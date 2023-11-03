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Миллионы россиян в США подвергаются нападкам от украинцев и спецслужб – Антонов

Миллионы россиян в США подвергаются нападкам от украинцев и спецслужб – Антонов - 03.11.2023 Украина.ру

Миллионы россиян в США подвергаются нападкам от украинцев и спецслужб – Антонов

Миллионы россиян, которые проживают в Соединённых Штатах Америки, напуганы из-за нападок со стороны украинской диаспоры, предателей-соотечественников и американских спецслужб. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов

2023-11-03T01:39

2023-11-03T01:39

2023-11-03T01:39

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По его словам, россияне сегодня не готовы делать заявления о своей позиции, хотя "большинство настроены за Российскую Федерацию, хотят поддерживать с ней связи, дружить и не забывают общую историю". Помимо этого посол прокомментировал санкционное давление США, указав, что действия против России хаотичны и лишены здравого смысла. Сегодня американцы продолжают обрывать последние нити, которые позволяют многим западным странам удержаться на плаву, считает Антонов. Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов призывал власти США прислушаться к мнению своих граждан и прекратить бессмысленные спонсирование киевского режима.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, анатолий антонов, вашингтон, сша, украина