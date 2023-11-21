https://ukraina.ru/20231121/1051216464.html
Украинский бизнес потерял около $8,5 млн из-за протестов польских перевозчиков
Украинский бизнес потерял около $8,5 млн из-за протестов польских перевозчиков - 21.11.2023 Украина.ру
Украинский бизнес потерял около $8,5 млн из-за протестов польских перевозчиков
Около 8,5 миллионов долларов уже потеряли украинские компании из-за блокировки всех трёх пунктов пропуска на границе с Польшей. Такие данные приводит издание New Voice со ссылкой на опрос Европейской бизнес ассоциации
2023-11-21T22:18
2023-11-21T22:18
2023-11-21T22:18
новости
украина
польша
кпп
государственная граница
протесты
перевозчики
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Уточняется, что специалисты опрашивали представителей 55-ти украинских компаний. Убытки терпят как импортёры, так и экспортёры. Возрастают затраты на перевозку, что влияет на себестоимость продукции и ценовую конкурентоспособность компаний. По данным источника, украинский бизнес жалуется на недостаток транспорта, та как перевозчики отказываются брать заказы на время протестов на границе с Польшей. Блокирование границы тормозит выполнение заказа, а следовательно грозит дальнобойщикам штрафами. Кроме того, невозможность импорта необходимого сырья или комплектующих создает риски для украинских производств, подчеркнули в издании. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в эфире телемарафона заявил, что блокирование польскими перевозчиками государственной границы несёт чрезвычайный экономический вред Украине. Напомним, 6 ноября польские перевозчики заблокировали все три пункта пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. По данным СМИ, сегодня на трассе заблокированы около трёх тысяч грузовиков.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, польша, кпп, государственная граница, протесты, перевозчики
Новости, Украина, Польша, КПП, государственная граница, протесты, перевозчики
Украинский бизнес потерял около $8,5 млн из-за протестов польских перевозчиков
Около 8,5 миллионов долларов уже потеряли украинские компании из-за блокировки всех трёх пунктов пропуска на границе с Польшей. Такие данные приводит издание New Voice со ссылкой на опрос Европейской бизнес ассоциации
Уточняется, что специалисты опрашивали представителей 55-ти украинских компаний.
"Из-за забастовки на польско-украинских пунктах пропуска украинский бизнес терпит ежедневные убытки. В среднем один день простоя обходится одной компании в один миллион гривен (27,7 тысячи долларов). Совокупная ориентировочная сумма ущерба с начала простоя, нанесённого опрошенным компаниям, составляет около 305 880 000 гривен (почти 8,5 миллиона долларов)", - сказано в сообщении.
Убытки терпят как импортёры, так и экспортёры. Возрастают затраты на перевозку, что влияет на себестоимость продукции и ценовую конкурентоспособность компаний.
По данным источника, украинский бизнес жалуется на недостаток транспорта, та как перевозчики отказываются брать заказы на время протестов на границе с Польшей. Блокирование границы тормозит выполнение заказа, а следовательно грозит дальнобойщикам штрафами.
Кроме того, невозможность импорта необходимого сырья или комплектующих создает риски для украинских производств, подчеркнули в издании.
Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в эфире телемарафона заявил
, что блокирование польскими перевозчиками государственной границы несёт чрезвычайный экономический вред Украине.
Напомним, 6 ноября польские перевозчики заблокировали все три пункта пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
По данным СМИ, сегодня на трассе заблокированы около трёх тысяч грузовиков.