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Захарова рассказала о притеснениях на Западе людей, связанных с РФ

Захарова рассказала о притеснениях на Западе людей, связанных с РФ - 22.11.2023 Украина.ру

Захарова рассказала о притеснениях на Западе людей, связанных с РФ

Граждане, которые так или иначе связаны с Россией и диктующие отличную от общепринятой точку зрения, выбиваются из мейнстрима и подвергаются притеснениям на Западе. Об этом в среду, 22 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости

2023-11-22T22:24

2023-11-22T22:24

2023-11-22T22:24

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В качестве очередного факта борьбы с инакомыслием, она привела в пример опубликованную 14 ноября в бельгийской газете "Де Морген" статью под заголовком "Русские аристократы в Бельгии открыто защищают войну Путина". Мария Захарова считает, что "внимание бельгийских журналистов привлекли потомки русских эмигрантов "первой волны", которых обвиняют во всех "смертных грехах". Эта статья представляет собой донос, главная цель которого состоит в принуждении российских соотечественников замолчать. Впрочем, бельгийские СМИ уже давно дискредитировали себя нечистоплотностью и дезинформацией, считает представитель МИДа. Захарова также полагает, что подобные материалы красноречиво свидетельствуют о том, что свободу в Королевстве имеет только то слово, которое вписывается в официальный политический курс Евросоюза, что явно противоречит попыткам Бельгии позиционировать себя в качестве демократического государства. Официальный представитель российского министерства напомнила, что бельгийские банки без объяснения причин прекратили обслуживание Российского центра науки и культуры в Брюсселе, Международного фонда имени А.С. Пушкина, Бельгийской федерации русскоязычных организаций. Все эти меры направлены на закрепление антироссийских настроений в обществе. В Москве убеждены, что в Европе всё больше тех, кто начинает задумываться о соответствии всего происходящего "высоким" стандартам западной демократии, об истинных причинах глубокого кризиса, в котором сегодня оказался европейский континент, заключила Мария Захарова. Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что миллионы россиян, которые проживают в Соединённых Штатах Америки, напуганы из-за нападок со стороны украинской диаспоры, предателей-соотечественников и американских спецслужб.

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новости, россия, запад, сво, мария захарова, мид рф