https://ukraina.ru/20231122/1051249962.html
Украинский экспорт падает из-за забастовки на польской границе - Reuters
Украинский экспорт падает из-за забастовки на польской границе - Reuters - 22.11.2023 Украина.ру
Украинский экспорт падает из-за забастовки на польской границе - Reuters
Экспорт продуктов питания украинского производства продолжает падать из-за забастовки польских водителей на границе, сообщает издание Reuters
2023-11-22T17:30
2023-11-22T17:30
2023-11-22T17:30
новости
польша
украина
граница
государственная граница
пересечение границы
перевозчики
дальнобойщики
экспорт
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Reuters приводит данные компании Spike Brokers, которая регулярно отслеживает и публикует статистику экспорта на Украине.По их данным, с 1 по 20 ноября грузовиками было экспортировано 327 000 метрических тонн сельскохозяйственной продукции по сравнению с 345 000 тонн за аналогичный период в октябре.Издание New Voice со ссылкой на опрос Европейской бизнес ассоциации сообщило, что украинские компании потеряли уже около 8,5 миллионов долларов из-за блокировки КПП на границе с Польшей.Польские перевозчики 3 ноября начали запланированную забастовку на границе с Украиной. Акция продлится два месяца, сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины.Польские перевозчики бойкотируют на границе с Украиной и блокируют автомобильные пункты пропуска, так как её граждане "демпингуют" на польском рынке.Перевозчики требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.По словам заместителя министра экономики Украины Тараса Качки, блокирование польскими перевозчиками государственной границы несёт чрезвычайный экономический вред Украине несёт. Все попытки киевского режима договориться с польскими властями оказались безуспешны, так как сегодня в Варшаве больше озабочены безопасностью перевозчиков, чем разблокированием границы.
https://ukraina.ru/20231116/1051071097.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, украина, граница, государственная граница, пересечение границы, перевозчики, дальнобойщики, экспорт
Новости, Польша, Украина, граница, государственная граница, пересечение границы, перевозчики, дальнобойщики, экспорт
Украинский экспорт падает из-за забастовки на польской границе - Reuters
Экспорт продуктов питания украинского производства продолжает падать из-за забастовки польских водителей на границе, сообщает издание Reuters
Reuters приводит данные компании Spike Brokers, которая регулярно отслеживает и публикует статистику экспорта на Украине.
По их данным, с 1 по 20 ноября грузовиками было экспортировано 327 000 метрических тонн сельскохозяйственной продукции по сравнению с 345 000 тонн за аналогичный период в октябре.
"Пропуск транспортных средств через таможенные пункты пропуска на границе с Польшей продолжает сокращаться и составил 3700 тонн грузов в день по сравнению с пиком в 7500 тонн в день месяцем ранее", - сообщили в Spike Brokers.
Издание New Voice со ссылкой на опрос Европейской бизнес ассоциации сообщило
, что украинские компании потеряли уже около 8,5 миллионов долларов из-за блокировки КПП на границе с Польшей.
Польские перевозчики 3 ноября начали запланированную забастовку на границе с Украиной. Акция продлится два месяца, сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины.
Польские перевозчики бойкотируют на границе с Украиной и блокируют автомобильные пункты пропуска, так как её граждане "демпингуют" на польском рынке.
Перевозчики требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
По словам заместителя министра экономики Украины Тараса Качки, блокирование польскими перевозчиками государственной границы несёт чрезвычайный экономический вред Украине несёт. Все попытки киевского режима договориться с польскими властями оказались безуспешны, так как сегодня в Варшаве больше озабочены безопасностью перевозчиков, чем разблокированием границы.