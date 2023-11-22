https://ukraina.ru/20231122/1051249962.html

Украинский экспорт падает из-за забастовки на польской границе - Reuters

Украинский экспорт падает из-за забастовки на польской границе - Reuters - 22.11.2023 Украина.ру

Украинский экспорт падает из-за забастовки на польской границе - Reuters

Экспорт продуктов питания украинского производства продолжает падать из-за забастовки польских водителей на границе, сообщает издание Reuters

2023-11-22T17:30

2023-11-22T17:30

2023-11-22T17:30

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Reuters приводит данные компании Spike Brokers, которая регулярно отслеживает и публикует статистику экспорта на Украине.По их данным, с 1 по 20 ноября грузовиками было экспортировано 327 000 метрических тонн сельскохозяйственной продукции по сравнению с 345 000 тонн за аналогичный период в октябре.Издание New Voice со ссылкой на опрос Европейской бизнес ассоциации сообщило, что украинские компании потеряли уже около 8,5 миллионов долларов из-за блокировки КПП на границе с Польшей.Польские перевозчики 3 ноября начали запланированную забастовку на границе с Украиной. Акция продлится два месяца, сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины.Польские перевозчики бойкотируют на границе с Украиной и блокируют автомобильные пункты пропуска, так как её граждане "демпингуют" на польском рынке.Перевозчики требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.По словам заместителя министра экономики Украины Тараса Качки, блокирование польскими перевозчиками государственной границы несёт чрезвычайный экономический вред Украине несёт. Все попытки киевского режима договориться с польскими властями оказались безуспешны, так как сегодня в Варшаве больше озабочены безопасностью перевозчиков, чем разблокированием границы.

https://ukraina.ru/20231116/1051071097.html

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новости, польша, украина, граница, государственная граница, пересечение границы, перевозчики, дальнобойщики, экспорт