Страны Евросоюза могут закупать оружие для Украины в третьих странах – Politico - 22.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231122/1051258784.html
Страны Евросоюза могут закупать оружие для Украины в третьих странах – Politico
Страны Евросоюза могут закупать оружие для Украины в третьих странах – Politico - 22.11.2023 Украина.ру
Страны Евросоюза могут закупать оружие для Украины в третьих странах – Politico
Если страны Евросоюза не справятся с обязательствами по поставке одного миллиона снарядов Киеву к марту, то они могут начать закупать оружие для Украины в третьих странах. Об этом пишет издание Politico, цитируя высокопоставленного французского дипломата
2023-11-22T21:41
2023-11-22T21:41
новости
украина
евросоюз
оружие
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043454591_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_383e221db524e75f327623835197f200.jpg
Отмечается, что положение вынуждает пересмотреть традиционную "позицию Франции по поощрению национальных правительств при покупке европейского оружия и боеприпасов". По его словам, Евросоюз знает "как проявлять гибкость" для того, что помочь Киеву. СМИ подтверждает и ранее распространённую информацию о том, что ЕС значительно не дотягивает до отметки в миллион снарядов, отправляя Украине лишь около трети этого количества. Ранее в этом месяце министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что цель по поставке обозначенного количества снарядов Украине не будет достигнута и она с самого начала была слишком амбициозной. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отмечал, что Евросоюз не успевает выполнить план по отправке Киеву одного миллиона снарядов и ракет до конца года. До этого полковник военной разведки Франции Эрик Денесе заявлял, что Украина продает западное оружие на чёрных рынках. В попытке заработать, мафия сбывает значительную часть вооружения. Выходит, что статья Politico свидетельствует о бесконечном обороте оружия.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043454591_271:0:3000:2047_1920x0_80_0_0_ea76c471f3e2facdc861c8d279be6a8e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, евросоюз, оружие, сво
Новости, Украина, Евросоюз, оружие, СВО

Страны Евросоюза могут закупать оружие для Украины в третьих странах – Politico

21:41 22.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Если страны Евросоюза не справятся с обязательствами по поставке одного миллиона снарядов Киеву к марту, то они могут начать закупать оружие для Украины в третьих странах. Об этом пишет издание Politico, цитируя высокопоставленного французского дипломата
"Растущие опасения по поводу того, что ЕС не выполнит свое обещание поставить Украине миллион артиллерийских снарядов к марту, вынуждают Францию пересмотреть свои прежние требования о том, что боеприпасы должны поступать только из Европы", – сказано в публикации.
Отмечается, что положение вынуждает пересмотреть традиционную "позицию Франции по поощрению национальных правительств при покупке европейского оружия и боеприпасов".
“Пока мы не пришли к такому выводу, мы не будем этого делать (прим. ред. - покупать за границей), но если нам придется приспосабливаться, мы приспособимся", – цитирует издание французского дипломата.
По его словам, Евросоюз знает "как проявлять гибкость" для того, что помочь Киеву. СМИ подтверждает и ранее распространённую информацию о том, что ЕС значительно не дотягивает до отметки в миллион снарядов, отправляя Украине лишь около трети этого количества.
Ранее в этом месяце министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что цель по поставке обозначенного количества снарядов Украине не будет достигнута и она с самого начала была слишком амбициозной. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отмечал, что Евросоюз не успевает выполнить план по отправке Киеву одного миллиона снарядов и ракет до конца года.
До этого полковник военной разведки Франции Эрик Денесе заявлял, что Украина продает западное оружие на чёрных рынках. В попытке заработать, мафия сбывает значительную часть вооружения. Выходит, что статья Politico свидетельствует о бесконечном обороте оружия.
 
НовостиУкраинаЕвросоюзоружиеСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:04Ирина Великанова: скифское золото украинцы продадут на черном рынке, как и древнерусские иконы
21:55Путин утвердил новые положения о приёме в российское гражданство
21:41Страны Евросоюза могут закупать оружие для Украины в третьих странах – Politico
21:18Уклонисты платили по $10,5 тыс за бегство с Украины
21:09Игорь Самохин: Пока Россия сражается в СВО, предатель Ахмад Ахмедов смотрит на свою страну через прицел
21:02Комбат ВС России угнал натовский бронетранспортёр ВСУ
20:54ВСУ использовали беспилотник для нападения в Донецке на женщину и детей
20:44В Днепропетровске дерусифицировали более 335 улиц и переулков
20:35Москвичи привезли подарки для донецких детей-инвалидов
20:30Финляндия сохранит работу одного КПП на границе с РФ
20:20Украинский таможенник не привёз гуманитарку – ему грозит семь лет
20:17Более 300 сбежавших украинских спортсменов исключат из национальных сборных
19:51Германия поставила ВСУ новую партию техники и боеприпасов
19:49Рада заблокировала законопроект о легализации каннабиса
19:45Организатора кражи 62 млн грн Госспецсвязи Украины заключили под стражу
19:13Чёрт с ними: нардеп Верховной Рады высказался о новых регионах РФ
19:02Глава Пентагона призвал обеспечить Украину средствами ПВО накануне зимы
19:01Блогера Шарлота арестовали на 13 суток
19:01Такер Карлсон: "Украина не победит! Заставлять её воевать – исповедовать культ смерти"
18:41При повторном обстреле Донецка пострадали 4 спасателя МЧС РФ
Лента новостейМолния