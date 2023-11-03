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Миллионы россиян в США подвергаются нападкам от украинцев и спецслужб – Антонов
Миллионы россиян в США подвергаются нападкам от украинцев и спецслужб – Антонов - 03.11.2023 Украина.ру
Миллионы россиян в США подвергаются нападкам от украинцев и спецслужб – Антонов
Миллионы россиян, которые проживают в Соединённых Штатах Америки, напуганы из-за нападок со стороны украинской диаспоры, предателей-соотечественников и американских спецслужб. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов
2023-11-03T01:39
2023-11-03T01:39
2023-11-03T01:39
новости
анатолий антонов
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украина
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По его словам, россияне сегодня не готовы делать заявления о своей позиции, хотя "большинство настроены за Российскую Федерацию, хотят поддерживать с ней связи, дружить и не забывают общую историю". Помимо этого посол прокомментировал санкционное давление США, указав, что действия против России хаотичны и лишены здравого смысла. Сегодня американцы продолжают обрывать последние нити, которые позволяют многим западным странам удержаться на плаву, считает Антонов. Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов призывал власти США прислушаться к мнению своих граждан и прекратить бессмысленные спонсирование киевского режима.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, анатолий антонов, вашингтон, сша, украина
Новости, Анатолий Антонов, Вашингтон, США, Украина
Миллионы россиян в США подвергаются нападкам от украинцев и спецслужб – Антонов
Миллионы россиян, которые проживают в Соединённых Штатах Америки, напуганы из-за нападок со стороны украинской диаспоры, предателей-соотечественников и американских спецслужб. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов
По его словам, россияне сегодня не готовы делать заявления о своей позиции, хотя "большинство настроены за Российскую Федерацию, хотят поддерживать с ней связи, дружить и не забывают общую историю".
Помимо этого посол прокомментировал санкционное давление США, указав, что действия против России хаотичны и лишены здравого смысла.
"Шаги Белого дома на этом направлении хаотичны, алогичны и не объясняются никаким здравым смыслом. Задача одна – зацепить нас, уколоть, и неважно, что урон от таких действий куда больше для государств Запада, чем для России", – сказал дипломат.
Сегодня американцы продолжают обрывать последние нити, которые позволяют многим западным странам удержаться на плаву, считает Антонов.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов призывал
власти США прислушаться к мнению своих граждан и прекратить бессмысленные спонсирование киевского режима.