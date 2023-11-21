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Украинский бизнес потерял около $8,5 млн из-за протестов польских перевозчиков

Украинский бизнес потерял около $8,5 млн из-за протестов польских перевозчиков - 21.11.2023 Украина.ру

Украинский бизнес потерял около $8,5 млн из-за протестов польских перевозчиков

Около 8,5 миллионов долларов уже потеряли украинские компании из-за блокировки всех трёх пунктов пропуска на границе с Польшей. Такие данные приводит издание New Voice со ссылкой на опрос Европейской бизнес ассоциации

2023-11-21T22:18

2023-11-21T22:18

2023-11-21T22:18

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Уточняется, что специалисты опрашивали представителей 55-ти украинских компаний. Убытки терпят как импортёры, так и экспортёры. Возрастают затраты на перевозку, что влияет на себестоимость продукции и ценовую конкурентоспособность компаний. По данным источника, украинский бизнес жалуется на недостаток транспорта, та как перевозчики отказываются брать заказы на время протестов на границе с Польшей. Блокирование границы тормозит выполнение заказа, а следовательно грозит дальнобойщикам штрафами. Кроме того, невозможность импорта необходимого сырья или комплектующих создает риски для украинских производств, подчеркнули в издании. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в эфире телемарафона заявил, что блокирование польскими перевозчиками государственной границы несёт чрезвычайный экономический вред Украине. Напомним, 6 ноября польские перевозчики заблокировали все три пункта пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. По данным СМИ, сегодня на трассе заблокированы около трёх тысяч грузовиков.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, польша, кпп, государственная граница, протесты, перевозчики