https://ukraina.ru/20231122/1051258784.html

Страны Евросоюза могут закупать оружие для Украины в третьих странах – Politico

Страны Евросоюза могут закупать оружие для Украины в третьих странах – Politico - 22.11.2023 Украина.ру

Страны Евросоюза могут закупать оружие для Украины в третьих странах – Politico

Если страны Евросоюза не справятся с обязательствами по поставке одного миллиона снарядов Киеву к марту, то они могут начать закупать оружие для Украины в третьих странах. Об этом пишет издание Politico, цитируя высокопоставленного французского дипломата

2023-11-22T21:41

2023-11-22T21:41

2023-11-22T21:41

новости

украина

евросоюз

оружие

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043454591_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_383e221db524e75f327623835197f200.jpg

Отмечается, что положение вынуждает пересмотреть традиционную "позицию Франции по поощрению национальных правительств при покупке европейского оружия и боеприпасов". По его словам, Евросоюз знает "как проявлять гибкость" для того, что помочь Киеву. СМИ подтверждает и ранее распространённую информацию о том, что ЕС значительно не дотягивает до отметки в миллион снарядов, отправляя Украине лишь около трети этого количества. Ранее в этом месяце министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что цель по поставке обозначенного количества снарядов Украине не будет достигнута и она с самого начала была слишком амбициозной. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отмечал, что Евросоюз не успевает выполнить план по отправке Киеву одного миллиона снарядов и ракет до конца года. До этого полковник военной разведки Франции Эрик Денесе заявлял, что Украина продает западное оружие на чёрных рынках. В попытке заработать, мафия сбывает значительную часть вооружения. Выходит, что статья Politico свидетельствует о бесконечном обороте оружия.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, евросоюз, оружие, сво