, Орбан “заминировал” весь процесс принятия решений ЕС по Украине в рамках стратегии усиления давления на Европейскую комиссию.