Глава Пентагона призвал обеспечить Украину средствами ПВО накануне зимы
© AP / Michael Probst Ллойд Остин
© AP / Michael Probst
Ллойд Остин призвал участников выделить дополнительную помощь Украине. Текст его выступления опубликован на сайте Минобороны США.
В среду Соединенные Штаты организовали в формате видеоконференции 17-е заседание группы по оказанию военной помощи Украине. Основным вопросом стало обеспечение Киева средствами ПВО.
Ллойд Остин отметил большой вклад сторонников Украины – с начала СВО ими было выделено более 80 миллиардов долларов в качестве помощи Киеву. Однако усилий недостаточно, поскольку России оказывает поддержку Иран и Северная Корея.
В связи с этим глава Пентагона обратился к участникам заседания с призывом "предоставить Украине возможности противовоздушной обороны для защиты своего народа".
В понедельник Остин во время визита в Киев объявил о пакете мер безопасности для Украины общей стоимостью 100 миллионов долларов. В него войдет дополнительная система и боекомплект HIMARS, ракеты "Стингер", 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские выстрелы, противотанковые средства и снаряжение для холодной погоды.
Кроме этого министр Германии Писториус во вторник сообщил о помощи Украине на сумму 1,4 миллиарда долларов. Эти средства будут направлены на системы ПВО и 155-мм боеприпасы.