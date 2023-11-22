Глава Пентагона призвал обеспечить Украину средствами ПВО накануне зимы - 22.11.2023 Украина.ру
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Глава Пентагона призвал обеспечить Украину средствами ПВО накануне зимы
Глава Пентагона призвал обеспечить Украину средствами ПВО накануне зимы - 22.11.2023 Украина.ру
Глава Пентагона призвал обеспечить Украину средствами ПВО накануне зимы
Ллойд Остин призвал участников выделить дополнительную помощь Украине. Текст его выступления опубликован на сайте Минобороны США.
2023-11-22T19:02
2023-11-22T19:02
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В среду Соединенные Штаты организовали в формате видеоконференции 17-е заседание группы по оказанию военной помощи Украине. Основным вопросом стало обеспечение Киева средствами ПВО.Ллойд Остин отметил большой вклад сторонников Украины – с начала СВО ими было выделено более 80 миллиардов долларов в качестве помощи Киеву. Однако усилий недостаточно, поскольку России оказывает поддержку Иран и Северная Корея.В связи с этим глава Пентагона обратился к участникам заседания с призывом "предоставить Украине возможности противовоздушной обороны для защиты своего народа".В понедельник Остин во время визита в Киев объявил о пакете мер безопасности для Украины общей стоимостью 100 миллионов долларов. В него войдет дополнительная система и боекомплект HIMARS, ракеты "Стингер", 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские выстрелы, противотанковые средства и снаряжение для холодной погоды.Кроме этого министр Германии Писториус во вторник сообщил о помощи Украине на сумму 1,4 миллиарда долларов. Эти средства будут направлены на системы ПВО и 155-мм боеприпасы.
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новости, новости украины, сша, владимир путин
Новости, Новости Украины, США, Владимир Путин

Глава Пентагона призвал обеспечить Украину средствами ПВО накануне зимы

19:02 22.11.2023
 
© AP / Michael Probst Ллойд Остин
 Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP / Michael Probst
Читать в
Ллойд Остин призвал участников выделить дополнительную помощь Украине. Текст его выступления опубликован на сайте Минобороны США.
В среду Соединенные Штаты организовали в формате видеоконференции 17-е заседание группы по оказанию военной помощи Украине. Основным вопросом стало обеспечение Киева средствами ПВО.
Ллойд Остин отметил большой вклад сторонников Украины – с начала СВО ими было выделено более 80 миллиардов долларов в качестве помощи Киеву. Однако усилий недостаточно, поскольку России оказывает поддержку Иран и Северная Корея.
В связи с этим глава Пентагона обратился к участникам заседания с призывом "предоставить Украине возможности противовоздушной обороны для защиты своего народа".
В понедельник Остин во время визита в Киев объявил о пакете мер безопасности для Украины общей стоимостью 100 миллионов долларов. В него войдет дополнительная система и боекомплект HIMARS, ракеты "Стингер", 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские выстрелы, противотанковые средства и снаряжение для холодной погоды.
Кроме этого министр Германии Писториус во вторник сообщил о помощи Украине на сумму 1,4 миллиарда долларов. Эти средства будут направлены на системы ПВО и 155-мм боеприпасы.
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