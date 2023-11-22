Украинский экспорт падает из-за забастовки на польской границе - Reuters - 22.11.2023 Украина.ру
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Украинский экспорт падает из-за забастовки на польской границе - Reuters
Украинский экспорт падает из-за забастовки на польской границе - Reuters - 22.11.2023 Украина.ру
Украинский экспорт падает из-за забастовки на польской границе - Reuters
Экспорт продуктов питания украинского производства продолжает падать из-за забастовки польских водителей на границе, сообщает издание Reuters
2023-11-22T17:30
2023-11-22T17:30
новости
польша
украина
граница
государственная граница
пересечение границы
перевозчики
дальнобойщики
экспорт
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Reuters приводит данные компании Spike Brokers, которая регулярно отслеживает и публикует статистику экспорта на Украине.По их данным, с 1 по 20 ноября грузовиками было экспортировано 327 000 метрических тонн сельскохозяйственной продукции по сравнению с 345 000 тонн за аналогичный период в октябре.Издание New Voice со ссылкой на опрос Европейской бизнес ассоциации сообщило, что украинские компании потеряли уже около 8,5 миллионов долларов из-за блокировки КПП на границе с Польшей.Польские перевозчики 3 ноября начали запланированную забастовку на границе с Украиной. Акция продлится два месяца, сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины.Польские перевозчики бойкотируют на границе с Украиной и блокируют автомобильные пункты пропуска, так как её граждане "демпингуют" на польском рынке.Перевозчики требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.По словам заместителя министра экономики Украины Тараса Качки, блокирование польскими перевозчиками государственной границы несёт чрезвычайный экономический вред Украине несёт. Все попытки киевского режима договориться с польскими властями оказались безуспешны, так как сегодня в Варшаве больше озабочены безопасностью перевозчиков, чем разблокированием границы.
https://ukraina.ru/20231116/1051071097.html
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новости, польша, украина, граница, государственная граница, пересечение границы, перевозчики, дальнобойщики, экспорт
Новости, Польша, Украина, граница, государственная граница, пересечение границы, перевозчики, дальнобойщики, экспорт

Украинский экспорт падает из-за забастовки на польской границе - Reuters

17:30 22.11.2023
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкФуры с российскими номерами скопились на белорусско-литовской границе
Фуры с российскими номерами скопились на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Виктор Толочко
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Экспорт продуктов питания украинского производства продолжает падать из-за забастовки польских водителей на границе, сообщает издание Reuters
Reuters приводит данные компании Spike Brokers, которая регулярно отслеживает и публикует статистику экспорта на Украине.
По их данным, с 1 по 20 ноября грузовиками было экспортировано 327 000 метрических тонн сельскохозяйственной продукции по сравнению с 345 000 тонн за аналогичный период в октябре.
"Пропуск транспортных средств через таможенные пункты пропуска на границе с Польшей продолжает сокращаться и составил 3700 тонн грузов в день по сравнению с пиком в 7500 тонн в день месяцем ранее", - сообщили в Spike Brokers.
Издание New Voice со ссылкой на опрос Европейской бизнес ассоциации сообщило, что украинские компании потеряли уже около 8,5 миллионов долларов из-за блокировки КПП на границе с Польшей.
Польские перевозчики 3 ноября начали запланированную забастовку на границе с Украиной. Акция продлится два месяца, сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины.
Польские перевозчики бойкотируют на границе с Украиной и блокируют автомобильные пункты пропуска, так как её граждане "демпингуют" на польском рынке.
Перевозчики требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
По словам заместителя министра экономики Украины Тараса Качки, блокирование польскими перевозчиками государственной границы несёт чрезвычайный экономический вред Украине несёт. Все попытки киевского режима договориться с польскими властями оказались безуспешны, так как сегодня в Варшаве больше озабочены безопасностью перевозчиков, чем разблокированием границы.
- РИА Новости, 1920, 16.11.2023
16 ноября, 11:53
"Мало вас жгли". Украинцы грозят убить организаторов протеста польских дальнобойщиковУкраинские дальнобойщики начали угрожать своим польским коллегам, которые вторую неделю блокируют автомобильные КПП на границе Польши и Украины. Аналогичную блокаду готовы начать и словацкие перевозчики
 
НовостиПольшаУкраинаграницагосударственная границапересечение границыперевозчикидальнобойщикиэкспорт
 
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