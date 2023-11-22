https://ukraina.ru/20231122/1051240578.html

"Я готов!". Запад отводит Зеленскому роль кровопускателя для России

"Я готов!". Запад отводит Зеленскому роль кровопускателя для России - 22.11.2023 Украина.ру

"Я готов!". Запад отводит Зеленскому роль кровопускателя для России

За последние несколько дней у фюрера украинского народа Владимира Зеленского побывало так много высокопоставленных гостей, что ему вполне могло башню-то и подсорвать от собственной важности и самомнения, подпитанного новыми амбициями.

2023-11-22T16:34

2023-11-22T16:34

2023-11-22T16:34

владимир зеленский

россия

украина

сво

перемирие

мнения

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Посудите сами: глава ЦРУ Джозеф Бёрнс, новый глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, министр обороны США Ллойд Остин, министр обороны Германии Борис Писториус, глава Европейского совета Шарль Мишель. Даже президент Молдавии Майя Санду приехала интимно порассказать ему, как они вместе дружно вольются в лоно европейских народов, запивая сало с мамалыгой отличным молдавским винцом.И попойка под сало с мамалыгой и развеселые жок, сырбу и гопак (танцы такие народные) – это действительно единственное, что сообща и с пользой для двоих могут сегодня делать Украина и Молдавия, усилиями своих проевропейских властей превращенные в беднейшие страны Европы. И это все, что нужно знать о потенциале этих европейских мини-гигантов.Больше всего реально обломилось от Германии. Министр Писториус пообещал министру обороны Украины Рустему Умерову новый пакет военной помощи общим объемом 1,3 млрд евро, куда войдут еще четыре системы ПВО IRIS-T SLM, 60 разведывательных беспилотников различных типов, около 20 радаров, а также 20 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм.Остальные тоже подбадривали морально, обещали помощь и сулили поддержку и всякие ништячки. И в основном только на словах. И это внесло свои коррективы в привычный дежурный оптимизм а-ля "весь мир с нами".Кэмерон просто приехал посмотреть на это, по словам зампредседателя российского Совбеза Дмитрия Медведева, "бандеровское недоразумение в зеленом" и лично выяснить, как его можно попользовать и поюзать для восстановления Британии в Европу, которую он (Кэмерон) и профукал, будучи премьером.Остин пообещал 100 млн долл, но при этом заявил, что не существует универсальной "вундер-вафли" (чудо-оружия), с помощью которого Украины одолела бы Россию, и надеяться-то на США нужно, а истребители F-16 или РСЗО "HIMARS" – вещь, конечно, ценная, но не всепобедная.На Мишеле уже повис сам Зеленский, выпрашивая и у него подтверждения слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая пообещала уже в декабре сего года начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. И при этом брать пример с Украины – не бояться России. Когда Мишель начал что-то бубнить про готовность "делать все" и "взять, да и принять", Зеленский милостиво попустил визитера: "Украина не ждет подарков". А потом взял, да и подстегнул европейца, спекулируя, как всегда, на войне: "Все-таки я хотел бы, чтобы обратили внимание, что страна находится в состоянии войны. И для нас решение в декабре -- это мотивирующее и мобилизующее решение. Я считаю, что это решение, которое поможет Украине поверить в то, что есть справедливость".Вообще после всех этих визитов Зеленскому то ли от собственного величия, то ли от плохо очищенных галлюциногенных грибочков так вштырило, что он уже готов списать с корабля истории действующего пусть супердеменционного, но все еще живого президента США Джо Байдена и вести переговоры с… Дональдом Трампом. Да-да, с тем, кто в США обходит сегодня в опросах популярности всех потенциальных кандидатов на выборах-2024, включая Байдена.И вот этому потенциальному главе Белого дома Зеленский предлагает встретиться и разоружиться перед "нэнькой" -- рассказать, как же он, Трамп, собирается мириться с Россией. "Если у него есть конкретный мирный план, он может поделиться им со мной", -- высокомерно заявил украинский фюрер.А потом он разразился интервью британской газете The Sun и наговорил такого, что многие поняли: себе он намерил сидеть в кресле президента до бесконечности. И не собирается ни с Россией мириться, ни признавать ее успехи в рамках спецвоенной операции (СВО) и признавать территориальные потери, ни властью в Украине ни с кем делиться.На самом же деле, похоже, кроме Зеленского и его лживого ближайшего окружения, которое, походу, просто не хочет огорчать шефа и грабят последнее, что еще плохо лежит, уже все понимают, что все эти визитеры приезжали в Киеве не просто подбодрить Зеленского, но и проверить его кондиционную готовность.Во-первых, это были смотрины. Как для Зеленского (способен он на что-то, может хоть чем-то быть полезным), так и для его потенциальных сменщиков (например, навязшего уже на всех зубах главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного или какого-либо еще клоуна-претендента на власть).Во-вторых, Запад пока не спешит раскошеливаться для Украины в прежних объемах. В США эта помощь стала предметом внутриамериканской межпартийной борьбы. Во многих странах ЕС просто нет необходимых объемов ни средств, ни оружия. Например, даже расщедрившаяся Германия больше пообещала, чем дала: из обещанных 12 установок IRIS-T SLM первые три были уже переданы, четвертая, как ожидается, поступит предстоящей зимой, а вот вторую партию из четырех систем планируется передать в 2024 году, а поставки еще четырех запланированы на 2025 год. Украины же к тому времени уже вообще может не быть, а значит, и поставлять ничего никому не понадобится.Точно так же министр Писториус обошел и вопрос крылатым ракет Taurus, поставки которых маниакально требует Зеленский. По осторожным словам, Писториуса, у него нет новой информации по ракетам.А главное -- Запад пока окончательно определялся, в каком качестве ему нужна Украина и готов ли он к тому, что она в любой момент может проиграть России. И что ее придется защищать любыми средствами, вплоть до обмена тактическим ядерным оружием, что чревато Третьей мировой войной.И уже есть разные точки зрения. В том числе, и экстремальные. К примеру, обозреватель немецкого Weltwoche Вольфганг Койдль уже заявил, что Зеленский мешает заключению мира с Россией, поэтому переговоры могут быть организованы без его участия, а его просто прибьют за ненадобностью. По его словам, вопрос о том, устранят ли Зеленского, уже не стоит, вопрос в другой -- когда это произойдет. Этот вариант развития событий, подчеркнул Койдль, давно находится на повестке дня не только в Москве и Киеве, но и в Брюсселе и Вашингтоне.И это точка зрения довольно распространена, потому что Зеленский многим надоел. И как "королева попрошаек", и как обуреваемый манией величия пуп Земли.Однако, с другой стороны, Запад все больше и больше понимает, что все в Украине и с Зеленским зависит уже не от него, а от России. Точнее – от того, какие у Москвы планы на Украину. А это этого уже будут зависеть и планы Запада на Зеленского – нужен он или не нужен, менять его или не менять, и если менять, то на кого.Первый момент: сейчас самый ходовой западный тренд, как говорят, в украинском кейсе – это возможные переговоры о даже не о мире, а о перемирии с Россией и условиях этого действа.И всем предельно ясно, что мир с Москвой в Украине Западу однозначно не нужен, ибо тогда исчезнет вечный обоюдоострый раздражитель, пожирающий силы и ресурсы не только России, но и Европы. Вечно воюющая Украина должна, с одной стороны, оттягивать силы и ресурсы России и давать ей возможности сосредотачиваться на сотрудничестве с Китаем (пресловутая война на два фронта), а с другой – помогать США "обезжиривать" Евросоюз, перекладывая на него тяготы войны и перекачивая за Атлантику европейскую экономику.ЕС это прекрасно понимает, но им рулят такие конченые проамериканские грантоеды, что они не могут выступить против и напоминают кроликов перед гипнозом удава.Отсюда вытекает и судьба Зеленского: если Россия согласится на перемирие, то договариваться она будут точно не с бывшим клоуном, который для нее нерукопожатный. Значит, Зеленского Запада поменяет за три секунды хоть на туалетный ершик, лишь бы он подошел для переговоров с Россией.Если Россия не согласится на переговоры, то и Зеленский Западу сгодится. Если будет по-прежнему безропотно и покорно выполнять главную задачу – использовать Украину в медленной и тягучей войне с Россией на истощение и ослабление последней. Как некий долгоиграющий инструмент для перманентного кровопускания России по плану: надо Западу обострение – Зеленский его организовывает, не надо – сидит в засаде и курит бамбук или что он там курит на досуге для забытья.И если Зеленский готов на такую роль, то зачем же его менять?А Зеленский уже сказал: "Я готов!". Он в интервью британцам уже на всякий случай отказался от переговоров с Москвой: "На поле боя тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет".Точно так же Зеленский предупредил и главкома Залужного, чтобы тот генеральствовал себе дальше и не лез в политику, ибо это может стать для него фатальной ошибкой.Но это пока в западном тренде, и Зеленский подходит. А тренд изменится – от Зеленского даже запахов его наркоты не останется.И ситуация действительно сложная: России-то это перемирие зачем?В Москве не могут не понимать и отлично понимают, что перемирие Западу (читай -- США) нужно для того, чтобы переоснастить и перевооружить Украину, перегруппировать и переподготовить ее армию, стимулировать рост возрожденного ВПК ЕС и Штатов на производство нового оружия в больших объемах и т. д и т. п.России объективно выгодно, чтобы Украины вообще не было или чтобы она навсегда стала пророссийской, не использовалась Западом, как таран против России, и не представляла угрозы российской же безопасности, размещая ракеты НАТО на своей территории. Это геополитическая аксиома для Москвы, многократно, кстати, подтвержденная историей.Вот это Зеленский и должен иметь в виду. Но он так и не понял, что в высокомерии своем очень напоминает двух блох из анекдота, которые мечтают найти сто рублей: "Разбогатеем, уедем в село, собаку купим…".Смешной и жалкий он, но, увы, кровавый и цепляющийся за власть – в этом-то и проблема.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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https://ukraina.ru/20231121/1051206971.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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владимир зеленский, россия, украина, сво, перемирие, мнения