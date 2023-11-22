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Страны Евросоюза могут закупать оружие для Украины в третьих странах – Politico
Страны Евросоюза могут закупать оружие для Украины в третьих странах – Politico - 22.11.2023 Украина.ру
Страны Евросоюза могут закупать оружие для Украины в третьих странах – Politico
Если страны Евросоюза не справятся с обязательствами по поставке одного миллиона снарядов Киеву к марту, то они могут начать закупать оружие для Украины в третьих странах. Об этом пишет издание Politico, цитируя высокопоставленного французского дипломата
2023-11-22T21:41
2023-11-22T21:41
2023-11-22T21:41
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Отмечается, что положение вынуждает пересмотреть традиционную "позицию Франции по поощрению национальных правительств при покупке европейского оружия и боеприпасов". По его словам, Евросоюз знает "как проявлять гибкость" для того, что помочь Киеву. СМИ подтверждает и ранее распространённую информацию о том, что ЕС значительно не дотягивает до отметки в миллион снарядов, отправляя Украине лишь около трети этого количества. Ранее в этом месяце министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что цель по поставке обозначенного количества снарядов Украине не будет достигнута и она с самого начала была слишком амбициозной. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отмечал, что Евросоюз не успевает выполнить план по отправке Киеву одного миллиона снарядов и ракет до конца года. До этого полковник военной разведки Франции Эрик Денесе заявлял, что Украина продает западное оружие на чёрных рынках. В попытке заработать, мафия сбывает значительную часть вооружения. Выходит, что статья Politico свидетельствует о бесконечном обороте оружия.
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Украина.ру
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новости, украина, евросоюз, оружие, сво
Новости, Украина, Евросоюз, оружие, СВО
Страны Евросоюза могут закупать оружие для Украины в третьих странах – Politico
Если страны Евросоюза не справятся с обязательствами по поставке одного миллиона снарядов Киеву к марту, то они могут начать закупать оружие для Украины в третьих странах. Об этом пишет издание Politico, цитируя высокопоставленного французского дипломата
"Растущие опасения по поводу того, что ЕС не выполнит свое обещание поставить Украине миллион артиллерийских снарядов к марту, вынуждают Францию пересмотреть свои прежние требования о том, что боеприпасы должны поступать только из Европы", – сказано в публикации.
Отмечается, что положение вынуждает пересмотреть традиционную "позицию Франции по поощрению национальных правительств при покупке европейского оружия и боеприпасов".
“Пока мы не пришли к такому выводу, мы не будем этого делать (прим. ред. - покупать за границей), но если нам придется приспосабливаться, мы приспособимся", – цитирует издание французского дипломата.
По его словам, Евросоюз знает "как проявлять гибкость" для того, что помочь Киеву. СМИ подтверждает и ранее распространённую информацию о том, что ЕС значительно не дотягивает до отметки в миллион снарядов, отправляя Украине лишь около трети этого количества.
Ранее в этом месяце министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что цель по поставке обозначенного количества снарядов Украине не будет достигнута и она с самого начала была слишком амбициозной. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отмечал, что Евросоюз не успевает выполнить план по отправке Киеву одного миллиона снарядов и ракет до конца года.
До этого полковник военной разведки Франции Эрик Денесе заявлял, что Украина продает западное оружие на чёрных рынках. В попытке заработать, мафия сбывает значительную часть вооружения. Выходит, что статья Politico свидетельствует о бесконечном обороте оружия.